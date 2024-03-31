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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 1.
Ландскруна
4:0
Конец матча
Сандвикен
0'
1:0
14' Гол
Kofi Fosuhene Asare
19' Желтая карточка
Jonathan Karlsson
19' Желтая карточка
Карлссон Виктор
2:0
31' Гол
Kofi Fosuhene Asare
3:0
57' Гол
Frederik Ihler
4:0
62' Гол
Kofi Fosuhene Asare
90' Желтая карточка
Max Nilsson
90'+4
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
4
Gustaf
Bruzelius
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
7
Карлссон
Виктор
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Frederik
Ihler
47
Kofi
Fosuhene
Asare
1
Якобссон
Феликс
21
Adam
Kiani
45
Kasper
Harletun
23
Энгквист
Эмиль
17
Mamadou
Koyate
10
Ludwig
Thorell
4
Jonathan
Karlsson
42
Юсеф
Мохаммед
I
8
Сёдерберг
Даниэль
7
Lukas
Vikgren
29
Calvin
Kabuye
Ландскруна
4-3-3
Сандвикен
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kofi Fosuhene Asare 3 3
Frederik Ihler 1 1
Дзабич Робин 0 0
Vincent Sundberg 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлссон Виктор 1 0
Max Nilsson 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan Karlsson 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ландскруна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0
Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2
Сандвикен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1
Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1 Сандвикен - Далкурд 0:0 Соллентуна - Сандвикен 0:1 Сандвикен - Боденс 1:3 Тебю - Сандвикен 0:3 Сандвикен - Карлштад 6:0

Результаты матчей

Ландскруна
Сандвикен

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Утсиктенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сундсвалль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 1 (1)
Сундсвалль Энгблум Понтус 1
Оддевольд Каллудра Лиридон 1
Эргрюте Christoffer Styffe 1
Весь список

Топ нарушителей
Эстерсунд Magnus Powell 1
Сандвикен Jonathan Karlsson 1
Эстерсунд Сульич Али 1
Эргрюте Силисуфай Эди 1
Треллеборг Веберг Чарли 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Adam Kiani уходит с поля. Martin Springfeldt выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Vincent Sundberg сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Kofi Fosuhene Asare бьет в цель!
    • 19'
      Карлссон Виктор получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Jonathan Karlsson получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Vincent Sundberg сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Kofi Fosuhene Asare бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ландскруна 4:0 Сандвикен онлайн

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