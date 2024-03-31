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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 1.
Треллеборг
1:2
Конец матча
Оддевольд
0'
30' Желтая карточка
Anton Snibb
1:0
32' Гол
Armin Culum
36' Желтая карточка
Filip Bohman
45' Желтая карточка
Веберг Чарли
1:1
50' Гол
Каллудра Лиридон
1:2
68' Гол
Аль-Хамлави Ассад
87' Желтая карточка
Hady Saleh Karim
90' Желтая карточка
Огвуче Абель
90'+8
25
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
5
Огвуче
Абель
3
Веберг
Чарли
15
Emmanuel
Godwin
12
Zander
Hyltoft
7
Pierre
Larsen
37
Kalle
Wendt
29
Othmane
Salama
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
33
Экман
Оскар
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
4
Philip
Engelbrektsson
6
Axel
Pettersson
18
Gustav
Forssell
10
Каллудра
Лиридон
16
Noa
Bernhardtz
5
Anton
Snibb
15
Аль-Хамлави
Ассад
17
Olle
Kjellman
Olblad
Треллеборг
4-3-3
Оддевольд
3-5-2

История личных встреч

Треллеборг
Оддевольд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
4:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 1 1
Pierre Larsen 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 1 1
Каллудра Лиридон 1 1

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веберг Чарли 1 0
Hady Saleh Karim 1 0
Огвуче Абель 1 0
Filip Bohman 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anton Snibb 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оддевольд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Треллеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оддевольд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1
Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0
Оддевольд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0
Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2 Торнс - Оддевольд 0:1 Фалькенберг - Оддевольд 2:0 Оддевольд - Юнгшиле 1:0 Оддевольд - Твоокер 4:0 Тролльхеттан - Оддевольд 1:3 Оддевольд - Венерсборг ИФ 2:1 Энгельхолмс - Оддевольд 0:5

Результаты матчей

Треллеборг
Оддевольд

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Утсиктенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сундсвалль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 1 (1)
Сундсвалль Энгблум Понтус 1
Оддевольд Каллудра Лиридон 1
Эргрюте Christoffer Styffe 1
Весь список

Топ нарушителей
Эстерсунд Magnus Powell 1
Сандвикен Jonathan Karlsson 1
Эстерсунд Сульич Али 1
Эргрюте Силисуфай Эди 1
Треллеборг Веберг Чарли 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Веберг Чарли получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Filip Bohman получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Pierre Larsen сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Armin Culum бьет в цель!
    • 30'
      Anton Snibb получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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