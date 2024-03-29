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Главный тренер: Клопп Юрген
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Главный тренер: Де Дзерби Роберто
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История личных встреч
Ливерпуль
Брайтон
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2.57
1.89
Среднее время на гол
35
47
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
1.14
Среднее время на гол
73
78
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.81
1.56
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
57
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|15 (4)
|0.54
|Нуньес Дарвин
|10
|0.36
|Жота Диогу
|9
|0.32
|Диас Луис
|6
|0.21
|Гакпо Коди
|5
|0.18
|Макаллистер Алексис
|3 (1)
|0.11
|Собослаи Доминик
|3
|0.11
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.07
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.07
|Эллиотт Харви
|2
|0.07
|Брэдли Конор
|1
|0.04
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|Эндо Ватару
|1
|0.04
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.29
|Адингра Симон
|6
|0.21
|Фергюсон Эван
|6
|0.21
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.14
|Митома Каору
|3
|0.11
|Уэлбек Данни
|3
|0.11
|Данк Льюис
|3
|0.11
|Марч Соломон
|3
|0.11
|Буонанотте Факундо
|3
|0.11
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.11
|Эступиньян Первис
|2
|0.07
|Фати Ансу
|2
|0.07
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Эндо Ватару
|7
|0
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Конате Ибраима
|4
|1
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Гомес Джо
|4
|0
|Жота Диогу
|2
|1
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Даннс Джейден
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|6
|1
|Гилмор Билли
|5
|1
|Буонанотте Факундо
|6
|0
|Балеба Карлос
|5
|0
|Де Дзерби Роберто
|4
|0
|Гросс Паскаль
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Уэлбек Данни
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Модер Якуб
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (12)
14% (2)
0% (0)
Брайтон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
2
7
Ливерпуль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
24
26
Ливерпуль
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
14% (4)
32% (9)
Брайтон
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
26
33
Голы по времени матча
Забито
36
21
12 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
3%
1
5%
1-15
4
11%
6
29%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
7
19%
6
29%
46-60
7
19%
2
10%
61-75
10
28%
4
19%
76-90
Пропущено
14
29
10 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
21%
6
21%
1-15
4
29%
5
17%
16-30
3
21%
3
10%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
1
7%
6
21%
61-75
2
14%
7
24%
76-90
Забито
26
27
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
4%
3
11%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
2
8%
6
22%
61-75
14
54%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
4
24%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
4
24%
76-90
Забито
62
48
19 В 1-м тайме 20
43 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
2
3%
4
8%
1-15
5
8%
10
21%
16-30
12
19%
6
13%
31-45
10
16%
8
17%
46-60
9
15%
8
17%
61-75
24
39%
12
25%
76-90
Пропущено
29
46
18 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 25
5
17%
6
13%
1-15
7
24%
9
20%
16-30
6
21%
7
15%
31-45
2
7%
3
7%
46-60
3
10%
10
22%
61-75
6
21%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0
Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1
Результаты матчей
Ливерпуль
Брайтон
Точный счет
3:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
4
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
3:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
3
7 раз 25%
2
6 раз 21%
4
6 раз 21%
0
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
2
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
113
77
104
59
410
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
59
311
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
235
199
1216
1315
919
622
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|60 - 42
|56
|5.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|59 - 42
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|46 - 50
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|10.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|59 - 48
|40
|11.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|47 - 45
|39
|12.
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|43 - 44
|38
|13.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 53
|35
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|43 - 61
|22
|18.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|35 - 51
|21
|19.
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|29 - 63
|17
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|21 - 35
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 28
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|14 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 8
Прогнозы на матч Ливерпуль - Брайтон
Исход игры
Ливерпуль
96.8% (61)
Ничья
1.6% (1)
Брайтон
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (32)
Меньше
43.86% (25)
Обе команды забьют
Да
56.14% (32)
Нет
43.86% (25)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
33.3% (21)
3:1 Ливерпуль
30.2% (19)
2:1 Ливерпуль
19% (12)
1:0 Ливерпуль
6.3% (4)
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