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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Ливерпуль
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 62
Ливерпуль 96.8% (60)
X 1.6% (1)
Брайтон 1.6% (1)
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Ливерпуль
Брайтон

История личных встреч

Ливерпуль
Брайтон

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:5
К
6:1
КC
1:2

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2.57
1.89

Среднее время на гол

35
47

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
1.14

Среднее время на гол

73
78

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.81
1.56

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
57

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 15 (4) 0.54
Нуньес Дарвин 10 0.36
Жота Диогу 9 0.32
Диас Луис 6 0.21
Гакпо Коди 5 0.18
Макаллистер Алексис 3 (1) 0.11
Собослаи Доминик 3 0.11
Александер-Арнольд Трент 2 0.07
Ван Дейк Виргил 2 0.07
Эллиотт Харви 2 0.07
Брэдли Конор 1 0.04
Робертсон Эндрю 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Эндо Ватару 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.29
Адингра Симон 6 0.21
Фергюсон Эван 6 0.21
Гросс Паскаль 4 (1) 0.14
Митома Каору 3 0.11
Уэлбек Данни 3 0.11
Данк Льюис 3 0.11
Марч Соломон 3 0.11
Буонанотте Факундо 3 0.11
Хиншелвуд Джек 3 0.11
Эступиньян Первис 2 0.07
Фати Ансу 2 0.07
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 8 0
Эндо Ватару 7 0
Макаллистер Алексис 5 1
Конате Ибраима 4 1
Александер-Арнольд Трент 5 0
Гомес Джо 4 0
Жота Диогу 2 1
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Диас Луис 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Гилмор Билли 5 1
Буонанотте Факундо 6 0
Балеба Карлос 5 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Гросс Паскаль 4 0
Роша Игор II 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Уэлбек Данни 2 0
Педро Жоао 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Модер Якуб 2 0
Фати Ансу 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (12)
14% (2)
0% (0)
Брайтон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

2
7
Ливерпуль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

24
26
Ливерпуль
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
14% (4)
32% (9)
Брайтон
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

26
33

Голы по времени матча

Забито

36
21
12 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
3%
1
5%
1-15
4
11%
6
29%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
7
19%
6
29%
46-60
7
19%
2
10%
61-75
10
28%
4
19%
76-90

Пропущено

14
29
10 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
21%
6
21%
1-15
4
29%
5
17%
16-30
3
21%
3
10%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
1
7%
6
21%
61-75
2
14%
7
24%
76-90

Забито

26
27
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
4%
3
11%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
2
8%
6
22%
61-75
14
54%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
4
24%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Забито

62
48
19 В 1-м тайме 20
43 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
2
3%
4
8%
1-15
5
8%
10
21%
16-30
12
19%
6
13%
31-45
10
16%
8
17%
46-60
9
15%
8
17%
61-75
24
39%
12
25%
76-90

Пропущено

29
46
18 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 25
5
17%
6
13%
1-15
7
24%
9
20%
16-30
6
21%
7
15%
31-45
2
7%
3
7%
46-60
3
10%
10
22%
61-75
6
21%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0
Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1

Результаты матчей

Ливерпуль
Брайтон

Точный счет

3:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
4
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
3:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
3
7 раз 25%
2
6 раз 21%
4
6 раз 21%
0
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
2
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
11
3
1.5
7
7
10
4
2.5
5
9
4
10
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
5
9
3
11
2.5
4
10
2
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
1
0.5
Больше Меньше
23
5
19
9
1.5
12
16
13
15
2.5
9
19
6
22
3.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 29 17 5 7 60 - 42 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 28 16 5 7 59 - 42 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 29 12 8 9 46 - 50 44
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 28 12 4 12 59 - 48 40
11.
Челси
 Заявка 27 11 6 10 47 - 45 39
12.
Фулхэм
 Заявка 29 11 5 13 43 - 44 38
13.
Борнмут
 Заявка 28 9 8 11 42 - 53 35
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 29 7 5 17 41 - 54 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Лутон Таун
 Заявка 29 5 7 17 43 - 61 22
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 7 16 35 - 51 21
19.
Бёрнли
 Заявка 29 4 5 20 29 - 63 17
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 13 6 3 4 23 - 20 21
13.
Борнмут
 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 4 8 21 - 35 10
16.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
17.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2024, осталось 2 дня 23 минуты.

    Главный судья: Кут Дэвид

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    • Прогнозы 62
    Ливерпуль 96.8% (60)
    X 1.6% (1)
    Брайтон 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Брайтон
    1.39
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    7.60
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    7.63
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Брайтон

    Исход игры
    Ливерпуль
    96.8% (61)
    Ничья
    1.6% (1)
    Брайтон
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.14% (32)
    Меньше
    43.86% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (32)
    Нет
    43.86% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    33.3% (21)
    3:1 Ливерпуль
    30.2% (19)
    2:1 Ливерпуль
    19% (12)
    1:0 Ливерпуль
    6.3% (4)
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