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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
АТК
2:3
Конец матча
Ченнаин
0'
1:0
29' Гол
Кауко Йони
45' Желтая карточка
Тангри Дипак
1:1
72' Гол
Мюррей Джордан
1:2
80' Гол
Эдвардз Райан
87' Желтая карточка
Голуи Сартхак
90' Желтая карточка
Батоккьо Кристиан
2:2
90' Пенальти
Петратос Димитри
90' Желтая карточка
Петратос Димитри
2:3
90' Гол
Irfan Yadwad
90'+10
1
Каит
Вишал
4
Али
Анвар
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
22
Тангри
Дипак
16
Abhishek
Suryavanshi
11
Сингх
Манвир
8
Кауко
Йони
9
Петратос
Димитри
17
Колако
Листон
99
Садику
Армандо
24
Debjit
Majumder
6
Ankit
Mukherjee
33
Bikash
Yumnam
3
Эдвардз
Райан
27
Aakash
Sangwan
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
10
Connor
Shields
47
Vincy
Barretto
50
Кривелларо
Рафаэл
17
Мюррей
Джордан
71
Чоудхари
Фарух
АТК
Ченнаин

История личных встреч

АТК
Ченнаин

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СИ
1:3
СИ
0:0
СИ
1:2
СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
1:0
СИ
0:0
СИ
3:1
СИ
1:3
СИ
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.2
1.4

Среднее время на гол

450
64

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 9 (2) 0.47
Каммингс Джейсон 9 0.47
Садику Армандо 7 0.37
Колако Листон 3 0.16
Сингх Манвир 2 0.11
Тангри Дипак 2 0.11
Кауко Йони 1 0.05
Самад Сахал 1 0.05
Хэмилл Брендан 1 0.05
Kiyan Nassiri 1 0.05
Hugo Boumous 1 0.05
Тапа Анируд 1 0.05
Asish Rai 1 0.05
Босе Субхасиш 1 0.05
Юсте Эктор 0 0
Али Анвар 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюррей Джордан 5 (2) 0.26
Кривелларо Рафаэл 3 (2) 0.16
Connor Shields 3 0.16
Эдвардз Райан 2 0.11
Ninthoinganba Meetei 2 0.11
Чоудхари Фарух 1 0.05
Ankit Mukherjee 1 0.05
Rahim Ali 1 0.05
Vincy Barretto 1 0.05
Aakash Sangwan 1 0.05
Irfan Yadwad 1 0.05
Ayush Adhikari 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тангри Дипак 8 0
Садику Армандо 4 0
Юсте Эктор 2 1
Колако Листон 2 1
Asish Rai 2 1
Мартинс Глан 3 0
Хэмилл Брендан 2 0
Петратос Димитри 2 0
Hugo Boumous 2 0
Каит Вишал 2 0
Сингх Манвир 2 0
Босе Субхасиш 2 0
Kiyan Nassiri 2 0
Али Анвар 1 0
Тапа Анируд 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Ravi Rana 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ankit Mukherjee 4 1
Эдвардз Райан 3 1
Irfan Yadwad 4 0
Чоудхари Фарух 3 0
Голуи Сартхак 3 0
Vincy Barretto 3 0
Bikash Yumnam 3 0
Кривелларо Рафаэл 2 0
Connor Shields 2 0
Debjit Majumder 2 0
Rahim Ali 2 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 2 0
Aakash Sangwan 2 0
Мюррей Джордан 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0

Результаты матчей

АТК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ченнаин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
5
АТК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ченнаин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

19
12
АТК
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Ченнаин
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

26
17

Голы по времени матча

Забито

20
9
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
3
15%
4
44%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
4
20%
2
22%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
27%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
20%
5
28%
76-90

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
10%
2
15%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

40
22
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
5
13%
6
27%
1-15
7
18%
4
18%
16-30
8
20%
2
9%
31-45
6
15%
4
18%
46-60
6
15%
1
5%
61-75
8
20%
5
23%
76-90

Пропущено

25
29
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
6
24%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
20%
5
17%
31-45
6
24%
5
17%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
5
20%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Керала Бластерс - АТК 3:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 АТК - Джамшедпур 3:0 Дели Динамос - АТК 0:0
АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3
Ченнаин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2
Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2

Результаты матчей

АТК
Ченнаин

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:3
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АТК
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
3
1.5
3
6
3
7
2.5
1
8
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
6
6
3
1.5
3
7
5
4
2.5
2
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
10
9
13
6
1.5
6
13
8
11
2.5
3
16
2
17
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 19 12 3 4 40 - 25 39
2.
Мумбаи Сити
 19 11 6 2 34 - 17 39
3.
Дели Динамос
 19 10 6 3 31 - 17 36
4.
Гоа
 19 10 6 3 28 - 18 36
5.
Керала Бластерс
 19 9 3 7 27 - 24 30
6.
Джамшедпур
 20 5 7 8 25 - 25 22
7.
Бенгалуру
 20 5 7 8 19 - 28 22
8.
Ченнаин
 19 6 3 10 21 - 30 21
9.
Пенджаб
 19 5 6 8 23 - 30 21
10.
Нортист Юнайтед
 19 4 8 7 24 - 32 20
11.
Ист Бенгал
 19 4 6 9 20 - 22 18
12.
Хайдарабад
 19 1 5 13 9 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Мумбаи Сити
 10 6 3 1 19 - 9 21
3.
Керала Бластерс
 10 6 2 2 20 - 15 20
4.
Гоа
 9 6 1 2 9 - 6 19
5.
Бенгалуру
 10 5 4 1 11 - 10 19
6.
АТК
 10 5 2 3 20 - 15 17
7.
Ченнаин
 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Нортист Юнайтед
 9 3 3 3 13 - 12 12
9.
Ист Бенгал
 10 3 3 4 11 - 9 12
10.
Джамшедпур
 10 2 6 2 11 - 11 12
11.
Пенджаб
 9 2 3 4 11 - 15 9
12.
Хайдарабад
 9 0 2 7 3 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 9 7 1 1 20 - 10 22
2.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Гоа
 10 4 5 1 19 - 12 17
4.
Дели Динамос
 9 3 3 3 11 - 9 12
5.
Пенджаб
 10 3 3 4 12 - 15 12
6.
Керала Бластерс
 9 3 1 5 7 - 9 10
7.
Джамшедпур
 10 3 1 6 14 - 14 10
8.
Ченнаин
 10 2 2 6 9 - 18 8
9.
Нортист Юнайтед
 10 1 5 4 11 - 20 8
10.
Ист Бенгал
 9 1 3 5 9 - 13 6
11.
Хайдарабад
 10 1 3 6 6 - 14 6
12.
Бенгалуру
 10 0 3 7 8 - 18 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
АТК Петратос Димитри 9 (3)
АТК Каммингс Джейсон 9 (2)
АТК Садику Армандо 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 7
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
АТК Тангри Дипак 8
Дели Динамос Ahmed Jahouh 7
Бенгалуру Дамьянович Славко 7
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    • 72'
      Г О О О О Л - Мюррей Джордан бьет в цель!
    • 67'
      Bikash Yumnam уходит с поля. Голуи Сартхак выходит вместо него
    • 67'
      Yumkhaibam Jiteshwor Singh уходит с поля. Ayush Adhikari выходит вместо него
    • 67'
      Farukh Choudhary уходит с поля. Rahim Ali выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Тангри Дипак получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Колако Листон сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Кауко Йони бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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