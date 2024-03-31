Тур: 1.
0'
1:0
29' ГолКауко Йони
45' Желтая карточкаТангри Дипак
1:1
72' ГолМюррей Джордан
1:2
80' ГолЭдвардз Райан
87' Желтая карточкаГолуи Сартхак
90' Желтая карточкаБатоккьо Кристиан
2:2
90' ПенальтиПетратос Димитри
90' Желтая карточкаПетратос Димитри
2:3
90' ГолIrfan Yadwad
90'+10
Ход матча
29'
1:0
45'
72'
1:1
80'
87'
90'
2:2
90'
90'
2:3
26
Юсте
Эктор
22
Тангри
Дипак
11
Сингх
Манвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
-
22 Тангри ДипакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Мартинс ГланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Asish Rai
-
-
45 Amandeep
-
-
31 Arsh Shaikh
-
Главный тренер: Antonio Lopez Habas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Irfan Yadwad
-
-
11 Rahim Ali
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
АТК
Ченнаин
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.2
1.4
Среднее время на гол
450
64
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
112
75
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|9 (2)
|0.47
|Каммингс Джейсон
|9
|0.47
|Садику Армандо
|7
|0.37
|Колако Листон
|3
|0.16
|Сингх Манвир
|2
|0.11
|Тангри Дипак
|2
|0.11
|Кауко Йони
|1
|0.05
|Самад Сахал
|1
|0.05
|Хэмилл Брендан
|1
|0.05
|Kiyan Nassiri
|1
|0.05
|Hugo Boumous
|1
|0.05
|Тапа Анируд
|1
|0.05
|Asish Rai
|1
|0.05
|Босе Субхасиш
|1
|0.05
|Юсте Эктор
|0
|0
|Али Анвар
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюррей Джордан
|5 (2)
|0.26
|Кривелларо Рафаэл
|3 (2)
|0.16
|Connor Shields
|3
|0.16
|Эдвардз Райан
|2
|0.11
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.11
|Чоудхари Фарух
|1
|0.05
|Ankit Mukherjee
|1
|0.05
|Rahim Ali
|1
|0.05
|Vincy Barretto
|1
|0.05
|Aakash Sangwan
|1
|0.05
|Irfan Yadwad
|1
|0.05
|Ayush Adhikari
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тангри Дипак
|8
|0
|Садику Армандо
|4
|0
|Юсте Эктор
|2
|1
|Колако Листон
|2
|1
|Asish Rai
|2
|1
|Мартинс Глан
|3
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Петратос Димитри
|2
|0
|Hugo Boumous
|2
|0
|Каит Вишал
|2
|0
|Сингх Манвир
|2
|0
|Босе Субхасиш
|2
|0
|Kiyan Nassiri
|2
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
|Ravi Rana
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ankit Mukherjee
|4
|1
|Эдвардз Райан
|3
|1
|Irfan Yadwad
|4
|0
|Чоудхари Фарух
|3
|0
|Голуи Сартхак
|3
|0
|Vincy Barretto
|3
|0
|Bikash Yumnam
|3
|0
|Кривелларо Рафаэл
|2
|0
|Connor Shields
|2
|0
|Debjit Majumder
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|2
|0
|Aakash Sangwan
|2
|0
|Мюррей Джордан
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Результаты матчей
АТК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ченнаин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
5
АТК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ченнаин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
19
12
АТК
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Ченнаин
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
26
17
Голы по времени матча
Забито
20
9
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
3
15%
4
44%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
4
20%
2
22%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
27%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
20%
5
28%
76-90
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
10%
2
15%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Забито
40
22
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
5
13%
6
27%
1-15
7
18%
4
18%
16-30
8
20%
2
9%
31-45
6
15%
4
18%
46-60
6
15%
1
5%
61-75
8
20%
5
23%
76-90
Пропущено
25
29
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
6
24%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
20%
5
17%
31-45
6
24%
5
17%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
5
20%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Керала Бластерс - АТК 3:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 АТК - Джамшедпур 3:0 Дели Динамос - АТК 0:0
АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3
Ченнаин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2
Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2
Результаты матчей
АТК
Ченнаин
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:3
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АТК
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
73
36
37
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
46
63
37
54
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
109
136
613
811
316
217
118
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|9 (3)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|9 (2)
|АТК
|Садику Армандо
|7 (2)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 7
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|АТК
|Тангри Дипак
|8
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|7
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|7