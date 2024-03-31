Тур: 1. Стадион: Бравида Арена.
0'
59' Желтая карточкаЧилуфя Эдвард
61' Желтая карточкаХовланд Эвен
0:1
63' ГолГустафссон Виктор
90' Желтая карточкаТернквист Ноэль
Ход матча
59'
61'
63'
0:1
79'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
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Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Хеккен
Мьельбю
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
25 матчей
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
2.54
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.17
0.92
Среднее время на гол
77
97
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.88
1.44
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
47
62
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густафссон Виктор
|1
|1
|Seedy Jagne
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1
Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Хеккен - Мольде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мольде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1
Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|1 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|1 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|1 (1)
|Кальмар
|Хальберг Мелькер
|1
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|1
|Хеккен
|Ховланд Эвен
|1
|Мальмё
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|ГАИС
|Линдберг Йонас
|1
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|1
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|1