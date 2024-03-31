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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хеккен
0:1
Второй тайм: 90+'
Мьельбю
0'
59' Желтая карточка
Чилуфя Эдвард
61' Желтая карточка
Ховланд Эвен
0:1
63' Гол
Густафссон Виктор
90' Желтая карточка
Тернквист Ноэль

Ход матча

59'
Чилуфя Эдвард
 
60'
 
Seedy Jagne
Йоханссон Александр
61'
Ховланд Эвен
 
63'
0:1
Густафссон Виктор
(Seedy Jagne)
67'
Инусса Зейдан
Линдберг Юлиус
 
74'
 
Брорссон Арвид
Густафссон Виктор
79'
Юссеф Али
Ромео Аман
 
79'
Nikola Zecevic
Лаурсен Якоб-Баррет
 
85'
Хрстич Срджан
Чилуфя Эдвард
 
86'
 
Abdoulie Manneh
Бергстрем Якоб
90'
 
Тернквист Ноэль

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Мьельбю
9.69
6.50
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5.00
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Все Коэффициенты
1
Линде
Андреас
6
Линдаль
Аксель
5
Ховланд
Эвен
7
Лаурсен
Якоб-Баррет
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
17
Чилуфя
Эдвард
11
Линдберг
Юлиус
1
Тернквист
Ноэль
24
Петтерссон
Том
5
Рослер
Колин
4
Викстрём
Расмус
17
Elliot
Stroud
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
16
Йоханссон
Александр
18
Бергстрем
Якоб
Хеккен
4-3-3
Мьельбю
4-5-1

История личных встреч

Хеккен
Мьельбю

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

25 матчей

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

А
2:1
А
3:0
К
1:4
А
1:0
А
1:2
А
0:0
А
1:1
А
2:2
А
3:1
КШ
4:2
К
4:2
А
1:1
А
1:4
КШ
3:0
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
2:2
А
0:1
С
3:2
С
0:2
С
0:2

Голы

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

2.54
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Среднее время на гол

77
97

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.88
1.44

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

47
62

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густафссон Виктор 1 1
Seedy Jagne 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ховланд Эвен 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1
Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Хеккен - Мольде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мольде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1
Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мьельбю
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мьельбю
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Броммапойкарна
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хеккен
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Мьельбю
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ИФК Норрчепинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хеккен
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (1)
Кальмар Хальберг Мелькер 1
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 1
Весь список

Топ нарушителей
Хеккен Ховланд Эвен 1
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 1
ГАИС Линдберг Йонас 1
Броммапойкарна Васич Никола 1
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хеккен
    Ничья
    Мьельбю
    9.69
    6.50
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