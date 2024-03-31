Ковачич под прессингом ошибается, везет "Сити", что успевают хозяева накрыть удар Жезуса. Там в динамике эпизода у Кивёра был еще и офсайд.

Жезус изящный заброс на Эдегора сделал, но Ортега прочитал. Забрал сферу в свои перчатки сейчас кипер "Манчестер Сити", показав партнерам уверенность в собственных силах.

По проценту владения мячом "Сити" далеко впереди соперника - 72% против 28%. Тем не менее в атаке более опасно действуют именно гости.

Райм цепляет за ногу Эдегора. Тут же извиняется он перед рефери и соперником, и именно этот факт спасает его от желтой карточки.

Аканджи выполнил подачу с правого края на Родри. Тот выиграл борьбу у соперника и нанес выстрел в дальний угол. Сфера просвистела рядом со стойкой!

Гвардиол на газоне. Эдегор его по ноге огрел. У рефери не оставалось другого выхода, кроме как фол в этой ситуации зафиксировать.

Райя после срезки от соперника фиксирует снаряд в перчатки на "ленточке". Повезло, что сфера не влетела в ворота в этой ситуации. Можно играть!

Хаверц сейчас в подкате тянулся за мячом. Ортега выскочил из ворот, забрал мяч, после чего в корпус получил удар ногой от соперника.

Таааак... А тут у нас Аке пределы поля покидает. Что-то со здоровьем у игрока "Сити". Вместо шестого номера на поле Льюис появляется.

У "Сити" и без того были проблемы с защитой, а тут еще и Натан Аке выбывает. Будем надеяться, что его повреждение не будет серьезным.

Габриэль фолит в центре поля, но на левом фланге. Де Брёйне получает удар по ногам. Поднимается футболист, встречу он продолжит.

Увязла сейчас игра в районе центрального круга. Уже не так активны соперники. Перестали совсем оппоненты бегать к воротам. Ну, мы ждем, что игра раскроется у нас все-таки.

Сака получил мяч в центре поля, после чего попытался выполнить передачу вперед, но Фоден подставил ногу и совершил перехват. Мяч остался у "Арсенала" все же.

ЖЕЗУС! Классно "Арсенал" расчертил свою атаку. Передача в центр на Габи, который пробивал в дальний нижний угол, и рядом со стойкой пролетает снаряд!

Никак не может "Сити" ничего придумать впереди. Очень здорово сморится соперник, который пропускать в первом тайме в свои ворота не собирается.

23' Аканджи простреливал мяч с правого края, но попал в ногу защитнику. Успевает Уайт снаряд в игре сохранить. Углового "Сити" тут не заработал.

22' Снова игра у нас успокоилась. Неспокоен только Артета, который у кромки поля продолжает активно форсировать, поддерживая свой коллектив.

21' С игры "Сити" пока моментов не создал. Был корнер у ворот соперника, который привел к удару Аке, но большего добиться горожанам пока не позволили.

20' Против Силвы снова нарушение правил фиксируется. Рефери дает свисток, и это вновь был Жезус, который сбил противника на газон.

18' Максимально осторожно оба коллектива пытаются действовать в обороне и атаке. Мне кажется, что забитый гол одним из коллективов поможет раскрыться этому матчу.

17' Неудачно угловой исполнили игроки "Арсенала". С мячом теперь "Манчестер Сити". Силва мяч получил впереди, сделал передачу с правого края на дальнюю штангу - вышло не слишком удачно. Потеря.

16' А тут Фоден допускает осечку. Не самый лучший пас на партнера он отдает, что приводит к назначению углового у ворот Ортеги. Готовится подача с правого края.

15' МОМЕНТИЩЕ! Аке! Пробивает он прямо в Райю! Угловой подали горожане с левого края. С близкого расстояния Аке расстреливал ворота соперника, но угодил в стоящего на "ленточке" вратаря.

13' В оборону все составом коллектив Артеты сейчас отошел. "Сити" активно прессингует соперника у его ворот, заставляя его ошибаться.