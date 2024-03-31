Тур: 30. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Тейлор Энтони
0:0
Первый тайм: 44'
0'
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
47
Фоден
Фил
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Арсенал
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
11.1%
18.5%
19 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед
45 матчей
55.6%
15.6%
28.8%
25 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
46.7%
31.1%
22.2%
21 победа 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.2%
24.4%
33.4%
19 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
0.96
1.2
Среднее время на гол
93
75
Всего голов
69
59
Голов в среднем за матч
1.53
1.31
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
58
68
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|0.62
|Фоден Фил
|11
|0.38
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.28
|Родри Эрнандес
|6
|0.21
|Силва Бернарду
|6
|0.21
|Грилиш Джек
|3
|0.1
|Доку Жереми
|2
|0.07
|Аке Натан
|2
|0.07
|Аканджи Мануэль
|2
|0.07
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.03
|Бобб Оскар
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Льюис Рико
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|13 (4)
|0.45
|Хаверц Кай
|8 (1)
|0.28
|Троссар Леандро
|7
|0.24
|Эдегор Мартин
|6 (2)
|0.21
|Райс Деклан
|6
|0.21
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.21
|Нкетиа Эдди
|5
|0.17
|Жезус Габриэль
|4
|0.14
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.1
|Уайт Бен
|2
|0.07
|Салиба Вильям
|2
|0.07
|Кивёр Якуб
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.03
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|8
|1
|Силва Бернарду
|7
|0
|Эдерсон Мораес
|5
|0
|Грилиш Джек
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|7
|0
|Жезус Габриэль
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Райс Деклан
|3
|0
|Габриэль дос Сантос
|3
|0
|Салиба Вильям
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Арсенал
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
6
4
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Арсенал
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
28
34
Манчестер Сити
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
54% (15)
25% (7)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Арсенал
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
34
38
Голы по времени матча
Забито
33
33
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
14 Не забивали 16
4
12%
5
15%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
6
18%
8
24%
31-45
4
12%
5
15%
46-60
5
15%
6
18%
61-75
8
24%
6
18%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
23%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
5
38%
1
8%
76-90
Забито
30
34
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
2
7%
4
12%
1-15
5
17%
5
15%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
6
20%
6
18%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
7
23%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
5
33%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Забито
63
67
26 В 1-м тайме 28
37 Во 2-м тайме 39
19 Забивали первыми 20
2 Не забивали 3
6
10%
9
13%
1-15
11
17%
8
12%
16-30
9
14%
11
16%
31-45
10
16%
11
16%
46-60
12
19%
12
18%
61-75
15
24%
16
24%
76-90
Пропущено
28
27
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 18
3
11%
5
19%
1-15
3
11%
6
22%
16-30
7
25%
3
11%
31-45
1
4%
7
26%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
8
29%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1
Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1
Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Арсенал
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:3
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:6
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:6
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 32%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
6
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
59
68
212
311
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
95
77
77
59
113
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
262
Больше Меньше
253
199
199
1216
1117
325
820
226
523
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|2.
|0:0 Заявка
|29
|20
|5
|4
|70 - 24
|65
|3.
|0:0 Заявка
|29
|19
|7
|3
|63 - 28
|64
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6.
|Заявка
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|51 - 46
|42
|10.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 54
|38
|14.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|40 - 13
|39
|2.
|0:0 Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|0:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|34 - 12
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|2.
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 30
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 29
|14
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Арсенал
Исход игры
Манчестер Сити
64.3% (108)
Ничья
16.1% (27)
Арсенал
19.6% (33)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (91)
Меньше
22.22% (26)
Обе команды забьют
Да
88.89% (104)
Нет
11.11% (13)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
36.3% (61)
1:1 Ничья
7.7% (13)
1:0 Манчестер Сити
5.4% (9)
1:2 Арсенал
4.8% (8)
3:2 Манчестер Сити
4.8% (8)
2:2 Ничья
4.2% (7)
3:1 Манчестер Сити
3.6% (6)
2:0 Манчестер Сити
1.8% (3)
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