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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 44'
Арсенал
0'

Ход матча

27'
Льюис Рико
Аке Натан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 168
Манчестер Сити 63.7% (107)
X 16.7% (28)
Арсенал 19.6% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
Ничья
Арсенал
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
8
Ковачич
Матео
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
47
Фоден
Фил
9
Холанн
Эрлинг
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
9
Жезус
Габриэль
Манчестер Сити
4-2-3-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Арсенал

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
11.1%
18.5%
19 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

45 матчей

55.6%
15.6%
28.8%
25 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

46.7%
31.1%
22.2%
21 победа 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.2%
24.4%
33.4%
19 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:0
С
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:4
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
КЛ
0:3
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ТМК
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:3
ТМС
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ММ(
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КC
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
КC
3:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

0.96
1.2

Среднее время на гол

93
75

Всего голов

69
59

Голов в среднем за матч

1.53
1.31

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 18 (3) 0.62
Фоден Фил 11 0.38
Альварес Хулиан 8 (1) 0.28
Родри Эрнандес 6 0.21
Силва Бернарду 6 0.21
Грилиш Джек 3 0.1
Доку Жереми 2 0.07
Аке Натан 2 0.07
Аканджи Мануэль 2 0.07
Де Брёйне Кевин 1 0.03
Бобб Оскар 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Льюис Рико 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 13 (4) 0.45
Хаверц Кай 8 (1) 0.28
Троссар Леандро 7 0.24
Эдегор Мартин 6 (2) 0.21
Райс Деклан 6 0.21
Мартинелли Габриэл 6 0.21
Нкетиа Эдди 5 0.17
Жезус Габриэль 4 0.14
Габриэль дос Сантос 3 0.1
Уайт Бен 2 0.07
Салиба Вильям 2 0.07
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Эдерсон Мораес 5 0
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 7 0
Жезус Габриэль 5 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Габриэль дос Сантос 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Арсенал
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

6
4
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Арсенал
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

28
34
Манчестер Сити
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
54% (15)
25% (7)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Арсенал
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

34
38

Голы по времени матча

Забито

33
33
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
14 Не забивали 16
4
12%
5
15%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
6
18%
8
24%
31-45
4
12%
5
15%
46-60
5
15%
6
18%
61-75
8
24%
6
18%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
23%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Забито

30
34
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
2
7%
4
12%
1-15
5
17%
5
15%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
6
20%
6
18%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
7
23%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
5
33%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Забито

63
67
26 В 1-м тайме 28
37 Во 2-м тайме 39
19 Забивали первыми 20
2 Не забивали 3
6
10%
9
13%
1-15
11
17%
8
12%
16-30
9
14%
11
16%
31-45
10
16%
11
16%
46-60
12
19%
12
18%
61-75
15
24%
16
24%
76-90

Пропущено

28
27
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 18
3
11%
5
19%
1-15
3
11%
6
22%
16-30
7
25%
3
11%
31-45
1
4%
7
26%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
8
29%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1
Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1
Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Арсенал

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:6
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:6
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 32%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
6
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
12
2
5
9
2.5
6
8
2
12
3.5
3
11
2
12
4.5
2
12
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
7
7
7
7
2.5
5
9
1
13
3.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
25
3
19
9
1.5
19
9
12
16
2.5
11
17
3
25
3.5
8
20
2
26
4.5
5
23
1
27
5.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 29 20 7 2 67 - 27 67
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 29 20 5 4 70 - 24 65
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 29 19 7 3 63 - 28 64
4.
Астон Вилла
 Заявка 30 18 5 7 62 - 42 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 17 5 7 61 - 43 56
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 30 12 8 10 49 - 54 44
8.
Ньюкасл
 Заявка 29 13 4 12 63 - 51 43
9.
Брайтон
 Заявка 29 11 9 9 51 - 46 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 12 5 12 42 - 46 41
11.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
12.
Фулхэм
 Заявка 30 11 6 13 46 - 47 39
13.
Борнмут
 Заявка 29 10 8 11 44 - 54 38
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 34 - 49 30
15.
Брентфорд
 Заявка 30 7 6 17 42 - 55 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 8 7 14 30 - 41 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 8 16 36 - 52 22
18.
Лутон Таун
 Заявка 30 5 7 18 44 - 63 22
19.
Бёрнли
 Заявка 30 4 6 20 31 - 65 18
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 15 12 3 0 40 - 13 39
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 15 10 5 0 34 - 12 35
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 10 2 3 38 - 19 32
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
13.
Борнмут
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
14.
Брентфорд
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 4 4 7 20 - 22 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 2 8 20 - 25 17
11.
Брайтон
 Заявка 15 4 3 8 23 - 30 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 5 7 15 - 29 14
13.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 15 - 23 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 4 9 22 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Райя после срезки от соперника фиксирует снаряд в перчатки на "ленточке". Повезло, что сфера не влетела в ворота в этой ситуации. Можно играть!
  • Фол, нарушение
    41'
    Гвардиол на газоне. Эдегор его по ноге огрел. У рефери не оставалось другого выхода, кроме как фол в этой ситуации зафиксировать. 
  • Опасный момент
    40'
    Аканджи выполнил подачу с правого края на Родри. Тот выиграл борьбу у соперника и нанес выстрел в дальний угол. Сфера просвистела рядом со стойкой!
  • Фол, нарушение
    38'
    Райм цепляет за ногу Эдегора. Тут же извиняется он перед рефери и соперником, и именно этот факт спасает его от желтой карточки.
  • 37'
    По проценту владения мячом "Сити" далеко впереди соперника - 72% против 28%. Тем не менее в атаке более опасно действуют именно гости.
  • 36'
    Жезус изящный заброс на Эдегора сделал, но Ортега прочитал. Забрал сферу в свои перчатки сейчас кипер "Манчестер Сити", показав партнерам уверенность в собственных силах.
  • Офсайд
    35'
    Ковачич под прессингом ошибается,  везет "Сити", что успевают хозяева накрыть удар Жезуса. Там в динамике эпизода у Кивёра был еще и офсайд.
  • 34'
    Никак не может "Сити" ничего придумать впереди. Очень здорово сморится соперник, который пропускать в первом тайме в свои ворота не собирается. 
  • Опасный момент
    32'
    ЖЕЗУС! Классно "Арсенал" расчертил свою атаку. Передача в центр на Габи, который пробивал в дальний нижний угол, и рядом со стойкой пролетает снаряд!
  • 31'
    Сака получил мяч в центре поля, после чего попытался выполнить передачу вперед, но Фоден подставил ногу и совершил перехват. Мяч остался у "Арсенала" все же.
  • 30'
    Увязла сейчас игра в районе центрального круга. Уже не так активны соперники. Перестали совсем оппоненты бегать к воротам. Ну, мы ждем, что игра раскроется у нас все-таки.
  • Фол, нарушение
    28'
    Габриэль фолит в центре поля, но на левом фланге. Де Брёйне получает удар по ногам. Поднимается футболист, встречу он продолжит.
  • 27'
    У "Сити" и без того были проблемы с защитой, а тут еще и Натан Аке выбывает. Будем надеяться, что его повреждение не будет серьезным. 
  • Замена
    26'
    Таааак... А тут у нас Аке пределы поля покидает. Что-то со здоровьем у игрока "Сити". Вместо шестого номера на поле Льюис появляется.
  • 25'
    Хаверц сейчас в подкате тянулся за мячом. Ортега выскочил из ворот, забрал мяч, после чего в корпус получил удар ногой от соперника. 
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    • 23'
      Аканджи простреливал мяч с правого края, но попал в ногу защитнику. Успевает Уайт снаряд в игре сохранить. Углового "Сити" тут не заработал.
    • 22'
      Снова игра у нас успокоилась. Неспокоен только Артета, который у кромки поля продолжает активно форсировать, поддерживая свой коллектив. 
    • 21'
      С игры "Сити" пока моментов не создал. Был корнер у ворот соперника, который привел к удару Аке, но большего добиться горожанам пока не позволили. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Против Силвы снова нарушение правил фиксируется. Рефери дает свисток, и это вновь был Жезус, который сбил противника на газон. 
    • 18'
      Максимально осторожно оба коллектива пытаются действовать в обороне и атаке. Мне кажется, что забитый гол одним из коллективов поможет раскрыться этому матчу. 
    • 17'
      Неудачно угловой исполнили игроки "Арсенала". С мячом теперь "Манчестер Сити". Силва мяч получил впереди, сделал передачу с правого края на дальнюю штангу - вышло не слишком удачно. Потеря. 
    • Угловой
      16'
      А тут Фоден допускает осечку. Не самый лучший пас на партнера он отдает, что приводит к назначению углового у ворот Ортеги. Готовится подача с правого края. 
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТИЩЕ! Аке! Пробивает он прямо в Райю! Угловой подали горожане с левого края. С близкого расстояния Аке расстреливал ворота соперника, но угодил в стоящего на "ленточке" вратаря.
    • 13'
      В оборону все составом коллектив Артеты сейчас отошел. "Сити" активно прессингует соперника у его ворот, заставляя его ошибаться. 
    • 12'
      Очень активно с мячом перемещается "Манчестер Сити" сейчас. Владеют горожане инициативой на футбольном поле, но пока отличиться они не могут. 
    • Фол, нарушение
      11'
      А тут подыграл себе рукой Уайт в попытке продвинуться с мячом к воротам соперника. В итоге лайнсмен подсказал главному рефери, что надо дать свисток. 
    • Опасный момент
      9'
      МОМЕНТ! Пропускают после навеса с правого края мяч в свою штрафную игроки "Сити". В итоге Жезус успел обработать мяч опустить его на газон и пробить рядом с левой стойкой!
    • Угловой
      8'
      Подача в центр штрафной по низкой траектории - отбивается "Арсенал" с огромным трудом. "Манчестер Сити" пытается соперника задавить в атаке. 
    • 7'
      Де Брёйне выполнял навес на дальнюю штангу. Выбивает Уайт сферу на угловой. Там за его спиной уже был Холанн, который хотел мяч в ворота переправить. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Силва красиво прошел Кивёра, после чего сбил игрока "Сити" Жезус. Довольно опасным было это нарушение. Рефери дал свисток в этой ситуации. 
    • Офсайд
      4'
      Холанн оказался на газоне в чужой штрафной. В итоге рефери дал свисток и игру остановил, но только потому, что в офсайде был норвежец. 
    • 3'
      Футболисты "Манчестер Сити" предстали на поле в небесно-белых цветах, а игроки "Арсенала" вышли на футбольный газон в красных футболках и белых трусах.
    • 2'
      Началась наша игра довольно сдержано. Игроки "Манчестер Сити" владеют снарядом в районе центрального круга. "Арсенал" пока пытается мяч отобрать.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" стартовала!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Арсенал

    Исход игры
    Манчестер Сити
    64.3% (108)
    Ничья
    16.1% (27)
    Арсенал
    19.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (91)
    Меньше
    22.22% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (104)
    Нет
    11.11% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    36.3% (61)
    1:1 Ничья
    7.7% (13)
    1:0 Манчестер Сити
    5.4% (9)
    1:2 Арсенал
    4.8% (8)
    3:2 Манчестер Сити
    4.8% (8)
    2:2 Ничья
    4.2% (7)
    3:1 Манчестер Сити
    3.6% (6)
    2:0 Манчестер Сити
    1.8% (3)
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