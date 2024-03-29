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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Манчестер Сити
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 67
Манчестер Сити 70.1% (47)
X 11.9% (8)
Арсенал 17.9% (12)
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Манчестер Сити
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Манчестер Сити
Арсенал

История личных встреч

Манчестер Сити
Арсенал

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
11.1%
18.5%
19 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

45 матчей

55.6%
15.6%
28.8%
25 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

46.7%
31.1%
22.2%
21 победа 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.2%
24.4%
33.4%
19 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:0
С
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:4
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
КЛ
0:3
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ТМК
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:3
ТМС
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ММ(
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КC
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
КC
3:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

0.96
1.2

Среднее время на гол

93
75

Всего голов

69
59

Голов в среднем за матч

1.53
1.31

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 18 (3) 0.64
Фоден Фил 11 0.39
Альварес Хулиан 8 (1) 0.29
Родри Эрнандес 6 0.21
Силва Бернарду 6 0.21
Грилиш Джек 3 0.11
Доку Жереми 2 0.07
Аке Натан 2 0.07
Аканджи Мануэль 2 0.07
Де Брёйне Кевин 1 0.04
Бобб Оскар 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Льюис Рико 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 13 (4) 0.46
Хаверц Кай 8 (1) 0.29
Троссар Леандро 7 0.25
Эдегор Мартин 6 (2) 0.21
Райс Деклан 6 0.21
Мартинелли Габриэл 6 0.21
Нкетиа Эдди 5 0.18
Жезус Габриэль 4 0.14
Габриэль дос Сантос 3 0.11
Уайт Бен 2 0.07
Салиба Вильям 2 0.07
Кивёр Якуб 1 0.04
Зинченко Александр 1 0.04
Виейра Фабиу 1 (1) 0.04
Томиясу Такэхиро 1 0.04
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Эдерсон Мораес 5 0
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 7 0
Жезус Габриэль 5 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Габриэль дос Сантос 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Арсенал
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

6
4
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Арсенал
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

28
34
Манчестер Сити
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
54% (15)
25% (7)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Арсенал
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

34
38

Голы по времени матча

Забито

33
33
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
14 Не забивали 16
4
12%
5
15%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
6
18%
8
24%
31-45
4
12%
5
15%
46-60
5
15%
6
18%
61-75
8
24%
6
18%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
23%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Забито

30
34
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
2
7%
4
12%
1-15
5
17%
5
15%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
6
20%
6
18%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
7
23%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
5
33%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Забито

63
67
26 В 1-м тайме 28
37 Во 2-м тайме 39
19 Забивали первыми 20
2 Не забивали 3
6
10%
9
13%
1-15
11
17%
8
12%
16-30
9
14%
11
16%
31-45
10
16%
11
16%
46-60
12
19%
12
18%
61-75
15
24%
16
24%
76-90

Пропущено

28
27
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 18
3
11%
5
19%
1-15
3
11%
6
22%
16-30
7
25%
3
11%
31-45
1
4%
7
26%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
8
29%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1
Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1
Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Арсенал

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:6
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:6
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 32%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
6
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
12
2
5
9
2.5
6
8
2
12
3.5
3
11
2
12
4.5
2
12
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
7
7
7
7
2.5
5
9
1
13
3.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
25
3
19
9
1.5
19
9
12
16
2.5
11
17
3
25
3.5
8
20
2
26
4.5
5
23
1
27
5.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 29 17 5 7 60 - 42 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 28 16 5 7 59 - 42 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 29 12 8 9 46 - 50 44
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 28 12 4 12 59 - 48 40
11.
Челси
 Заявка 27 11 6 10 47 - 45 39
12.
Фулхэм
 Заявка 29 11 5 13 43 - 44 38
13.
Борнмут
 Заявка 28 9 8 11 42 - 53 35
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 29 7 5 17 41 - 54 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Лутон Таун
 Заявка 29 5 7 17 43 - 61 22
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 7 16 35 - 51 21
19.
Бёрнли
 Заявка 29 4 5 20 29 - 63 17
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 13 6 3 4 23 - 20 21
13.
Борнмут
 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 4 8 21 - 35 10
16.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
17.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2024, осталось 2 дня 2 часа 53 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.1% пользователей.
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    • Прогнозы 67
    Манчестер Сити 70.1% (47)
    X 11.9% (8)
    Арсенал 17.9% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Арсенал
    1.96
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    4.00
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    4.10
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Арсенал

    Исход игры
    Манчестер Сити
    70.6% (48)
    Ничья
    11.8% (8)
    Арсенал
    17.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (44)
    Меньше
    21.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (49)
    Нет
    12.5% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    44.1% (30)
    1:1 Ничья
    7.4% (5)
    1:2 Арсенал
    7.4% (5)
    1:0 Манчестер Сити
    7.4% (5)
    3:2 Манчестер Сити
    5.9% (4)
    3:1 Манчестер Сити
    4.4% (3)
    2:0 Манчестер Сити
    2.9% (2)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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