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  4. Элитсериен 2024
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Одд
0:0
Первый тайм: 21'
Хёугесунн
0'
20' Желтая карточка
Рууд Эспен

Ход матча

20'
Рууд Эспен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Хёугесунн
3.45
3.50
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3.70
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Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
4
Хаген
Стеффен
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
8
Овусу
Соломон
6
Свендсен
Тобиас
9
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
7
Йоргенсен
Филип
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
10
Ингебритсен
Микаэль
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
6
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
13
Людвикссон
Антон
16
Лейте
Бруно
24
Troy
Nyhammer
21
Эскесен
Юлиус
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
Одд
4-2-3-1
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Одд
Хёугесунн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:3
Э
4:2
Э
4:4
Э
0:0
Э
4:1
К
0:3
Э
3:1
ТМК
4:0
Э
2:0
Э
1:2
ТМК
0:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
0:0

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.45
1.6

Среднее время на гол

61
56

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.27

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
63

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3
Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Мольде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1
Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0
Команда И В Н П Г О
1.
Одд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Хёугесунн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Одд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хёугесунн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Хёугесунн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Одд
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета
  • Первый тайм
  • 20'
    Рууд Эспен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Хёугесунн
3.45
3.50
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3.70
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 0:0 Хёугесунн онлайн

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