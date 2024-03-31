Тур: 1. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 5649 Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
20' Желтая карточкаРууд Эспен
0:1
39' ГолЛейте Бруно
1:1
50' ГолМиеттинен Тони
70' Желтая карточкаClaus Niyukuri
78' Желтая карточкаИнгебритсен Микаэль
87' Желтая карточкаЭскесен Юлиус
1:2
90' ГолIsmael Seone
90' Желтая карточкаЛисет Сёндре
90'+7
Ход матча
20'
39'
0:1
50'
1:1
70'
87'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
427 Количество передач 447
-
50 Владение мячом, % 50
25
Mikkel
Hope
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Нжи БилалПолузащитник
-
15 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Ismael Seone
-
-
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Одд
Хёугесунн
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.45
1.6
Среднее время на гол
61
56
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.27
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миеттинен Тони
|1
|1
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лейте Бруно
|1
|1
|Ismael Seone
|1
|1
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Результаты матчей
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3
Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Мольде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1
Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0
Результаты матчей
Одд
Хёугесунн
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Одд
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|1
|Одд
|Миеттинен Тони
|1
|Хёугесунн
|Ismael Seone
|1
|Хёугесунн
|Эскесен Юлиус
|0 (1)
|Хёугесунн
|Mikkel Hope
|0 (1)
|Одд
|Рууд Эспен
|1
|Одд
|Ингебритсен Микаэль
|1
|Хёугесунн
|Лисет Сёндре
|1
|Хёугесунн
|Эскесен Юлиус
|1
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|1