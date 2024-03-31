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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 5649 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Одд
1:2
Конец матча
Хёугесунн
0'
20' Желтая карточка
Рууд Эспен
0:1
39' Гол
Лейте Бруно
1:1
50' Гол
Миеттинен Тони
70' Желтая карточка
Claus Niyukuri
78' Желтая карточка
Ингебритсен Микаэль
87' Желтая карточка
Эскесен Юлиус
1:2
90' Гол
Ismael Seone
90' Желтая карточка
Лисет Сёндре
90'+7

Ход матча

20'
Рууд Эспен
 
39'
0:1
Лейте Бруно
(Mikkel Hope)
50'
Миеттинен Тони
1:1
64'
 
Лисет Сёндре
Лейте Бруно
64'
 
Sander Innvaer
Troy Nyhammer
70'
 
Claus Niyukuri
72'
Нжи Билал
Faniel Temesgen Tewelde
 
78'
Хуссейн Эцаз
Овусу Соломон
 
78'
Мидтскуген Оле-Эрик
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
 
78'
Ингебритсен Микаэль
 
82'
 
Ismael Seone
Sorry Diarra
87'
 
Эскесен Юлиус
90'
1:2
Ismael Seone
(Эскесен Юлиус)
90'
 
Hlynur Karlsson
Людвикссон Антон
90'
 
Лисет Сёндре

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 427 Количество передач 447
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
4
Хаген
Стеффен
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
8
Овусу
Соломон
6
Свендсен
Тобиас
9
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
7
Йоргенсен
Филип
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
10
Ингебритсен
Микаэль
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
6
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
13
Людвикссон
Антон
16
Лейте
Бруно
24
Troy
Nyhammer
21
Эскесен
Юлиус
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
Одд
4-2-3-1
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Одд
Хёугесунн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:3
Э
4:2
Э
4:4
Э
0:0
Э
4:1
К
0:3
Э
3:1
ТМК
4:0
Э
2:0
Э
1:2
ТМК
0:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
0:0

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.45
1.6

Среднее время на гол

61
56

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.27

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миеттинен Тони 1 1
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейте Бруно 1 1
Ismael Seone 1 1
Эскесен Юлиус 0 0
Mikkel Hope 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Claus Niyukuri 1 0

Результаты матчей

Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3
Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Мольде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1
Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0

Результаты матчей

Одд
Хёугесунн

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Одд
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Хёугесунн Лейте Бруно 1
Одд Миеттинен Тони 1
Хёугесунн Ismael Seone 1
Хёугесунн Эскесен Юлиус 0 (1)
Хёугесунн Mikkel Hope 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Рууд Эспен 1
Одд Ингебритсен Микаэль 1
Хёугесунн Лисет Сёндре 1
Хёугесунн Эскесен Юлиус 1
Хёугесунн Claus Niyukuri 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Г О О О О О Л - Миеттинен Тони из команды Одд легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Миккель Хоуп сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Лейте Бруно забивает с правой ноги!
    • 20'
      Рууд Эспен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
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