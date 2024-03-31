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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
3:0
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1:0
45' Гол
Якумакис Георгиос
50' Желтая карточка
Альмада Тьяго
2:0
65' Гол
Тьяре Джамал
66' Желтая карточка
Герберс Фабиан
84' Красная карточка
Теран Карлос
90' Желтая карточка
Леннон Брукс
3:0
90' Гол
Тьяре Джамал
90'+7
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
3
Уильямс
Дэррик
26
Уайли
Калеб
6
Слиш
Бартош
8
Муюмба
Тристан
9
Лобжанидзе
Саба
10
Альмада
Тьяго
16
Силва
Алешандре
7
Якумакис
Георгиос
34
Брэди
Крис
27
Аригони
Аллан
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
24
Дин
Джонатан
30
Хименес
Гастон
23
Акоста
Келлин
21
Герберс
Фабиан
17
Гутьеррес
Брайан
7
Хайле-Селассие
Марен
9
Кейперс
Уго
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Чикаго Файр

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
4:1
М
3:0
М
3:1
М
2:0
М
5:1
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
1:2
М
2:0
М
4:0

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
0.86

Среднее время на гол

37
105

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2.29
0.71

Среднее время на гол

39
126

Всего голов

33
11

Голов в среднем за матч

2.36
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

38
114

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 5 (1) 1
Тьяре Джамал 2 0.4
Альмада Тьяго 1 (1) 0.2
Лобжанидзе Саба 1 0.2
Леннон Брукс 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герберс Фабиан 2 0.33
Гутьеррес Брайан 2 (1) 0.33
Кейперс Уго 2 0.33
Хайле-Селассие Марен 1 0.17
Акоста Келлин 1 0.17
Шакири Джердан 1 (1) 0.17
Кцихос Рафаэль 0 0
Теран Карлос 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмада Тьяго 2 0
Гузан Брэд 1 0
Якумакис Георгиос 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Силва Алешандре 1 0
Леннон Брукс 1 0
Муюмба Тристан 1 0
Уайли Калеб 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 3 0
Барлоу Том 2 0
Аригони Аллан 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Теран Карлос 0 1
Акоста Келлин 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Брэди Крис 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Атланта Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
4
Атланта Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Чикаго Файр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Чикаго Файр

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
2
4
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 3 3 0 13 - 9 12
2.
Ванкувер Уайткэпс
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
Хьюстон Динамо
 5 3 1 1 6 - 4 10
4.
Миннесота Юнайтед
 5 3 1 1 8 - 6 10
5.
Реал Солт-Лейк
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 3 1 9 - 7 9
7.
Колорадо Рэпидс
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Портленд Тимберс
 6 2 1 3 11 - 11 7
9.
Лос-Анджелес
 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Сент-Луис Сити
 6 1 4 1 11 - 11 7
11.
Остин
 6 1 3 2 7 - 9 6
12.
Даллас
 5 1 0 4 6 - 10 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 1 0 5 7 - 13 3
14.
Сиэтл Саундерс
 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 3 3 0 6 - 3 12
2.
Коламбус Крю
 6 3 2 1 9 - 6 11
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
Интер Майами
 7 3 2 2 14 - 10 11
5.
Торонто
 6 3 1 2 6 - 5 10
6.
Атланта Юнайтед
 5 3 0 2 9 - 4 9
7.
Филадельфия Юнион
 5 2 3 0 10 - 6 9
8.
Ди Си Юнайтед
 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Шарлотт
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
ФК Монреаль
 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Нэшвилл
 6 1 4 1 7 - 11 7
12.
Чикаго Файр
 6 1 2 3 9 - 13 5
13.
Орландо Сити
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Хьюстон Динамо
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Реал Солт-Лейк
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Остин
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Шарлотт
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Интер Майами
 4 2 1 1 10 - 4 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Ди Си Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Торонто
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Нэшвилл
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Орландо Сити
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Филадельфия Юнион
 2 1 1 0 4 - 2 4
12.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Портленд Тимберс
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Сиэтл Саундерс
 3 0 0 3 3 - 6 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
ФК Монреаль
 5 2 1 2 8 - 8 7
3.
Филадельфия Юнион
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Коламбус Крю
 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Нью-Йорк Сити
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 5 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 5 (1)
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Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Якумакис Георгиос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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