Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
3:0
Конец матча
0'
1:0
45' ГолЯкумакис Георгиос
50' Желтая карточкаАльмада Тьяго
2:0
65' ГолТьяре Джамал
66' Желтая карточкаГерберс Фабиан
84' Красная карточкаТеран Карлос
90' Желтая карточкаЛеннон Брукс
3:0
90' ГолТьяре Джамал
90'+7
Ход матча
45'
50'
65'
2:0
66'
84'
90'
90'
3:0
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
26
Уайли
Калеб
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.43
0.86
Среднее время на гол
37
105
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2.29
0.71
Среднее время на гол
39
126
Всего голов
33
11
Голов в среднем за матч
2.36
0.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
38
114
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|1
|Тьяре Джамал
|2
|0.4
|Альмада Тьяго
|1 (1)
|0.2
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.2
|Леннон Брукс
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герберс Фабиан
|2
|0.33
|Гутьеррес Брайан
|2 (1)
|0.33
|Кейперс Уго
|2
|0.33
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.17
|Акоста Келлин
|1
|0.17
|Шакири Джердан
|1 (1)
|0.17
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Теран Карлос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альмада Тьяго
|2
|0
|Гузан Брэд
|1
|0
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Муюмба Тристан
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Аригони Аллан
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Теран Карлос
|0
|1
|Акоста Келлин
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Атланта Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
4
Атланта Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Чикаго Файр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
3
38%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
32
24
23
15
14
15
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2