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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 1.
Эребру
0:1
Конец матча
Сковде АИК
0'
20' Желтая карточка
Бергмарк Никлас
34' Желтая карточка
Абрахам Эльмар
38' Желтая карточка
Hugo Engstroem
0:1
76' Гол
Mikael Moerk
90' Желтая карточка
Маккью Эрик
90' Вторая желтая карточка
Маккью Эрик
90'+8
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
15
Бергмарк
Никлас
2
Tobias
Bjoernstad
7
Elias
Barsoum
22
Lucas
Shlimon
11
Кроон
Самуэль
8
Саид
Мохаммед
10
Бакман
Виктор
17
Хольмберг
Карл
30
Зендехас
Адриан
22
Elias
Lindell
3
Filip
Schyberg
18
Edvin
Tellgren
21
Marcus
Mikhail
7
Emil
Skillermo
6
Абрахам
Эльмар
24
Fritiof
Hellichius
13
Hugo
Engstroem
10
Абрахам
Саргон
17
Моро
Мамудо
Эребру
4-2-3-1
Сковде АИК
4-4-2

История личных встреч

Эребру
Сковде АИК

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
5:3
С
1:2
С
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mikael Moerk 1 1
Emil Skillermo 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккью Эрик 1 1
Бергмарк Никлас 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрахам Эльмар 1 0
Hugo Engstroem 1 0

Результаты матчей

Эребру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эребру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сковде АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2
Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3
Сковде АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0
Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 3:1 Браге - Сковде АИК 3:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Сковде АИК - Эстер 1:2

Результаты матчей

Эребру
Сковде АИК

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эребру
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Браге
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Варберг БоИС
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Браге
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Варберг БоИС
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эстерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Утсиктенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Браге
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сундсвалль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Варберг БоИС
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Гефле Эдквист Адриан 2
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 1 (1)
Хельсинборг Лупер Вильгельм 1 (1)
Сундсвалль Энгблум Понтус 1
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Эстерсунд Magnus Powell 1
Гефле Ройсхенберг Мартин 1
Сандвикен Jonathan Karlsson 1
Эстерсунд Сульич Али 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Эрик Маккью получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 90'
    Эрик Маккью получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Lucas Shlimon уходит с поля. Крона Себастьян выходит вместо него
  • 77'
    Абрахам Саргон уходит с поля. Mamadou Diagne выходит вместо него
  • 76'
    Emil Skillermo сделал результативную передачу.
  • 76'
    Г О О О О Л - Mikael Moerk бьет в цель!
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Hugo Engstroem получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Абрахам Эльмар получил желтую карточку от судьи
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