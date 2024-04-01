  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 1.
Гефле
1:2
Второй тайм: 56'
Хельсинборг
0'
14' Желтая карточка
Ройсхенберг Мартин
18' Желтая карточка
Lukas Kjellnaes
0:1
23' Пенальти
Сильверхолт Тейлор
0:2
27' Гол
Benjamin Acquah
1:2
47' Гол
Эдквист Адриан

Ход матча

14'
Ройсхенберг Мартин
 
18'
 
Lukas Kjellnaes
23'
0:1
Сильверхолт Тейлор
27'
0:2
Benjamin Acquah
(Лупер Вильгельм)
47'
Эдквист Адриан
1:2
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Хельсинборг
44.64
Реклама, olimp.bet
4.60
Реклама, fon.bet
3.45
Все Коэффициенты
1
Йонссон
Оскар
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
3
Адольфссон
Йеспер
7
Эдквист
Адриан
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
18
Constantino
Capotondi
14
Sebastian
Friman
11
Энглунд
Лео
9
Йельте
Якоб
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
23
William
Westerlund
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
13
Лупер
Вильгельм
27
Benjamin
Acquah
11
Milan
Rasmussen
9
Сильверхолт
Тейлор
Гефле
3-5-2
Хельсинборг
4-2-3-1

История личных встреч

Гефле
Хельсинборг

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 0 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.6%
11.5%
53.9%
9 побед 3 ничьи 14 побед

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
А
2:3
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:2
А
5:1
КШ
3:1
А
2:2
А
1:4
А
2:0
А
3:0
А
3:1
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.17
1.29

Среднее время на гол

41
70

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.88
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

47
78

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Benjamin Acquah 1 1
Сильверхолт Тейлор 1 (1) 1
Лупер Вильгельм 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ройсхенберг Мартин 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Kjellnaes 1 0

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0
Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1
Хельсинборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хельсинборг
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эребру
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сковде АИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гефле
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эребру
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эстерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сковде АИК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хельсинборг
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Утсиктенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гефле
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сковде АИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гефле
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эребру
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сундсвалль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 1 (1)
Сундсвалль Энгблум Понтус 1
Оддевольд Каллудра Лиридон 1
Гефле Эдквист Адриан 1
Весь список

Топ нарушителей
Эстерсунд Magnus Powell 1
Гефле Ройсхенберг Мартин 1
Сандвикен Jonathan Karlsson 1
Эстерсунд Сульич Али 1
Эргрюте Силисуфай Эди 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Г О О О О Л - Эдквист Адриан бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 14'
    Ройсхенберг Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Гефле.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.98. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.98 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Хельсинборг
44.64
Реклама, olimp.bet
4.60
Реклама, fon.bet
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гефле 1:2 Хельсинборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гефле
Хельсинборг
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный