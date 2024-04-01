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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 1.
Гефле
2:3
Конец матча
Хельсинборг
0'
14' Желтая карточка
Ройсхенберг Мартин
18' Желтая карточка
Lukas Kjellnaes
0:1
23' Пенальти
Сильверхолт Тейлор
0:2
27' Гол
Benjamin Acquah
1:2
47' Гол
Эдквист Адриан
1:3
59' Пенальти
Лупер Вильгельм
2:3
76' Гол
Эдквист Адриан
89' Желтая карточка
Лагерфельдт Лукас
90' Желтая карточка
Benjamin Orn
90'+11
1
Йонссон
Оскар
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
3
Адольфссон
Йеспер
7
Эдквист
Адриан
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
18
Constantino
Capotondi
14
Sebastian
Friman
11
Энглунд
Лео
9
Йельте
Якоб
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
23
William
Westerlund
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
13
Лупер
Вильгельм
27
Benjamin
Acquah
11
Milan
Rasmussen
9
Сильверхолт
Тейлор
Гефле
3-5-2
Хельсинборг
4-2-3-1

История личных встреч

Гефле
Хельсинборг

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 0 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.6%
11.5%
53.9%
9 побед 3 ничьи 14 побед

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
А
2:3
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:2
А
5:1
КШ
3:1
А
2:2
А
1:4
А
2:0
А
3:0
А
3:1
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.17
1.29

Среднее время на гол

41
70

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.88
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

47
78

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдквист Адриан 2 2
Якуб Антонио 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лупер Вильгельм 1 (1) 1
Benjamin Acquah 1 1
Сильверхолт Тейлор 1 (1) 1

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ройсхенберг Мартин 1 0
Лагерфельдт Лукас 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Kjellnaes 1 0
Benjamin Orn 1 0

Результаты матчей

Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хельсинборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хельсинборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0
Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1
Хельсинборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2

Результаты матчей

Гефле
Хельсинборг

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гефле
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Браге
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Варберг БоИС
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Браге
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Варберг БоИС
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эстерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Утсиктенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Браге
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сундсвалль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Варберг БоИС
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Гефле Эдквист Адриан 2
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 1 (1)
Хельсинборг Лупер Вильгельм 1 (1)
Сундсвалль Энгблум Понтус 1
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Эстерсунд Magnus Powell 1
Гефле Ройсхенберг Мартин 1
Сандвикен Jonathan Karlsson 1
Эстерсунд Сульич Али 1
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