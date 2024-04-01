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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сириус
3:0
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
23' Гол
Миллескуг Ноэль
2:0
56' Гол
Салех Юсеф
58' Желтая карточка
Naeem Mohammed
65' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
66' Желтая карточка
Снаер Ингассон Бирнир
75' Желтая карточка
Миллескуг Ноэль
77' Желтая карточка
Перссон Хоаким
88' Желтая карточка
Баффо Джозеф
3:0
90' Гол в свои ворота
Сведберг Джонатан
90'+7

Ход матча

23'
Миллескуг Ноэль
(Кастегрен Хенрик)
1:0
36'
Malcolm Jeng
Карлссон Тобиас
 
56'
Салех Юсеф
(Миллескуг Ноэль)
2:0
58'
 
Naeem Mohammed
64'
 
Alex Hall
Naeem Mohammed
64'
 
Albin Ahlstrand
Алланссон Йоэль
65'
 
Аль-Аммари Амир
66'
 
Снаер Ингассон Бирнир
75'
Миллескуг Ноэль
 
77'
Перссон Хоаким
 
79'
Сьогрелл Херман
Стенссон Даниэль
 
79'
Michael Martin
Перссон Хоаким
 
87'
 
William Granath
Аль-Аммари Амир
87'
Викман Адам
Хейер Мелкер
 
88'
 
Баффо Джозеф
90'
 
Видесхейм-Пауль Расмус
Viktor Granath
90'
Сведберг Джонатан
3:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
5
Карлссон
Тобиас
III
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
14
Leo
Walta
19
Миллескуг
Ноэль
10
Хейер
Мелкер
7
Перссон
Хоаким
9
Салех
Юсеф
12
Эрландссон
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
27
Ногейра
Винисиус
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
9
Viktor
Granath
18
Naeem
Mohammed
Сириус
4-2-3-1
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Сириус
Хальмстад

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
2:1
А
1:2
А
1:1
А
1:0
К
1:2
А
0:3
А
2:1
С
0:1
С
2:1
КШ
2:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.17

Среднее время на гол

120
77

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3

Среднее время на гол

75
69

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 1 1
Салех Юсеф 1 1
Кастегрен Хенрик 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перссон Хоаким 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Naeem Mohammed 1 0

Результаты матчей

Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0
Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6
Хальмстад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1
Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0

Результаты матчей

Сириус
Хальмстад

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сириус
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Вестерос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
АИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Вернаму
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вернаму
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Броммапойкарна
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вестерос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ИФК Норрчепинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АИК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эльфсборг
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вернаму
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (1)
Сириус Миллескуг Ноэль 1 (1)
Юргорден Даниэльссон Маркус 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хеккен Ховланд Эвен 1
Сириус Перссон Хоаким 1
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 1
ГАИС Линдберг Йонас 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Миллескуг Ноэль сделал результативную передачу.
    • 56'
      Г О О О О Л - Салех Юсеф бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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