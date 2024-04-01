Тур: 1. Стадион: Студентернас.
0'
1:0
23' ГолМиллескуг Ноэль
2:0
56' ГолСалех Юсеф
58' Желтая карточкаNaeem Mohammed
65' Желтая карточкаАль-Аммари Амир
66' Желтая карточкаСнаер Ингассон Бирнир
75' Желтая карточкаМиллескуг Ноэль
77' Желтая карточкаПерссон Хоаким
88' Желтая карточкаБаффо Джозеф
3:0
90' Гол в свои воротаСведберг Джонатан
90'+7
Ход матча
23'
56'
2:0
58'
65'
75'
77'
88'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
14
Leo
Walta
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leo WaltaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
31 Malcolm Jeng
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
22 Alex Hall
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Сириус
Хальмстад
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.17
Среднее время на гол
120
77
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
Среднее время на гол
75
69
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|1
|1
|Салех Юсеф
|1
|1
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0
Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6
Хальмстад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1
Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0
Результаты матчей
Сириус
Хальмстад
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сириус
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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|Мальмё
|Телин Исаак
|1 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|1 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|1 (1)
|Сириус
|Миллескуг Ноэль
|1 (1)
|Юргорден
|Даниэльссон Маркус
|1 (1)
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Хеккен
|Ховланд Эвен
|1
|Сириус
|Перссон Хоаким
|1
|Мальмё
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|ГАИС
|Линдберг Йонас
|1