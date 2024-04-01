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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гётеборг
1:4
Конец матча
Юргорден
0'
17' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
25' Желтая карточка
Муколли Арбнор
27' Вторая желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
0:1
39' Пенальти
Даниэльссон Маркус
45' Желтая карточка
Сабович Бесард
45' Желтая карточка
Samuel Dahl
0:2
45' Гол
Lucas Bergvall
0:3
72' Гол
Тенхо Миро
0:4
76' Гол
Гулликсен Тобиас
1:4
84' Гол
Paulos Abraham
90'+7
25
Бишесари
Элис
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
6
Трондсен
Андерс
30
Malick
Junior
Yalcouye
8
Пюндт
Андреас
23
Тордарсон
Колбейнн
29
Thomas
Santos
14
Норлин
Густаф
19
Муколли
Арбнор
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
6
Шуллер
Расмус
15
Фаллениус
Оскар
21
Lucas
Bergvall
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
Гётеборг
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Гётеборг
Юргорден

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

37 матчей

29.7%
27%
43.3%
11 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.3%
43.2%
32.5%
9 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

К
3:0
А
2:1
А
1:0
А
3:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:2
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
2:0
ТМК
1:2
А
1:3
А
1:3
А
1:0
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
2:2
А
0:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
0:0
КШ
1:1
А
1:0
А
2:3
А
1:2
А
0:4
ШК
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:0
А
6:0
А
3:1
А
1:2

Голы

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.45
0.71

Среднее время на гол

62
127

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.53
1.25

Среднее время на гол

58
72

Всего голов

55
37

Голов в среднем за матч

1.49
1

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 1 1
Malick Junior Yalcouye 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 1 (1) 1
Тенхо Миро 1 1
Гулликсен Тобиас 1 1
Lucas Bergvall 1 1
Samuel Holm 0 0
Фаллениус Оскар 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 1 1
Муколли Арбнор 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 1 0
Samuel Dahl 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Гётеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0
Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1 Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0
Юргорден
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0
Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1

Результаты матчей

Гётеборг
Юргорден

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Вестерос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
АИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Вернаму
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вернаму
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Броммапойкарна
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вестерос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ИФК Норрчепинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АИК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эльфсборг
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вернаму
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (1)
Сириус Миллескуг Ноэль 1 (1)
Юргорден Даниэльссон Маркус 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хеккен Ховланд Эвен 1
Сириус Перссон Хоаким 1
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 1
ГАИС Линдберг Йонас 1
Весь список
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