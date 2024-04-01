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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Ивердон
0:0
Конец матча
Янг Бойз
0'
35' Желтая карточка
Тижани Мохамед
50' Желтая карточка
Аке Марли
61' Желтая карточка
Монтейро Джоэл
78' Желтая карточка
Перссон Ноа
90'+7

Ход матча

35'
Тижани Мохамед
 
43'
 
Црновршанин Садин
Лустенбергер Фабиан
50'
Аке Марли
 
61'
 
Монтейро Джоэл
63'
 
Колли Эбрима
Иттен Седрик
63'
 
Ганвула Сильвер
Малес Дариан
70'
Азеведо Рикардо
Лунгой Кристофер
 
78'
 
Перссон Ноа
79'
Родригес Мауро
Олесен Матиас
 
82'
 
Мугиша Джоэл
Элиа Мешак
83'
 
Лакоми Лукаш
Ниассе Шейх
86'
Махиус Аймен
Оморуйи Кевин
 
86'
Nehemie Lucuena
Lizeiro
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 285 Количество передач 432
  • 38 Владение мячом, % 62
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
4
Дель
Фабро
Дарио
9
Аке
Марли
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
3
Каменович
Димитрие
13
Олесен
Матиас
11
Оморуйи
Кевин
88
Лунгой
Кристофер
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Anel
Husic
19
Перссон
Ноа
39
Малес
Дариан
30
Лаупер
Сандро
20
Ниассе
Шейх
77
Монтейро
Джоэл
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
Ивердон
3-4-3
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Ивердон
Янг Бойз

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
5:1
С
2:2
ТМК
1:0
ТМК
0:5
К
1:3
ТМС
1:0
ТМС
6:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
1.67

Среднее время на гол

34
54

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 8 0.28
Ташар Варол 6 0.21
Махиус Аймен 6 (1) 0.21
Сеспедес Борис 4 (1) 0.14
Evans Maurin 3 0.1
Сотье Антони 2 0.07
Лунгой Кристофер 2 0.07
William Le Pogam 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Тижани Мохамед 1 0.03
Аке Марли 1 0.03
Клепач Михаель 1 0.03
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Каменович Димитрие 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.31
Монтейро Джоэл 8 0.28
Иттен Седрик 7 (1) 0.24
Элиа Мешак 6 0.21
Угринич Филип 4 0.14
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.14
Малес Дариан 3 0.1
Колли Эбрима 3 0.1
Ррудхани Донат 3 0.1
Бенито Лорис 2 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.03
Лакоми Лукаш 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Мугиша Джоэл 1 0.03
Лустенбергер Фабиан 1 0.03
Хаджам Жауэн 1 0.03
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 7 1
Тижани Мохамед 6 1
Ташар Варол 6 0
Дель Фабро Дарио 4 1
Махиус Аймен 4 1
Гуннарссон Никлас 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Сотье Антони 3 0
Lizeiro 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Аке Марли 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
Каменович Димитрие 1 1
William Le Pogam 2 0
Родригес Мауро 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 12 0
Янко Саиди 3 1
Угринич Филип 4 0
Аменда Орель 4 0
Блюм Левин 2 1
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 3 0
Монтейро Джоэл 3 0
Ниассе Шейх 3 0
Малес Дариан 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Ррудхани Донат 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Хаджам Жауэн 2 0
Перссон Ноа 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Ивердон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Янг Бойз
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
9
Ивердон
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

28
1

Упущенные победы

5
36
Ивердон
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (16)
31% (9)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Янг Бойз
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
41% (12)
52% (15)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

36
3

Упущенные победы

10
45

Голы по времени матча

Забито

25
19
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
6
24%
5
26%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
8
32%
3
16%
76-90

Пропущено

23
18
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
4
22%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
6
26%
5
28%
76-90

Забито

12
36
4 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
17%
7
19%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
17%
8
22%
31-45
4
33%
6
17%
46-60
2
17%
6
17%
61-75
2
17%
7
19%
76-90

Пропущено

32
10
19 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
2
6%
2
20%
1-15
11
34%
2
20%
16-30
6
19%
2
20%
31-45
2
6%
1
10%
46-60
4
13%
1
10%
61-75
7
22%
2
20%
76-90

Забито

37
55
15 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
8
22%
12
22%
1-15
3
8%
4
7%
16-30
4
11%
12
22%
31-45
8
22%
8
15%
46-60
4
11%
9
16%
61-75
10
27%
10
18%
76-90

Пропущено

55
28
29 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 13
18 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 20
4
7%
6
21%
1-15
15
27%
4
14%
16-30
10
18%
5
18%
31-45
5
9%
2
7%
46-60
8
15%
4
14%
61-75
13
24%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2
Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1
Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1

Результаты матчей

Ивердон
Янг Бойз

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
3 раза 10%
2
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
9
6
1.5
8
6
4
11
2.5
7
7
1
14
3.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
1
13
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
23
6
10
19
1.5
12
17
4
25
2.5
10
19
1
28
3.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 29 16 7 6 56 - 27 55
2.
Серветт
 29 15 9 5 50 - 33 54
3.
Лугано
 29 15 4 10 54 - 42 49
4.
Винтертур
 29 12 8 9 51 - 52 44
5.
Цюрих
 29 11 11 7 43 - 33 44
6.
Санкт-Галлен
 0:0 29 12 6 11 41 - 37 42
7.
Люцерн
 0:0 29 11 6 12 36 - 40 39
8.
Лозанна
 1:0 29 9 8 12 39 - 43 35
9.
Ивердон
 29 9 7 13 36 - 56 34
10.
Базель
 29 9 6 14 36 - 47 33
11.
Грасcхоппер
 0:1 29 8 6 15 33 - 37 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 29 4 8 17 31 - 59 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 0:0 15 10 2 3 30 - 18 32
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
6.
Цюрих
 14 7 6 1 22 - 13 27
7.
Люцерн
 0:0 14 8 2 4 21 - 16 26
8.
Лугано
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Лозанна
 1:0 14 6 4 4 21 - 15 22
10.
Грасcхоппер
 0:1 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 6 7 16 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 1 6 31 - 25 25
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 15 4 5 6 21 - 20 17
5.
Базель
 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 0:0 15 3 4 8 15 - 24 13
8.
Лозанна
 1:0 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Санкт-Галлен
 0:0 14 2 4 8 11 - 19 10
10.
Грасcхоппер
 0:1 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 2 10 15 - 27 8
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Цюрих Окита Жонатан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 9
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • 70'
    Лунгой Кристофер уходит с поля. Азеведо Алвес выходит вместо него
  • 63'
    Дариан Малес уходит с поля. Ганвула Сильвер выходит вместо него
  • 63'
    Иттен Седрик уходит с поля. Эбрима Колли выходит вместо него
  • 61'
    Монтейро Джоэл получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Марли Аке получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Лустенбергер Фабиан уходит с поля. Sadin Crnovrsanin выходит вместо него
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    • 35'
      Тижани Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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