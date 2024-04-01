Тур: 29. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
35' Желтая карточкаТижани Мохамед
50' Желтая карточкаАке Марли
61' Желтая карточкаМонтейро Джоэл
78' Желтая карточкаПерссон Ноа
90'+7
Ход матча
35'
50'
61'
78'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
285 Количество передач 432
-
38 Владение мячом, % 62
28
Lizeiro
27
Блюм
Левин
19
Перссон
Ноа
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Махиус АйменНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Сейлер МатсЗащитник
-
47 Деме МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
История личных встреч
Ивердон
Янг Бойз
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
1.67
Среднее время на гол
34
54
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|8
|0.28
|Ташар Варол
|6
|0.21
|Махиус Аймен
|6 (1)
|0.21
|Сеспедес Борис
|4 (1)
|0.14
|Evans Maurin
|3
|0.1
|Сотье Антони
|2
|0.07
|Лунгой Кристофер
|2
|0.07
|William Le Pogam
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Тижани Мохамед
|1
|0.03
|Аке Марли
|1
|0.03
|Клепач Михаель
|1
|0.03
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Каменович Димитрие
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.31
|Монтейро Джоэл
|8
|0.28
|Иттен Седрик
|7 (1)
|0.24
|Элиа Мешак
|6
|0.21
|Угринич Филип
|4
|0.14
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.14
|Малес Дариан
|3
|0.1
|Колли Эбрима
|3
|0.1
|Ррудхани Донат
|3
|0.1
|Бенито Лорис
|2
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Лакоми Лукаш
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Мугиша Джоэл
|1
|0.03
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.03
|Хаджам Жауэн
|1
|0.03
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Тижани Мохамед
|6
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Дель Фабро Дарио
|4
|1
|Махиус Аймен
|4
|1
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Lizeiro
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Аке Марли
|3
|0
|Оморуйи Кевин
|3
|0
|Каменович Димитрие
|1
|1
|William Le Pogam
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|12
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Угринич Филип
|4
|0
|Аменда Орель
|4
|0
|Блюм Левин
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Монтейро Джоэл
|3
|0
|Ниассе Шейх
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Ррудхани Донат
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Хаджам Жауэн
|2
|0
|Перссон Ноа
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Янг Бойз
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
9
Ивердон
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
28
1
Упущенные победы
5
36
Ивердон
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (16)
31% (9)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Янг Бойз
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
41% (12)
52% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
36
3
Упущенные победы
10
45
Голы по времени матча
Забито
25
19
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
6
24%
5
26%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
8
32%
3
16%
76-90
Пропущено
23
18
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
4
22%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
6
26%
5
28%
76-90
Забито
12
36
4 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
17%
7
19%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
17%
8
22%
31-45
4
33%
6
17%
46-60
2
17%
6
17%
61-75
2
17%
7
19%
76-90
Пропущено
32
10
19 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
2
6%
2
20%
1-15
11
34%
2
20%
16-30
6
19%
2
20%
31-45
2
6%
1
10%
46-60
4
13%
1
10%
61-75
7
22%
2
20%
76-90
Забито
37
55
15 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
8
22%
12
22%
1-15
3
8%
4
7%
16-30
4
11%
12
22%
31-45
8
22%
8
15%
46-60
4
11%
9
16%
61-75
10
27%
10
18%
76-90
Пропущено
55
28
29 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 13
18 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 20
4
7%
6
21%
1-15
15
27%
4
14%
16-30
10
18%
5
18%
31-45
5
9%
2
7%
46-60
8
15%
4
14%
61-75
13
24%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2
Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1
Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1
Результаты матчей
Ивердон
Янг Бойз
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
3 раза 10%
2
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
96
86
411
77
114
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
113
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
236
1019
1217
425
1019
128
623
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|16
|7
|6
|56 - 27
|55
|2.
|29
|15
|9
|5
|50 - 33
|54
|3.
|29
|15
|4
|10
|54 - 42
|49
|4.
|29
|12
|8
|9
|51 - 52
|44
|5.
|29
|11
|11
|7
|43 - 33
|44
|6.
|0:0
|29
|12
|6
|11
|41 - 37
|42
|7.
|0:0
|29
|11
|6
|12
|36 - 40
|39
|8.
|1:0
|29
|9
|8
|12
|39 - 43
|35
|9.
|29
|9
|7
|13
|36 - 56
|34
|10.
|29
|9
|6
|14
|36 - 47
|33
|11.
|0:1
|29
|8
|6
|15
|33 - 37
|30
|12.
|29
|4
|8
|17
|31 - 59
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|37 - 9
|35
|2.
|0:0
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|3.
|14
|9
|4
|1
|30 - 15
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|25 - 20
|30
|5.
|15
|8
|4
|3
|25 - 23
|28
|6.
|14
|7
|6
|1
|22 - 13
|27
|7.
|0:0
|14
|8
|2
|4
|21 - 16
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|10.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|19 - 19
|19
|12.
|15
|2
|6
|7
|16 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|1
|6
|31 - 25
|25
|2.
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|4.
|15
|4
|5
|6
|21 - 20
|17
|5.
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|6.
|14
|3
|5
|6
|26 - 32
|14
|7.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|15 - 24
|13
|8.
|1:0
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|9.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|10.
|0:1
|14
|2
|3
|9
|10 - 20
|9
|11.
|14
|2
|2
|10
|15 - 27
|8
|12.
|14
|1
|3
|10
|11 - 33
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9