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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 10691 Главный судья: Сагги Рохит
Фредрикстад
0:2
Конец матча
Будё/Глимт
0'
27' Желтая карточка
Philip Sandvik Aukland
37' Желтая карточка
Stian Stray Molde
40' Желтая карточка
Mikkjal Thomassen
0:1
47' Гол
Бьоркан Фредерик
0:2
70' Гол
Миккельсен Эугуст
71' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
90'+5

Ход матча

27'
Philip Sandvik Aukland
 
37'
Stian Stray Molde
 
40'
Mikkjal Thomassen
 
46'
 
Эвьен Хэкон
Салтнес Ульрик
46'
Simen Rafn
Бьёрло Мортен
 
47'
0:1
Бьоркан Фредерик
(Зугеля Нино)
66'
Ольсен Брандур
Ага Оскар
 
66'
Бьярталид Йоаннес
Sondre Soerloekk
 
70'
0:2
Миккельсен Эугуст
(Зугеля Нино)
71'
 
Гундерсен Йостейн
83'
 
Хог Каспер Ваарст
Миккельсен Эугуст
83'
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Траоре Маи
 
85'
Скарет Браге
Квиле Сигур
 
90'
 
Сёрли Сондре
Зугеля Нино

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 281 Количество передач 660
  • 32 Владение мячом, % 68
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
29
Ага
Оскар
11
Траоре
Маи
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
94
Миккельсен
Эугуст
23
Хёуге
Йенс
Фредрикстад
3-5-2
Будё/Глимт
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Будё/Глимт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
4:0
А
1:2
А
0:0
ТМС
2:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2.4
0.5

Среднее время на гол

37
180

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

1.82
0.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

49
141

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миккельсен Эугуст 1 1
Бьоркан Фредерик 1 1
Зугеля Нино 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikkjal Thomassen 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Philip Sandvik Aukland 1 0
Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Будё/Глимт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Будё/Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1
Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0 Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2
Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2
Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё/Глимт 1:2 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё/Глимт - Бешикташ 3:1 Будё/Глимт - Саннефьёрд 4:3

Результаты матчей

Фредрикстад
Будё/Глимт

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Будё/Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Хёугесунн Лейте Бруно 1
Будё/Глимт Миккельсен Эугуст 1
Одд Миеттинен Тони 1
Будё/Глимт Бьоркан Фредерик 1
Хёугесунн Ismael Seone 1
Весь список

Топ нарушителей
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Одд Ингебритсен Микаэль 1
Будё/Глимт Гундерсен Йостейн 1
Хёугесунн Лисет Сёндре 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Рефери не любит споров - именно за это Миккял Томассен сейчас получил желтую
    • 37'
      Stian Stray Molde получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Судья подбегает и показывает Philip Sandvik Aukland из команды Фредрикстад отложенную желтую карточку за фол.
    • 1'
      Судья начинает матч
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