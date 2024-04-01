Тур: 1. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 10691 Главный судья: Сагги Рохит
0:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаPhilip Sandvik Aukland
37' Желтая карточкаStian Stray Molde
40' Желтая карточкаMikkjal Thomassen
0:1
47' ГолБьоркан Фредерик
0:2
70' ГолМиккельсен Эугуст
71' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
90'+5
Ход матча
47'
0:1
70'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
281 Количество передач 660
-
32 Владение мячом, % 68
17
Квиле
Сигур
29
Ага
Оскар
11
Траоре
Маи
18
Мо
Бреде
99
Зугеля
Нино
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ага ОскарНападающий
-
11 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
26 Эвьен ХэконНападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фредрикстад
Будё/Глимт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2.4
0.5
Среднее время на гол
37
180
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
1.82
0.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
49
141
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миккельсен Эугуст
|1
|1
|Бьоркан Фредерик
|1
|1
|Зугеля Нино
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikkjal Thomassen
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Будё/Глимт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Будё/Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1
Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0 Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2
Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2
Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё/Глимт 1:2 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё/Глимт - Бешикташ 3:1 Будё/Глимт - Саннефьёрд 4:3
Результаты матчей
Фредрикстад
Будё/Глимт
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Будё/Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|1
|Будё/Глимт
|Миккельсен Эугуст
|1
|Одд
|Миеттинен Тони
|1
|Будё/Глимт
|Бьоркан Фредерик
|1
|Хёугесунн
|Ismael Seone
|1
|Одд
|Рууд Эспен
|1
|Фредрикстад
|Mikkjal Thomassen
|1
|Одд
|Ингебритсен Микаэль
|1
|Будё/Глимт
|Гундерсен Йостейн
|1
|Хёугесунн
|Лисет Сёндре
|1