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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 1.
Браге
1:0
Второй тайм: 90+'
Варберг БоИС
0'
32' Желтая карточка
Aulon Bitiqi
1:0
45' Гол
Kevin Appiah Nyarko
48' Желтая карточка
Jacob Stensson
68' Желтая карточка
Токич Марк
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
17
Pontus
Jonsson1
21
Henry
Sletsjoee
8
Jacob
Stensson
7
Викстрём
Эмиль
12
Ieltsin
Camoes
9
Kevin
Appiah
Nyarko
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
7
Транберг
Робин
23
Токич
Марк
13
Эдлунд
Олле
10
Монтиль
Диего
II
11
Isak
Bjerkebo
20
Aulon
Bitiqi
Браге
4-4-2
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Браге
Варберг БоИС

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
1:0
С
2:4
С
4:1
С
4:4
С
2:2

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

1.67
2.4

Среднее время на гол

54
37

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.88
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
48

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kevin Appiah Nyarko 1 1
Ieltsin Camoes 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Stensson 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Токич Марк 1 0
Aulon Bitiqi 1 0

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0
ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4
ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Браге
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Варберг БоИС
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Браге
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Варберг БоИС
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эстерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Утсиктенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Браге
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сундсвалль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Варберг БоИС
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Гефле Эдквист Адриан 2
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 1 (1)
Хельсинборг Лупер Вильгельм 1 (1)
Сундсвалль Энгблум Понтус 1
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Эстерсунд Magnus Powell 1
Гефле Ройсхенберг Мартин 1
Сандвикен Jonathan Karlsson 1
Эстерсунд Сульич Али 1
Весь список
  • 50'
    Jacob Stensson уходит с поля. Берггрен Густав выходит вместо него
  • 48'
    Jacob Stensson получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Ieltsin Camoes сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Kevin Appiah Nyarko бьет в цель!
  • 32'
    Aulon Bitiqi получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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