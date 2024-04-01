Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
32' Желтая карточкаAulon Bitiqi
1:0
45' ГолKevin Appiah Nyarko
48' Желтая карточкаJacob Stensson
68' Желтая карточкаТокич Марк
Ход матча
32'
45'
48'
68'
22
Вейлид
Сесар
23
Токич
Марк
13
Эдлунд
Олле
20
Aulon
Bitiqi
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Aulon BitiqiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Браге
Варберг БоИС
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
1.67
2.4
Среднее время на гол
54
37
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.88
1.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
48
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|1
|Ieltsin Camoes
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Stensson
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Токич Марк
|1
|0
|Aulon Bitiqi
|1
|0
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0
ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4
ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Гефле
|Эдквист Адриан
|2
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|1 (1)
|Хельсинборг
|Лупер Вильгельм
|1 (1)
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|1
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Эстерсунд
|Magnus Powell
|1
|Гефле
|Ройсхенберг Мартин
|1
|Сандвикен
|Jonathan Karlsson
|1
|Эстерсунд
|Сульич Али
|1