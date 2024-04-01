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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Грасcхоппер
0:1
Конец матча
Лозанна
0'
0:1
15' Гол
Дабанлы Беркай
52' Желтая карточка
Лавс Джошуа
75' Желтая карточка
Лабо Бригтон
81' Желтая карточка
Илие Рареш
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Дабанлы Беркай
(Кустодио Оливье)
33'
Ходжа Флориан
Кристерс Тоберс
 
52'
Лавс Джошуа
 
61'
Феррейра Филипе
Шюрпф Паскаль
 
61'
Francis Momoh
Абубакар-Анкра Асума
 
62'
 
Илие Рареш
Ррудхани Донат
63'
 
Пафунди Симоне
Саншеш Алвин
73'
 
Каблан Крис
Поати Морган
73'
 
Роше Джейми
Диабате Фуссейни
75'
 
Лабо Бригтон
76'
Паскочи Максим
Абелс Дирк
 
76'
Майер Батиста
Giotto Morandi
 
81'
 
Илие Рареш
82'
 
Нанизаямо Микаэль
Дабанлы Беркай

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 461 Количество передач 367
  • 55 Владение мячом, % 45
71
Хаммель
Джастин
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
5
Лавс
Джошуа
2
Абелс
Дирк
11
Шюрпф
Паскаль
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
8
Giotto
Morandi
27
Абубакар-Анкра
Асума
9
Брэдли
Финк
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
5
Дабанлы
Беркай
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
29
Ррудхани
Донат
96
Лабо
Бригтон
11
Диабате
Фуссейни
Грасcхоппер
3-4-1-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Лозанна

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

34 матча

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
61.8%
14.7%
8 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
5:0
С
1:1
С
3:1
С
0:2
С
3:1
С
3:1
К
2:0
ТМК
1:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
4:1
С
0:0
ТМС
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0

Голы

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.81
0.61

Среднее время на гол

110
147

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

1.38
0.79

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

65
113

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.24
Мабил Авер 4 0.14
Francis Momoh 4 0.14
Бабунски Дориан 4 (1) 0.14
Giotto Morandi 3 (1) 0.1
Феррейра Филипе 3 0.1
Брэдли Финк 2 0.07
Шюрпф Паскаль 2 0.07
Корбяну Теодор 1 (1) 0.03
Дадашов Ренат 1 0.03
Матам Тео Ндика 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 (6) 0.34
Дюссенн Ноэ 4 (1) 0.14
Лабо Бригтон 4 0.14
Саншеш Алвин 4 0.14
Илие Рареш 3 0.1
Калу Самуэль 3 0.1
Бальде Алиу 2 0.07
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Кустодио Оливье 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Поати Морган 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 5 1
Лавс Джошуа 4 1
Francis Momoh 4 0
Giotto Morandi 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Паскочи Максим 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Брэдли Финк 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 10 0
Каблан Крис 5 1
Сене Кали 5 1
Кустодио Оливье 6 0
Raoul Giger 5 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Салай Габор 4 0
Лабо Бригтон 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Илие Рареш 3 0
Дабанлы Беркай 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Лозанна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
15
Грасcхоппер
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Лозанна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

6
18
Грасcхоппер
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Лозанна
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
41% (12)
48% (14)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

10
33

Голы по времени матча

Забито

23
20
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
1
4%
3
15%
1-15
7
30%
3
15%
16-30
4
17%
6
30%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Пропущено

17
26
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
12%
1
4%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
1
6%
8
31%
46-60
4
24%
6
23%
61-75
3
18%
7
27%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
3
33%
1
5%
1-15
2
22%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
7
33%
61-75
1
11%
5
24%
76-90

Пропущено

21
15
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
5
33%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
6
29%
1
7%
61-75
4
19%
4
27%
76-90

Забито

32
41
17 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 5
4
13%
4
10%
1-15
9
28%
8
20%
16-30
4
13%
9
22%
31-45
4
13%
2
5%
46-60
6
19%
7
17%
61-75
5
16%
11
27%
76-90

Пропущено

38
41
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 24
3
8%
6
15%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
9
24%
7
17%
31-45
2
5%
10
24%
46-60
10
26%
7
17%
61-75
7
18%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1
Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Лозанна

Точный счет

0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
6
9
1.5
6
8
3
12
2.5
4
10
2
13
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
2
1
13
1.5
5
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
24
5
7
22
1.5
11
18
4
25
2.5
4
25
2
27
3.5
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 29 16 7 6 56 - 27 55
2.
Серветт
 29 15 9 5 50 - 33 54
3.
Лугано
 29 15 4 10 54 - 42 49
4.
Винтертур
 29 12 8 9 51 - 52 44
5.
Цюрих
 29 11 11 7 43 - 33 44
6.
Санкт-Галлен
 29 12 6 11 42 - 38 42
7.
Люцерн
 29 11 6 12 37 - 41 39
8.
Лозанна
 29 9 8 12 39 - 43 35
9.
Ивердон
 29 9 7 13 36 - 56 34
10.
Базель
 29 9 6 14 36 - 47 33
11.
Грасcхоппер
 29 8 6 15 33 - 37 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 29 4 8 17 31 - 59 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
6.
Цюрих
 14 7 6 1 22 - 13 27
7.
Люцерн
 14 8 2 4 21 - 16 26
8.
Лугано
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Лозанна
 14 6 4 4 21 - 15 22
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 6 7 16 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 1 6 31 - 25 25
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 15 4 5 6 21 - 20 17
5.
Базель
 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
8.
Лозанна
 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 2 10 15 - 27 8
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Цюрих Окита Жонатан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
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