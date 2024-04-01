Тур: 29. Стадион: Летцигрунд.
0:1
Конец матча
0'
0:1
15' ГолДабанлы Беркай
52' Желтая карточкаЛавс Джошуа
75' Желтая карточкаЛабо Бригтон
81' Желтая карточкаИлие Рареш
90'+5
Ход матча
15'
52'
75'
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
461 Количество передач 367
-
55 Владение мячом, % 45
15
Секо
Аюму
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
96
Лабо
Бригтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
- Полузащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Грасcхоппер
Лозанна
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
34 матча
50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
61.8%
14.7%
8 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.81
0.61
Среднее время на гол
110
147
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
1.38
0.79
Тотал матчей
2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
65
113
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.24
|Мабил Авер
|4
|0.14
|Francis Momoh
|4
|0.14
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.14
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.1
|Феррейра Филипе
|3
|0.1
|Брэдли Финк
|2
|0.07
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.07
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.03
|Дадашов Ренат
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
|Мейер Тим
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10 (6)
|0.34
|Дюссенн Ноэ
|4 (1)
|0.14
|Лабо Бригтон
|4
|0.14
|Саншеш Алвин
|4
|0.14
|Илие Рареш
|3
|0.1
|Калу Самуэль
|3
|0.1
|Бальде Алиу
|2
|0.07
|Бернед Антуан
|1
|0.03
|Пафунди Симоне
|1
|0.03
|Дабанлы Беркай
|1
|0.03
|Каблан Крис
|1
|0.03
|Dominik Schwizer
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|9
|0
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|5
|1
|Лавс Джошуа
|4
|1
|Francis Momoh
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Ходжа Флориан
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Паскочи Максим
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Брэдли Финк
|2
|0
|Liam Bollati
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|10
|0
|Каблан Крис
|5
|1
|Сене Кали
|5
|1
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Raoul Giger
|5
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Салай Габор
|4
|0
|Лабо Бригтон
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Илие Рареш
|3
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Лозанна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
15
Грасcхоппер
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Лозанна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
6
18
Грасcхоппер
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Лозанна
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
41% (12)
48% (14)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
10
33
Голы по времени матча
Забито
23
20
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
1
4%
3
15%
1-15
7
30%
3
15%
16-30
4
17%
6
30%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
6
30%
76-90
Пропущено
17
26
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
12%
1
4%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
1
6%
8
31%
46-60
4
24%
6
23%
61-75
3
18%
7
27%
76-90
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
3
33%
1
5%
1-15
2
22%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
7
33%
61-75
1
11%
5
24%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
5
33%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
6
29%
1
7%
61-75
4
19%
4
27%
76-90
Забито
32
41
17 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 5
4
13%
4
10%
1-15
9
28%
8
20%
16-30
4
13%
9
22%
31-45
4
13%
2
5%
46-60
6
19%
7
17%
61-75
5
16%
11
27%
76-90
Пропущено
38
41
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 24
3
8%
6
15%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
9
24%
7
17%
31-45
2
5%
10
24%
46-60
10
26%
7
17%
61-75
7
18%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1
Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Лозанна
Точный счет
0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
69
68
312
410
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
132
113
510
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
245
722
1118
425
425
227
227
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9