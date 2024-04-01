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  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 9089
Эльфсборг
2:2
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
11' Гол
Michael Baidoo
14' Желтая карточка
Седерберг Ноа
2:0
28' Гол
Хедлунд Симон
2:1
42' Гол
Оливейра Вендерсон
52' Желтая карточка
Jalal Abdulai
2:2
56' Гол
Зелькович Айдин
76' Желтая карточка
Samuel Kotto
90'+7

Ход матча

11'
Michael Baidoo
(Бальдюрссон Андри-Фаннар)
1:0
14'
Седерберг Ноа
 
28'
Хедлунд Симон
(Michael Baidoo)
2:0
36'
Gottfrid Rapp
Хедлунд Симон
 
42'
2:1
Оливейра Вендерсон
(Зелькович Айдин)
52'
Jalal Abdulai
 
56'
2:2
Зелькович Айдин
(Энгвалль Густав)
65'
Томасен Йенс
Седерберг Ноа
 
65'
Besfort Zeneli
Бальдюрссон Андри-Фаннар
 
67'
 
Hampus Naesstroem
Кенндал Уильям
67'
Camil Jebara
Зенели Арбер
 
76'
 
Samuel Kotto
86'
 
Винст Фредди
Зелькович Айдин
90'
 
Frank Junior Adjei
Юханссон Карл

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Terry
Yegbe
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
14
Jalal
Abdulai
9
Зенели
Арбер
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
23
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
3
Берг
Виктор
8
Кенндал
Уильям
10
Зелькович
Айдин
22
Терн
Симон
14
Энгвалль
Густав
11
Оливейра
Вендерсон
7
Юханссон
Карл
Эльфсборг
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Вернаму

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:0
А
2:0
А
1:1
А
4:1
К
2:2
К
3:3
ШК
0:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.25

Среднее время на гол

33
72

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 1 1
Хедлунд Симон 1 1
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 1 1
Оливейра Вендерсон 1 1
Энгвалль Густав 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Седерберг Ноа 1 0
Jalal Abdulai 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вернаму
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вернаму
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2
Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2
Вернаму
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1
Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3

Результаты матчей

Эльфсборг
Вернаму

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Броммапойкарна
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ИФК Норрчепинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 1 (1)
Эльфсборг Michael Baidoo 1 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хеккен Ховланд Эвен 1
Сириус Перссон Хоаким 1
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 1
ГАИС Линдберг Йонас 1
Весь список
  • 56'
    Энгвалль Густав сделал результативную передачу.
  • 56'
    Г О О О О Л - Зелькович Айдин бьет в цель!
  • 52'
    Jalal Abdulai получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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