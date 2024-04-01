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  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 36602
АИК
1:0
Конец матча
Вестерос
0'
52' Желтая карточка
Max Larsson
1:0
53' Гол
Модесто Руй
64' Желтая карточка
Эд Эскил
78' Желтая карточка
Салетрос Антон
90'+5

Ход матча

52'
 
Max Larsson
53'
Модесто Руй
(Фараж Омар)
1:0
64'
Эд Эскил
 
66'
Исмаила Кулибали
Фараж Омар
 
71'
 
Jabir Abdihakim Ali
Диабате Ибрахим
71'
 
Оффия Генри
Ахлинви Маттео
72'
Victor Andersson
Taha Ayari
 
78'
Салетрос Антон
 
79'
 
Рибейро Педро
Йоханссон Саймон
79'
 
Alexander Warneryd
Max Larsson
89'
 
Йенссон Исак
Alex Douglas
89'
Ahmad Faqa
Исмаила Кулибали
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Эд
Эскил
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
10
Целина
Берсант
7
Салетрос
Антон
45
Taha
Ayari
9
Фараж
Омар
28
Питтас
Яннис
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
23
Маркес
Микаэль
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
22
Patric
Aaslund
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
17
Диабате
Ибрахим
8
Ахлинви
Маттео
АИК
4-4-2
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

АИК
Вестерос

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
1:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 1 1
Фараж Омар 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салетрос Антон 1 0
Эд Эскил 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 1 0

Результаты матчей

АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вестерос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вестерос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1
АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0
Вестерос
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1
Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0

Результаты матчей

АИК
Вестерос

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АИК
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Броммапойкарна
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ИФК Норрчепинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 1 (1)
Эльфсборг Michael Baidoo 1 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хеккен Ховланд Эвен 1
Сириус Перссон Хоаким 1
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 1
ГАИС Линдберг Йонас 1
Весь список
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