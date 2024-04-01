Тур: 29. Стадион: АФГ Арена. Зрители: 18200
1:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаЖеббель Виллем
19' Желтая карточкаСимани Денис
21' Желтая карточкаГрбич Адриан
35' Желтая карточкаSeverin Ottiger
1:0
42' ГолФалльци Альберт
51' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
54' Желтая карточкаГёртлер Лукас
54' Желтая карточкаФрыдек Мартин
58' Желтая карточкаСтанич Йозо
81' Желтая карточкаМилошевич Йован
86' Желтая карточкаДорн Пиус
1:1
90' ГолLars Villiger
90'+5
Ход матча
19'
19'
21'
35'
42'
51'
54'
54'
58'
81'
86'
90'
1:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
335 Количество передач 394
-
45 Владение мячом, % 55
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
20
Дорн
Пиус
11
Teddy
Okou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Bela Dumrath
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
-
-
33 Leny Meyer
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Санкт-Галлен
Люцерн
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.3%
44.4%
16 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
33.3%
19 побед 9 ничьих 0 побед
35 матчей
20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
31.4%
68.6%
0 побед 11 ничьих 23 победы
Второй тайм
25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 25 побед
62 матча
29%
25.8%
45.2%
18 побед 16 ничьих 28 побед
Первый тайм
25.8%
37.1%
37.1%
16 побед 23 ничьи 23 победы
Второй тайм
30.6%
29%
40.4%
19 побед 18 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
1.61
1.13
Среднее время на гол
55
79
Всего голов
62
44
Голов в среднем за матч
2
1.42
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
112
79
Голов в среднем за матч
1.81
1.27
Тотал матчей
2.5
59
Больше 95%
Меньше 5%
3
51
Больше 82%
Меньше 18%
11
37
Больше 60%
Меньше 40%
25
25
Больше 40%
Меньше 60%
37
14
Больше 23%
Меньше 77%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|10
|0.34
|Жеббель Виллем
|7 (1)
|0.24
|Фалльци Альберт
|4
|0.14
|Шуберт Фабиан
|3
|0.1
|Стеванович Михайло
|3
|0.1
|Christian Witzig
|2 (1)
|0.07
|Шмидт Исаак
|2
|0.07
|Кинтилья Хорди
|1
|0.03
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Тома Бастьен
|1
|0.03
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.03
|Гёртлер Лукас
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Милошевич Йован
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Ардон
|5
|0.17
|Lars Villiger
|5
|0.17
|Майер Макс
|5 (3)
|0.17
|Дорн Пиус
|4
|0.14
|Шадер Софьян
|4
|0.14
|Клиджэ Тибо
|3
|0.1
|Teddy Okou
|2
|0.07
|Severin Ottiger
|2
|0.07
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.07
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.07
|Симани Денис
|1
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|10
|2
|Christian Witzig
|7
|0
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|6
|0
|Гёртлер Лукас
|4
|1
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Станич Йозо
|4
|0
|Abdoulay Diaby3
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|6
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Симани Денис
|5
|0
|Кадак Якуб
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Дорн Пиус
|4
|0
|Яшари Ардон
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Клиджэ Тибо
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Люцерн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
7
11
Санкт-Галлен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Люцерн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
9
19
Санкт-Галлен
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (15)
34% (10)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
Люцерн
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
31
16
18 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
6
19%
0
0%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
6
19%
3
19%
31-45
2
6%
2
13%
46-60
7
23%
4
25%
61-75
4
13%
4
25%
76-90
Пропущено
19
25
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
16%
3
12%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
4
21%
4
16%
46-60
2
11%
10
40%
61-75
7
37%
5
20%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
5
25%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
4
36%
5
25%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
16%
4
24%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
5
26%
4
24%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90
Забито
42
36
22 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
7
17%
2
6%
1-15
8
19%
8
22%
16-30
7
17%
4
11%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
8
19%
8
22%
61-75
8
19%
9
25%
76-90
Пропущено
38
42
14 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
6
16%
7
17%
1-15
3
8%
2
5%
16-30
5
13%
4
10%
31-45
8
21%
5
12%
46-60
7
18%
14
33%
61-75
9
24%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5
Люцерн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Люцерн
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
5
1 раз 7%
1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 24%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
113
105
86
411
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
132
113
213
113
114
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
245
1118
1019
524
326
425
128
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9