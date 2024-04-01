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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 18200
Санкт-Галлен
1:1
Конец матча
Люцерн
0'
19' Желтая карточка
Жеббель Виллем
19' Желтая карточка
Симани Денис
21' Желтая карточка
Грбич Адриан
35' Желтая карточка
Severin Ottiger
1:0
42' Гол
Фалльци Альберт
51' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
54' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
54' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
58' Желтая карточка
Станич Йозо
81' Желтая карточка
Милошевич Йован
86' Желтая карточка
Дорн Пиус
1:1
90' Гол
Lars Villiger
90'+5

Ход матча

19'
Жеббель Виллем
 
19'
 
Симани Денис
21'
 
Грбич Адриан
35'
 
Severin Ottiger
42'
Фалльци Альберт
(Кинтилья Хорди)
1:0
46'
 
Белоко Стефан
Severin Ottiger
46'
Руис Виктор
Карлен Грегори
 
51'
Дзанотти Маттиа
 
54'
Гёртлер Лукас
 
54'
 
Фрыдек Мартин
58'
Станич Йозо
 
66'
Милошевич Йован
Жеббель Виллем
 
66'
Фон Моос Юлиан
Аколо Чадрак
 
70'
 
Ульрих Дарио
Симани Денис
70'
 
Клиджэ Тибо
Teddy Okou
81'
Милошевич Йован
 
84'
Окороджи Чима
Christian Witzig
 
86'
 
Дорн Пиус
86'
 
Lars Villiger
Грбич Адриан
90'
Abdoulay Diaby3
Гёртлер Лукас
 
90'
1:1
Lars Villiger
(Яшари Ардон)

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 335 Количество передач 394
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
13
Карлен
Грегори
10
Аколо
Чадрак
9
Жеббель
Виллем
37
Christian
Witzig
1
Pascal
Loretz
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
5
Симани
Денис
2
Severin
Ottiger
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
9
Грбич
Адриан
Санкт-Галлен
4-3-3
Люцерн
3-4-1-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Люцерн

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.3%
44.4%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
33.3%
19 побед 9 ничьих 0 побед

35 матчей

20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

31.4%
68.6%
0 побед 11 ничьих 23 победы

Второй тайм

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 25 побед

62 матча

29%
25.8%
45.2%
18 побед 16 ничьих 28 побед

Первый тайм

25.8%
37.1%
37.1%
16 побед 23 ничьи 23 победы

Второй тайм

30.6%
29%
40.4%
19 побед 18 ничьих 25 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
4:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.61
1.13

Среднее время на гол

55
79

Всего голов

62
44

Голов в среднем за матч

2
1.42

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

112
79

Голов в среднем за матч

1.81
1.27

Тотал матчей

2.5
59
Больше 95%
Меньше 5%
3
51
Больше 82%
Меньше 18%
11
37
Больше 60%
Меньше 40%
25
25
Больше 40%
Меньше 60%
37
14
Больше 23%
Меньше 77%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 10 0.34
Жеббель Виллем 7 (1) 0.24
Фалльци Альберт 4 0.14
Шуберт Фабиан 3 0.1
Стеванович Михайло 3 0.1
Christian Witzig 2 (1) 0.07
Шмидт Исаак 2 0.07
Кинтилья Хорди 1 0.03
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Тома Бастьен 1 0.03
Дзанотти Маттиа 1 0.03
Гёртлер Лукас 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Милошевич Йован 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Ардон 5 0.17
Lars Villiger 5 0.17
Майер Макс 5 (3) 0.17
Дорн Пиус 4 0.14
Шадер Софьян 4 0.14
Клиджэ Тибо 3 0.1
Teddy Okou 2 0.07
Severin Ottiger 2 0.07
Грбич Адриан 2 (1) 0.07
Кадак Якуб 2 (1) 0.07
Симани Денис 1 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 10 2
Christian Witzig 7 0
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 6 0
Гёртлер Лукас 4 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Станич Йозо 4 0
Abdoulay Diaby3 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 6 2
Фрыдек Мартин 7 0
Severin Ottiger 4 1
Симани Денис 5 0
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Дорн Пиус 4 0
Яшари Ардон 4 0
Майер Макс 3 0
Хаас Николас 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Pascal Loretz 1 0
Leny Meyer 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Люцерн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

7
11
Санкт-Галлен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Люцерн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

9
19
Санкт-Галлен
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (15)
34% (10)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
Люцерн
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

31
16
18 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
6
19%
0
0%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
6
19%
3
19%
31-45
2
6%
2
13%
46-60
7
23%
4
25%
61-75
4
13%
4
25%
76-90

Пропущено

19
25
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
16%
3
12%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
4
21%
4
16%
46-60
2
11%
10
40%
61-75
7
37%
5
20%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
5
25%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
4
36%
5
25%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
16%
4
24%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
5
26%
4
24%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90

Забито

42
36
22 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
7
17%
2
6%
1-15
8
19%
8
22%
16-30
7
17%
4
11%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
8
19%
8
22%
61-75
8
19%
9
25%
76-90

Пропущено

38
42
14 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
6
16%
7
17%
1-15
3
8%
2
5%
16-30
5
13%
4
10%
31-45
8
21%
5
12%
46-60
7
18%
14
33%
61-75
9
24%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5
Люцерн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Люцерн

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
5
1 раз 7%
1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 24%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
3
10
5
1.5
8
6
4
11
2.5
2
12
3
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
13
2
1
13
1.5
2
13
1
13
2.5
1
14
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
24
5
11
18
1.5
10
19
5
24
2.5
3
26
4
25
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 29 16 7 6 56 - 27 55
2.
Серветт
 29 15 9 5 50 - 33 54
3.
Лугано
 29 15 4 10 54 - 42 49
4.
Винтертур
 29 12 8 9 51 - 52 44
5.
Цюрих
 29 11 11 7 43 - 33 44
6.
Санкт-Галлен
 29 12 6 11 42 - 38 42
7.
Люцерн
 29 11 6 12 37 - 41 39
8.
Лозанна
 29 9 8 12 39 - 43 35
9.
Ивердон
 29 9 7 13 36 - 56 34
10.
Базель
 29 9 6 14 36 - 47 33
11.
Грасcхоппер
 29 8 6 15 33 - 37 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 29 4 8 17 31 - 59 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
6.
Цюрих
 14 7 6 1 22 - 13 27
7.
Люцерн
 14 8 2 4 21 - 16 26
8.
Лугано
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Лозанна
 14 6 4 4 21 - 15 22
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 6 7 16 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 1 6 31 - 25 25
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 15 4 5 6 21 - 20 17
5.
Базель
 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
8.
Лозанна
 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 2 10 15 - 27 8
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Цюрих Окита Жонатан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
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