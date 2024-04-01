  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 7203 Главный судья: Эскас Эспен
Мольде
4:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
24' Гол
Хестад Эйрик
50' Желтая карточка
Андерсен Эйрик Улланд
2:0
51' Пенальти
Коса Маркус Андреас
60' Желтая карточка
Амундсен Исак
63' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
3:0
73' Гол
Эриксен Кристиан
4:0
90' Гол
Эйкрем Магнус
90'+5

Ход матча

24'
Хестад Эйрик
(Ловик Матиас)
1:0
30'
Бакке Йохан
Гульбрандсен Фредрик
 
50'
 
Андерсен Эйрик Улланд
51'
Коса Маркус Андреас
2:0
60'
Амундсен Исак
 
63'
Хагельскьер Андерс
 
65'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
Marko Lawk Farji
65'
 
Менерт Маркус
Мелькерсен Элиас Хофф
72'
Эйкрем Магнус
Хестад Эйрик
 
72'
Стеневик Халлдор
Ловик Матиас
 
73'
Эриксен Кристиан
(Бакке Йохан)
3:0
75'
 
Дансо Эммануэл
Красники Крешник
80'
Хауган Эйрик
Амундсен Исак
 
90'
Эйкрем Магнус
(Эйванн Каспер)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 640 Количество передач 380
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
15
Коса
Маркус
Андреас
31
Ловик
Матиас
5
Хестад
Эйрик
8
Гульбрандсен
Фредрик
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
16
Dadi
Dodou
Gaye
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
21
Marko
Lawk
Farji
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Мольде
3-5-2
Стрёмсгодсет
5-3-2

История личных встреч

Мольде
Стрёмсгодсет

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72%
32%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

34 матча

61.8%
20.6%
17.6%
21 победа 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

52.9%
32.4%
14.7%
18 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
К
3:0
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:3
К
3:0
Э
6:0
Э
3:0
Э
2:1
Э
0:4
Э
4:0
Э
0:4
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
4:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
5:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
1:3
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:0
Э
0:0

Голы

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

2.33
1.63

Среднее время на гол

38
55

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

66
42

Голов в среднем за матч

1.94
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

46
72

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 1 1
Хестад Эйрик 1 1
Эриксен Кристиан I 1 1
Коса Маркус Андреас 1 (1) 1
Эйванн Каспер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Ловик Матиас 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 1 0
Амундсен Исак 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Эйрик Улланд 1 0

Результаты матчей

Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1
Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1 Мольде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Мольде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Мольде 1:3 Русенборг - Мольде 3:1 Мольде - Тромсё 1:4 Мольде - Хеккен 5:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0
Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2

Результаты матчей

Мольде
Стрёмсгодсет

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мольде
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Стрёмсгодсет Андерсен Эйрик Улланд 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Мольде 4:0 Стрёмсгодсет онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный