Тур: 1. Стадион: Акер. Зрители: 7203 Главный судья: Эскас Эспен
4:0
Конец матча
0'
1:0
24' ГолХестад Эйрик
50' Желтая карточкаАндерсен Эйрик Улланд
2:0
51' ПенальтиКоса Маркус Андреас
60' Желтая карточкаАмундсен Исак
63' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
3:0
73' ГолЭриксен Кристиан
4:0
90' ГолЭйкрем Магнус
90'+5
Ход матча
24'
1:0
51'
60'
73'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
640 Количество передач 380
-
62 Владение мячом, % 38
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Мольде
Стрёмсгодсет
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72%
32%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед
34 матча
61.8%
20.6%
17.6%
21 победа 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
52.9%
32.4%
14.7%
18 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
26
Голов в среднем за матч
2.33
1.63
Среднее время на гол
38
55
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.5
0.89
Среднее время на гол
60
101
Всего голов
66
42
Голов в среднем за матч
1.94
1.24
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
46
72
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Хестад Эйрик
|1
|1
|Эриксен Кристиан I
|1
|1
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|1
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1
Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1 Мольде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Мольде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Мольде 1:3 Русенборг - Мольде 3:1 Мольде - Тромсё 1:4 Мольде - Хеккен 5:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0
Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2
Результаты матчей
Мольде
Стрёмсгодсет
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мольде
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Тромсё
|Нордас Лассе
|2
|Бранн
|Солтведт Йоахим
|2
|ФК Кристиансунн
|Брусет Хейне
|1 (1)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Одд
|Рууд Эспен
|1
|Фредрикстад
|Mikkjal Thomassen
|1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|1
|Стрёмсгодсет
|Андерсен Эйрик Улланд
|1