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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 9164
Волеренга
1:1
Конец матча
Согндаль
0'
0:1
37' Гол
Флатакер Эрик
49' Желтая карточка
Фло Пер-Эгиль
1:1
69' Гол
Хоканс Даниэль
71' Желтая карточка
Кройцриглер Мартин
90'+6
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
5
Nathan
Fasika
23
Кройцриглер
Мартин
18
Юклеред
Симен
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
15
Хаген
Элиас
11
Хоканс
Даниэль
9
Рийкс
Мис
24
Странд
Петтер
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
8
Jacob
Blixt
Flaten
6
Martin
Hoeyland
2
Эрикссон
Феликс
31
Joakim
Nundal
30
Флатакер
Эрик
Волеренга
4-3-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Волеренга
Согндаль

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
Э
5:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
КН
3:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.44
0.83

Среднее время на гол

62
108

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Среднее время на гол

54
101

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.53
0.87

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
103

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 1 1
Бьёрдаль Хенрик 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флатакер Эрик 1 1
Edmund Baidoo 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кройцриглер Мартин 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фло Пер-Эгиль 1 0

Результаты матчей

Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3
Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Волеренга 4:2
Согндаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0
Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Брюне - Согндаль 2:1 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 Хёдд - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 2:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2

Результаты матчей

Волеренга
Согндаль

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
5.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
15.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Люн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ИК Старт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ранхейм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Согндаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рёуфосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Стабек
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Левангер
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Санднес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Волеренга
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мьёндален
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Олесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюне
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Брюне Duarte Moreira 2
Левангер Sanel Bojadzic 2
Брюне Andreas Dybevik 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Alie Conteh 1
Согндаль Фло Пер-Эгиль 1
Волеренга Кройцриглер Мартин 1
Ранхейм Erik Toenne 1
Конгсвингер Harald Holter 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - Флатакер Эрик бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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