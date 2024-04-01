Тур: 1. Стадион: Intility Arena. Зрители: 9164
0'
0:1
37' ГолФлатакер Эрик
49' Желтая карточкаФло Пер-Эгиль
1:1
69' ГолХоканс Даниэль
71' Желтая карточкаКройцриглер Мартин
90'+6
Ход матча
37'
0:1
49'
60'
69'
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Mathias Oren
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Волеренга
Согндаль
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.44
0.83
Среднее время на гол
62
108
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Среднее время на гол
54
101
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.53
0.87
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
103
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флатакер Эрик
|1
|1
|Edmund Baidoo
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3
Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Волеренга 4:2
Согндаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0
Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Брюне - Согндаль 2:1 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 Хёдд - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 2:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2
Результаты матчей
Волеренга
Согндаль
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Санднес
|Хейланн Томми
|2
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|2
|Брюне
|Duarte Moreira
|2
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|1 (1)
|Мьёндален
|Alie Conteh
|1
|Согндаль
|Фло Пер-Эгиль
|1
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|1
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1
|Конгсвингер
|Harald Holter
|1