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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 1221
Мьёндален
1:1
Конец матча
Рёуфосс
0'
1:0
2' Гол
Mats Pedersen
33' Желтая карточка
Форс Виктор
54' Желтая карточка
Mats Pedersen
55' Желтая карточка
Хустад Эрленд
68' Желтая карточка
Вогт Педер
73' Желтая карточка
Thomas Kinn
82' Красная карточка
Alie Conteh
1:1
90' Гол
Баджие Кебба
90'+10
1
Thomas
Kinn
21
Вогт
Педер
4
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
7
Овенстад
Мартин
8
Свеен
Оле
24
Mats
Pedersen
9
Брингакер
Матиас
17
Brinder
Singh
20
Alie
Conteh
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
14
Jamal
Deen
Haruna
15
Kristoffer
Hey
22
Форс
Виктор
8
Ryan
Nelson
11
Nicolai
Fremstad
17
Sander
Nordboe
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
9
Хустад
Эрленд
20
James
Ampofo
Мьёндален
4-3-2-1
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Мьёндален
Рёуфосс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
0:0
К
0:4
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ПД
1:0
ПД
1:1
ВД
4:1
ВД
3:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mats Pedersen 1 1
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баджие Кебба 1 1
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alie Conteh 0 1
Thomas Kinn 1 0
Вогт Педер 1 0
Mats Pedersen 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустад Эрленд 1 0
Форс Виктор 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рёуфосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рёуфосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0
Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1
Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Хёдд 0:1 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Рёуфосс - Мосс 1:1

Результаты матчей

Мьёндален
Рёуфосс

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
5.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
15.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Люн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ИК Старт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ранхейм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Согндаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рёуфосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Стабек
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Левангер
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Санднес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Волеренга
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мьёндален
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Олесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюне
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Брюне Duarte Moreira 2
Левангер Sanel Bojadzic 2
Брюне Andreas Dybevik 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Alie Conteh 1
Согндаль Фло Пер-Эгиль 1
Волеренга Кройцриглер Мартин 1
Ранхейм Erik Toenne 1
Конгсвингер Harald Holter 1
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    • 2'
      Г О О О О Л - Матс Педерсен бьет в цель!
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