Тур: 1. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1221
0'
1:0
2' ГолMats Pedersen
33' Желтая карточкаФорс Виктор
54' Желтая карточкаMats Pedersen
55' Желтая карточкаХустад Эрленд
68' Желтая карточкаВогт Педер
73' Желтая карточкаThomas Kinn
82' Красная карточкаAlie Conteh
1:1
90' ГолБаджие Кебба
90'+10
Ход матча
2'
1:0
33'
54'
55'
68'
73'
82'
90'
21
Вогт
Педер
20
Alie
Conteh
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alie ContehНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
-
18 Simon Appiah
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 James AmpofoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Баджие КеббаНападающий
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
21 Yaw Agyeman
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Мьёндален
Рёуфосс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mats Pedersen
|1
|1
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баджие Кебба
|1
|1
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alie Conteh
|0
|1
|Thomas Kinn
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хустад Эрленд
|1
|0
|Форс Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рёуфосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рёуфосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0
Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1
Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Хёдд 0:1 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Рёуфосс - Мосс 1:1
Результаты матчей
Мьёндален
Рёуфосс
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Санднес
|Хейланн Томми
|2
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|2
|Брюне
|Duarte Moreira
|2
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|1 (1)
|Мьёндален
|Alie Conteh
|1
|Согндаль
|Фло Пер-Эгиль
|1
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|1
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1
|Конгсвингер
|Harald Holter
|1