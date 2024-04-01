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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лиллестрём
2:3
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
0:1
13' Гол
Ruben Kristensen Alte
38' Желтая карточка
Гейе Папе Хабиб
47' Желтая карточка
Hilmir Mikaelsson
0:2
49' Гол
Ульвестад Дан Петер
1:2
59' Гол
Гарнас Эспен
1:3
66' Гол
Брусет Хейне
2:3
82' Гол
Ольсен Томас
90'+8

Ход матча

13'
0:1
Ruben Kristensen Alte
(Брусет Хейне)
38'
 
Гейе Папе Хабиб
44'
 
Hilmir Mikaelsson
Гейе Папе Хабиб
47'
 
Hilmir Mikaelsson
49'
0:2
Ульвестад Дан Петер
(Сивертсен Оскар)
59'
Гарнас Эспен
(Осен Йермунд)
1:2
66'
1:3
Брусет Хейне
(Mikkel Rakneberg)
77'
Антонио Владимиро
Скогволд Хенрик
 
77'
Тённесен Кристоффер
Гарнас Эспен
 
77'
Хофф Вебьёрн
Китолано Эрик
 
80'
 
Ньенету Франклин
Брусет Хейне
80'
 
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Исаксен Йеспер
82'
Ольсен Томас
(Хофф Вебьёрн)
2:3
88'
 
Haakon Sjaatil
Mikkel Rakneberg
90'
El Schaddai Furuha
Uba Charles
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
7
Ибрахимай
Илльдрен
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
33
Скогволд
Хенрик
1
Лэнсинг
Майкл
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
4
Marius
Olsen
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
18
Ярл
Себастиан
23
Брусет
Хейне
8
Ruben
Kristensen
Alte
7
Гейе
Папе
Хабиб
37
Сивертсен
Оскар
Лиллестрём
4-3-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
ФК Кристиансунн

8 матчей

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:0
ТМС
1:1
Э
1:1
Э
5:2
ТМК
1:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
1.4

Среднее время на гол

102
64

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
83

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 1 1
Гарнас Эспен 1 1
Осен Йермунд 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брусет Хейне 1 1
Ульвестад Дан Петер 1 1
Ruben Kristensen Alte 1 1
Сивертсен Оскар 0 0
Mikkel Rakneberg 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Лиллестрём
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0
ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4

Результаты матчей

Лиллестрём
ФК Кристиансунн

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Стрёмсгодсет Андерсен Эйрик Улланд 1
Весь список
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