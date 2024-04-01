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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 3944
Олесунн
1:1
Конец матча
Стабек
0'
19' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
63' Желтая карточка
Kristoffer Nessoe
1:0
72' Гол
Атанга Исаак
1:1
89' Гол
William Wendt
90'+5
1
Грютебуст
Стен
7
Kristoffer
Nessoe
23
Erik
Froeysa
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Грогард
Томас
28
Колве
Эйвинд
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
1
Россбах
Сондре
15
Лиллеорен-Веум
Олав
2
Педерсен
Каспер
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
7
Rasmus
Eggen
Vinge
6
Кристенсен
Магнус
14
Робертс
Томас
21
Oskar
Spiten-Nysaether
8
Хегардт
Кристофер
22
Упсет
Кристиан
Олесунн
4-3-3
Стабек
4-4-2

История личных встреч

Олесунн
Стабек

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:3
ТПМ
1:1
ТПМ
1:0
Э
1:1
К
3:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:2
КН
3:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.62
0.85

Среднее время на гол

55
106

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.85
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

1.73
0.92

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

52
97

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 1 1
Kristoffer Nessoe 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
William Wendt 1 1
Sebastian Olderheim 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kristoffer Nessoe 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 1 0

Результаты матчей

Олесунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Олесунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1
Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1
Стабек
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1
Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0

Результаты матчей

Олесунн
Стабек

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
5.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
15.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Люн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ИК Старт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ранхейм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Согндаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рёуфосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Стабек
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Левангер
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Санднес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Волеренга
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мьёндален
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Олесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюне
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Брюне Duarte Moreira 2
Левангер Sanel Bojadzic 2
Брюне Andreas Dybevik 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Alie Conteh 1
Согндаль Фло Пер-Эгиль 1
Волеренга Кройцриглер Мартин 1
Ранхейм Erik Toenne 1
Конгсвингер Harald Holter 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Кристенсен Магнус получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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