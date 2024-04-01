Тур: 1. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 3944
0'
19' Желтая карточкаКристенсен Магнус
63' Желтая карточкаKristoffer Nessoe
1:0
72' ГолАтанга Исаак
1:1
89' ГолWilliam Wendt
90'+5
Ход матча
72'
89'
23
Erik
Froeysa
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Erik FroeysaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Харам СименЗащитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Marius Ulla
-
-
19 Fillip Riise
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Олесунн
Стабек
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.62
0.85
Среднее время на гол
55
106
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.85
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
45
24
Голов в среднем за матч
1.73
0.92
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
52
97
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|1
|1
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|William Wendt
|1
|1
|Sebastian Olderheim
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Магнус
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Олесунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1
Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1
Стабек
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1
Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0
Результаты матчей
Олесунн
Стабек
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Санднес
|Хейланн Томми
|2
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|2
|Брюне
|Duarte Moreira
|2
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|1 (1)
|Мьёндален
|Alie Conteh
|1
|Согндаль
|Фло Пер-Эгиль
|1
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|1
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1
|Конгсвингер
|Harald Holter
|1