Тур: 1. Стадион: Melloes Stadion. Зрители: 3012
0'
30' Желтая карточкаJoergen Vedal Sjoel
1:0
37' ГолСтранде Кристиан
2:0
70' ГолBo Aasulv Hegland
3:0
87' ГолSebastian Pedersen II
90' Желтая карточкаEven Bydal
90'+6
Ход матча
37'
70'
87'
90'
17
Менди
Лоран
21
Ian
Hoffmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ian HoffmannПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
-
-
13 Harald Race
-
-
14 Altin Lajqi
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Tobias MyhreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
77 Brage Hylen
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
История личных встреч
Мосс
Люн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
5
Среднее время на гол
45
18
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Странде Кристиан
|1
|1
|Sebastian Pedersen II
|1
|1
|Bo Aasulv Hegland
|1
|1
|Александерссон Ноа
|0
|0
|Marius Andresen2
|0
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Even Bydal
|1
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Мосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0
Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мосс - Фредрикстад 2:2 Осане - Мосс 2:1 Мосс - Ранхейм 0:1 Согндаль - Мосс 2:1 Мосс - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3
Люн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2
Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0 Люн - Флеккерёй 3:1 Гроруд - Люн 2:1 Люн - Арендаль 4:3
Результаты матчей
Мосс
Люн
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мосс
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Санднес
|Хейланн Томми
|2
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|2
|Брюне
|Duarte Moreira
|2
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|1 (1)
|Мьёндален
|Alie Conteh
|1
|Согндаль
|Фло Пер-Эгиль
|1
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|1
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1
|Конгсвингер
|Harald Holter
|1