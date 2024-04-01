  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 3012
Мосс
3:0
Конец матча
Люн
0'
30' Желтая карточка
Joergen Vedal Sjoel
1:0
37' Гол
Странде Кристиан
2:0
70' Гол
Bo Aasulv Hegland
3:0
87' Гол
Sebastian Pedersen II
90' Желтая карточка
Even Bydal
90'+6
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
4
Гйесдал
Хенрик
3
Странде
Кристиан
17
Менди
Лоран
18
Элми
Саадик
Файсал
23
Александерссон
Ноа
21
Ian
Hoffmann
19
Eythor
Martin
Bjoergolfsson
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
10
Bo
Aasulv
Hegland
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
4
Селл
Вильям
6
Daniel
Schneider
3
Joergen
Vedal
Sjoel
19
Tobias
Myhre
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
11
Хеллум
Андреас
10
Mathias
Johansen
Мосс
3-4-3
Люн
4-3-3

История личных встреч

Мосс
Люн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:5
А
2:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
5

Среднее время на гол

45
18

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Странде Кристиан 1 1
Sebastian Pedersen II 1 1
Bo Aasulv Hegland 1 1
Александерссон Ноа 0 0
Marius Andresen2 0 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 0 0
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Even Bydal 1 0
Joergen Vedal Sjoel 1 0

Результаты матчей

Мосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0
Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мосс - Фредрикстад 2:2 Осане - Мосс 2:1 Мосс - Ранхейм 0:1 Согндаль - Мосс 2:1 Мосс - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3
Люн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2
Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0 Люн - Флеккерёй 3:1 Гроруд - Люн 2:1 Люн - Арендаль 4:3

Результаты матчей

Мосс
Люн

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мосс
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
5.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
15.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Люн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ИК Старт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ранхейм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Согндаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рёуфосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Стабек
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Левангер
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Санднес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Волеренга
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мьёндален
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Олесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюне
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Брюне Duarte Moreira 2
Левангер Sanel Bojadzic 2
Брюне Andreas Dybevik 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Alie Conteh 1
Согндаль Фло Пер-Эгиль 1
Волеренга Кройцриглер Мартин 1
Ранхейм Erik Toenne 1
Конгсвингер Harald Holter 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Мосс 3:0 Люн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный