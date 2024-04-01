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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 14605 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Русенборг
2:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
31' Желтая карточка
Сельнес Оле
32' Желтая карточка
Хенриксен Маркус
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Fredrik Tobias Berglie
55' Желтая карточка
Fredrik Tobias Berglie
58' Желтая карточка
Оттоссон Филип
1:0
65' Гол
Сэтер Оле Кристиан
67' Желтая карточка
Сэтер Оле Кристиан
2:0
90' Гол
Фредериксен Эмиль
90'+8

Ход матча

31'
Сельнес Оле
 
32'
Хенриксен Маркус
 
55'
 
Fredrik Tobias Berglie
55'
 
Fredrik Tobias Berglie
58'
 
Оттоссон Филип
61'
Сэтер Оле Кристиан
Тагсет Эдвард
 
65'
Сэтер Оле Кристиан
(Нипан Сверре Халсет)
1:0
67'
Сэтер Оле Кристиан
 
70'
Брохолм Мариус
Нельсон Джейден
 
78'
 
Рисан Сандер
Loris Mettler
78'
 
Nishimwe Beltran Mvuka
Тветер Александер Рууд
78'
 
Darrell Kamdem Tibell
Марковик Эман
82'
Корник Лео
Йенссен Ульрик
 
82'
Фредериксен Эмиль
Jesper Reitan-Sunde
 
90'
 
Нильссон Александер II
Амин Симон
90'
Фредериксен Эмиль
(Хенриксен Маркус)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 311 Количество передач 478
  • 40 Владение мячом, % 60
12
Саннберг
Расмус
2
Рейтан
Эрленд
Даль
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
7
Хенриксен
Маркус
45
Jesper
Reitan-Sunde
41
Нипан
Сверре
Халсет
11
Нельсон
Джейден
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
Русенборг
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Саннефьёрд

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
5.9%
35.3%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

20 матчей

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:2
Э
1:1
ТМК
0:1
Э
2:5
Э
3:0
Э
4:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
5:1
Э
1:3
КН
1:4
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

2.89
2.27

Среднее время на гол

31
39

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.85
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

48
58

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Эмиль 1 1
Сэтер Оле Кристиан 1 1
Хенриксен Маркус 0 0
Нипан Сверре Халсет 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 1 0
Сельнес Оле 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 1 0
Fredrik Tobias Berglie 1 0

Результаты матчей

Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0
Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Мольде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2
Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё/Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0

Результаты матчей

Русенборг
Саннефьёрд

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Стрёмсгодсет Андерсен Эйрик Улланд 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Fredrik Tobias Berglie получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      УДАЛЕНИЕ! - Fredrik Tobias Berglie удален за серьёзный фол
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Хенриксен Маркус получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Рефери не любит споров - именно за это Сельнес Оле сейчас получил желтую
    • 1'
      Судья начинает матч
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