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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 449
Осане
2:2
Конец матча
Левангер
0'
9' Желтая карточка
Иверсен Эйнар
1:0
14' Гол
Иверсен Эйнар
1:1
43' Пенальти
Sanel Bojadzic
1:2
48' Гол
Sanel Bojadzic
2:2
78' Гол
Мюклебуст Эрлинг
90' Желтая карточка
Magnus Nybakken Bruun-Hansen
90' Желтая карточка
Kjartan Ulstad
90'+6
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
2
Martin
Ueland
3
Eirik
Wollen
Steen
17
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
8
Emil
Sildnes
16
Didrik
Fredriksen
5
Иверсен
Эйнар
15
Sander
Eng
Strand
11
Сколевик
Стеффен
9
Мюклебуст
Эрлинг
19
Ларсен
Кристоффер
12
Сетра
Мортен
32
Sander
Sundnes
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
2
Daniel
Pollen
7
Ermal
Hajdari
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
21
Simen
Hagboe
14
Arne
Gunnes
11
Sanel
Bojadzic
Осане
3-4-3
Левангер
3-5-2

История личных встреч

Осане
Левангер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
3:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
5:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
80

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 1 1
Иверсен Эйнар 1 1
Ларсен Кристоффер 0 0
Sander Eng Strand 0 0
Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 2 (1) 2
Arne Gunnes 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иверсен Эйнар 1 0
Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kjartan Ulstad 1 0

Результаты матчей

Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Левангер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Левангер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1
Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Осане - Фредрикстад 0:4 Осане - Ранхейм 3:0 Согндаль - Осане 1:1 Осане - Хёдд 1:0 Скейд - Осане 1:3 Осане - Рёуфосс 3:1 ИК Старт - Осане 1:0 Осане - Брюне 2:1 Конгсвингер - Осане 3:1
Левангер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1
Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1 Стрёммен - Левангер 1:3 Левангер - Тромсдален 2:2 Стремсгодсет 2 - Левангер 0:1 Левангер - Стьордалс Блинк 2:2 Квик Хальден - Левангер 0:4 Левангер - Сотра 1:1 Берум - Левангер 2:6 Левангер - Бранн-2 5:0 Альта - Левангер 0:1 Левангер - Юнкерен 3:3

Результаты матчей

Осане
Левангер

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Осане
Левангер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
5.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
15.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Люн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ИК Старт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ранхейм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Согндаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рёуфосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Стабек
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Левангер
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Санднес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Волеренга
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мьёндален
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Олесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюне
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Брюне Duarte Moreira 2
Левангер Sanel Bojadzic 2
Брюне Andreas Dybevik 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Alie Conteh 1
Согндаль Фло Пер-Эгиль 1
Волеренга Кройцриглер Мартин 1
Ранхейм Erik Toenne 1
Конгсвингер Harald Holter 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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