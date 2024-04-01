Тур: 1. Стадион: SR-Bank Arena. Зрители: 12521 Главный судья: Хагенес Кристоффер
1:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаМартинссон-Нгуали Серж
42' Желтая карточкаЯзбек Патрик
1:0
43' Гол в свои воротаСандер Кристиансен
47' Желтая карточкаBjarte L. Aarsheim
71' Желтая карточкаЭукленн Сондре
90'+6
Ход матча
42'
43'
71'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
11 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
350 Количество передач 364
-
45 Владение мячом, % 55
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
31
Илич
Марко
17
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
26 Daniel Job
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Викинг
Сарпсборг-08
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
15.4%
13 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
21 матч
57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.45
1.4
Среднее время на гол
61
64
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.82
Среднее время на гол
75
110
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.33
1.1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
67
82
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1
Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3 Санднес - Викинг 2:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Викинг - Русенборг 1:5 Олесунн - Викинг 0:4 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Викинг - Тромсё 3:4
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4
Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Тромсё
|Нордас Лассе
|2
|Бранн
|Солтведт Йоахим
|2
|ФК Кристиансунн
|Брусет Хейне
|1 (1)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Одд
|Рууд Эспен
|1
|Фредрикстад
|Mikkjal Thomassen
|1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|1
|Сарпсборг-08
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1