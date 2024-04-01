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  4. Элитсериен 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 12521 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Викинг
1:0
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
36' Желтая карточка
Мартинссон-Нгуали Серж
42' Желтая карточка
Язбек Патрик
1:0
43' Гол в свои ворота
Сандер Кристиансен
47' Желтая карточка
Bjarte L. Aarsheim
71' Желтая карточка
Эукленн Сондре
90'+6

Ход матча

5'
Веватне Вильяр
Бьёрсхоль Сондре
 
36'
 
Мартинссон-Нгуали Серж
42'
Язбек Патрик
 
43'
Сандер Кристиансен
1:0
46'
 
Henrik Meister
Бергет Йо Инге
46'
Кристиансен Петер
Свеннсен Сандер
 
47'
Bjarte L. Aarsheim
 
59'
 
Peter Reinhardsen
Сандберг Никлас
59'
 
Вишне Эйрик
Сандер Кристиансен
67'
 
Martin Hoel Andersen
Тибблинг Симон
67'
 
Шер Аймар
Андерсен Йеппе
69'
Эукленн Сондре
Язбек Патрик
 
71'
Эукленн Сондре
 
85'
Д'Агостино Николас
Сальвесен Ларс-Йорген
 
85'
Де Ланлай Янн-Эрик
Танген Харальд
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 350 Количество передач 364
  • 45 Владение мячом, % 55
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
5
Диоп
Джибрил
4
Sondre
Klingen
Langaas
23
Урбанчич
Йошт
29
Свеннсен
Сандер
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
10
Трипич
Златко
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
21
Танген
Харальд
31
Илич
Марко
72
Сандер
Кристиансен
5
Эдегор
Магнар
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
8
Андерсен
Йеппе
23
Сандберг
Никлас
11
Тибблинг
Симон
27
Sondre
Oerjasaeter
14
Бергет
Йо
Инге
Викинг
4-4-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Викинг
Сарпсборг-08

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
15.4%
13 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

21 матч

57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
0:0
К
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.4

Среднее время на гол

61
64

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.82

Среднее время на гол

75
110

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.33
1.1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

67
82

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Язбек Патрик 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1
Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3 Санднес - Викинг 2:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Викинг - Русенборг 1:5 Олесунн - Викинг 0:4 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Викинг - Тромсё 3:4
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4
Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Сарпсборг-08 Мартинссон-Нгуали Серж 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Сандер Кристиансен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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