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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Витесс
0:2
Первый тайм: 38'
Спарта Роттердам
0'
0:1
7' Гол
Мито Шунсуке
0:2
19' Гол
Клемент Пелле

Ход матча

7'
0:1
Мито Шунсуке
19'
0:2
Клемент Пелле
(Саито Коки)
25'
 
Брим Шарль-Андреас
Леуритсен Тобиас

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Спарта Роттердам
5.37
9.00
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2.70
Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
14
Ааронсон
Пакстен
21
Тилеманс
Матейс
8
Ван
Гинкел
Марко
28
Anis
Hadj
Moussa
19
Бёйтинк
Томас
17
Козловски
Кацпер
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Метиньо
8
Клемент
Пелле
7
Мито
Шунсуке
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
Витесс
4-3-3
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Спарта Роттердам

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
3:1
ТМК
1:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:2
К
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
7:0
Э
0:1
Э
5:0
К
1:2
Э
0:1
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

22
8

Голов в среднем за матч

2.2
0.73

Среднее время на гол

40
123

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.7

Среднее время на гол

70
128

Всего голов

36
15

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
126

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.14
Манхуф Миллион 4 0.14
Бутра Амин 2 0.07
Ааронсон Пакстен 2 0.07
Козловски Кацпер 1 0.04
Исима-Мирен Николя 1 0.04
Пинту Мика 1 0.04
Тилеманс Матейс 1 0.04
Anis Hadj Moussa 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Ороз Алоис 1 0.04
Де Регт Гиан 1 0.04
Аркус Карлан 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 9 (3) 0.32
Версейрен Арно 8 0.29
Китолано Джошуа 5 (2) 0.18
Брим Шарль-Андреас 3 0.11
Негли Камиель 3 0.11
Саито Коки 2 0.07
Клемент Пелле 2 0.07
Вриндс Барт 2 0.07
Мито Шунсуке 2 0.07
Де Гузман Джонатан 1 0.04
Метиньо 1 0.04
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Мёленстен Мелле 4 1
Хендрикс Рамон 5 0
Аркус Карлан 4 0
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Anis Hadj Moussa 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 5 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Клемент Пелле 4 0
Вриндс Барт 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Метиньо 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0

Результаты матчей

Витесс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Спарта Роттердам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
5
Витесс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Спарта Роттердам
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

32
12

Упущенные победы

7
19
Витесс
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Спарта Роттердам
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

32
16

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
25%
1
6%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
4
25%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
3
19%
1-15
4
20%
3
19%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
6
30%
3
19%
76-90

Забито

13
21
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
31%
6
29%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
5
38%
5
24%
76-90

Пропущено

35
22
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
6
17%
4
18%
1-15
6
17%
3
14%
16-30
4
11%
1
5%
31-45
7
20%
5
23%
46-60
5
14%
2
9%
61-75
7
20%
7
32%
76-90

Забито

21
37
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 11
12 Не забивали 7
3
14%
2
5%
1-15
4
19%
3
8%
16-30
0
0%
6
16%
31-45
4
19%
11
30%
30%
46-60
2
10%
6
16%
61-75
8
38%
9
24%
76-90

Пропущено

55
38
25 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 20
8
15%
7
18%
1-15
10
18%
6
16%
16-30
7
13%
4
11%
31-45
9
16%
6
16%
46-60
8
15%
5
13%
61-75
13
24%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2
Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2
Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5

Результаты матчей

Витесс
Спарта Роттердам

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Витесс
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
1
12
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
4
9
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
20
7
5
22
1.5
10
17
1
26
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 27 23 3 1 82 - 16 72
2.
Фейеноорд
 Заявка 27 20 5 2 73 - 23 65
3.
Твенте
 Заявка 27 17 5 5 50 - 25 56
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 27 15 7 5 56 - 25 52
5.
Аякс
 Заявка 27 12 8 7 63 - 53 44
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 27 11 9 7 55 - 42 42
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Спарта Роттердам
 2:0 Заявка 28 10 7 11 39 - 38 37
9.
Утрехт
 Заявка 27 9 9 9 33 - 37 36
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 27 9 7 11 33 - 48 34
11.
Херенвен
 Заявка 27 9 5 13 43 - 50 32
12.
Алмере Сити
 Заявка 27 7 10 10 27 - 44 31
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 27 7 7 13 35 - 50 28
14.
Хераклес
 Заявка 27 7 5 15 33 - 59 26
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 27 4 10 13 39 - 60 22
17.
Витесс
 0:2 Заявка 28 4 5 19 21 - 57 17
18.
Волендам
 Заявка 27 3 6 18 27 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Спарта Роттердам
 2:0 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Витесс
 0:2 Заявка 14 1 5 8 9 - 21 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 11 2 1 46 - 9 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 13 6 4 3 22 - 11 22
5.
Спарта Роттердам
 2:0 Заявка 14 6 2 6 18 - 16 20
6.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
10.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 0:2 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 14 2 2 10 13 - 31 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Хераклес Брюнс Томас 7
Алмере Сити Якобс Йоей 7
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