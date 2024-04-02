ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Джевенсио ван дер Куст. Удар в створ, но вратарь начеку

Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Де Регт Гиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Шарль-Андреас Брим из команды Спарта Роттердам в офсайде

79' Де Регт Гиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Козловски Кацпер из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Ааронсон Пакстен из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

76' Виссер Энди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Anis Hadj Moussa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Оооо... вот это был удар! Виссер Энди должен был забить с этой позиции.

73' Хорошую попытку сделал Виссер Энди . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Хорошую попытку сделал Ааронсон Пакстен . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Ааронсон Пакстен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' После проверки VAR рефери поменял решение - Спарта Роттердам не будет бить пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Спарта Роттердам

62' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Витесс

60' Версейрен Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Ааронсон Пакстен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Хорошую попытку сделал Мито Шунсуке . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Бакари Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Ааронсон Пакстен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Тилеманс Матейс пробил со штрафного прямо в стенку

49' Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Тилеманс Матейс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Anis Hadj Moussa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.