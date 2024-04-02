Тур: 28. Стадион: Гелредом. Зрители: 15726 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
1:4
Конец матча
0'
0:1
7' ГолМито Шунсуке
0:2
19' ГолКлемент Пелле
0:3
43' ГолСаито Коки
1:3
45' ГолКозловски Кацпер
57' Желтая карточкаАаронсон Пакстен
1:4
58' ГолЭрдхёйзен Майк
64' Undefined phrase: football_event_Исима-Мирен Николя
90'+7
Ход матча
7'
0:1
19'
0:2
43'
45'
57'
58'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 7
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
289 Количество передач 303
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Де Регт ГианНападающий
-
58 Виссер ЭндиНападающий
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Спарта Роттердам
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
8
Голов в среднем за матч
2.2
0.73
Среднее время на гол
40
123
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.7
Среднее время на гол
70
128
Всего голов
36
15
Голов в среднем за матч
1.71
0.71
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
126
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.14
|Манхуф Миллион
|4
|0.14
|Козловски Кацпер
|2
|0.07
|Бутра Амин
|2
|0.07
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.07
|Anis Hadj Moussa
|1
|0.04
|Исима-Мирен Николя
|1
|0.04
|Пинту Мика
|1
|0.04
|Тилеманс Матейс
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|1
|0.04
|Ороз Алоис
|1
|0.04
|Де Регт Гиан
|1
|0.04
|Аркус Карлан
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|9 (3)
|0.32
|Версейрен Арно
|8
|0.29
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.18
|Саито Коки
|3
|0.11
|Брим Шарль-Андреас
|3
|0.11
|Негли Камиель
|3
|0.11
|Клемент Пелле
|2
|0.07
|Вриндс Барт
|2
|0.07
|Мито Шунсуке
|2
|0.07
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|Метиньо
|1
|0.04
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0.04
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|6
|0
|Мёленстен Мелле
|4
|1
|Хендрикс Рамон
|5
|0
|Аркус Карлан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Ааронсон Пакстен
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Де Регт Гиан
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
|Anis Hadj Moussa
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|5
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Спарта Роттердам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
7
5
Витесс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Спарта Роттердам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
32
12
Упущенные победы
7
19
Витесс
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Спарта Роттердам
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
32
17
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
9
20
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
22%
2
10%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
1
11%
4
20%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
3
33%
4
20%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
13%
3
18%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Забито
13
21
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
31%
6
29%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
5
38%
5
24%
76-90
Пропущено
35
22
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
6
17%
4
18%
1-15
6
17%
3
14%
16-30
4
11%
1
5%
31-45
7
20%
5
23%
46-60
5
14%
2
9%
61-75
7
20%
7
32%
76-90
Забито
22
41
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 12
12 Не забивали 7
3
14%
3
7%
1-15
4
18%
4
10%
16-30
1
5%
7
17%
31-45
4
18%
12
29%
29%
46-60
2
9%
6
15%
61-75
8
36%
9
22%
76-90
Пропущено
59
39
28 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 21
21 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
9
15%
7
18%
1-15
11
19%
6
15%
16-30
8
14%
5
13%
31-45
10
17%
6
15%
46-60
8
14%
5
13%
61-75
13
22%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2
Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2
Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5
Результаты матчей
Витесс
Спарта Роттердам
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Витесс
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
113
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
410
59
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
217
523
1117
127
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|84 - 16
|75
|2.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|73 - 23
|65
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|50 - 25
|56
|4.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|56 - 25
|52
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|63 - 53
|44
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|41 - 35
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 39
|37
|9.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 37
|36
|10.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 49
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|43 - 50
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|27 - 44
|31
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|35 - 50
|28
|14.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 59
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 47
|23
|16.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|39 - 62
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|27 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7