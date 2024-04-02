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  4. Элитсериен 2024
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
КФУМ Осло
0:1
Первый тайм: 23'
Хам-Кам
0'
0:1
12' Гол
Мава Мозес

Ход матча

12'
0:1
Мава Мозес
(Tore Andre Soeraas)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Хам-Кам
3.50
3.45
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3.05
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Все Коэффициенты
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
14
Haakon
Hoseth
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
33
Амин
Нури
22
Носа
Даль
Петтер
25
Sverre
Hakami
Sandal
6
Remi
Svindland
12
Сандберг
Маркус
2
Конгсро
Вегар
6
John
Olav
Norheim
14
Марес
Люк
22
Нилсен
Снорре
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
19
Куртович
Виллиам
11
Tore
Andre
Soeraas
21
Йонссон
Видар
10
Мава
Мозес
16
Киркеволд
Пол
КФУМ Осло
3-4-3
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

КФУМ Осло
Хам-Кам

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:5
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
4:4
ПД
2:0
ВД
1:3
ВД
1:0
КН
3:1

Голы

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.7
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
50

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3
Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Санднес - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1
СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хам-Кам
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
КФУМ Осло
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хам-Кам
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КФУМ Осло
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хам-Кам
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
КФУМ Осло
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Сарпсборг-08 Мартинссон-Нгуали Серж 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Tore Andre Soeraas сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Мава Мозес из команды Хам-Кам.
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Хам-Кам
3.50
3.45
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3.05
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч КФУМ Осло 0:1 Хам-Кам онлайн

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Хам-Кам
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