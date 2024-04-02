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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 4018 Главный судья: Mohammad Aslam
КФУМ Осло
1:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
0:1
12' Гол
Мава Мозес
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Simen Hestnes
29' Желтая карточка
Kristian Loenstad Onsrud
86' Желтая карточка
Эдегор Никлас
86' Желтая карточка
Куртович Виллиам
88' Желтая карточка
Momodou Lion Njie
1:1
90' Гол
Носа Даль Петтер
90' Желтая карточка
Бьярнасон Бриньяр Инги
90'+6

Ход матча

12'
0:1
Мава Мозес
(Tore Andre Soeraas)
25'
Simen Hestnes
 
29'
 
Kristian Loenstad Onsrud
64'
Mame Mor Ndiaye
Sverre Hakami Sandal
 
64'
David Hickson
Амин Нури
 
68'
 
Эдегор Никлас
Tore Andre Soeraas
68'
 
Бьярнасон Бриньяр Инги
Йонссон Видар
77'
 
Кьяергор Оливер
Мава Мозес
86'
 
Эдегор Никлас
86'
 
Куртович Виллиам
86'
Johannes Hummelvoll-Nunez
Remi Svindland
 
86'
Kristoffer Harrison
Momodou Lion Njie
 
88'
Momodou Lion Njie
 
90'
Носа Даль Петтер
1:1
90'
 
Удаль Хенрик
Эдегор Никлас
90'
 
Бьярнасон Бриньяр Инги

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 552 Количество передач 270
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
14
Haakon
Hoseth
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
33
Амин
Нури
22
Носа
Даль
Петтер
25
Sverre
Hakami
Sandal
6
Remi
Svindland
12
Сандберг
Маркус
2
Конгсро
Вегар
6
John
Olav
Norheim
14
Марес
Люк
22
Нилсен
Снорре
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
19
Куртович
Виллиам
11
Tore
Andre
Soeraas
21
Йонссон
Видар
10
Мава
Мозес
16
Киркеволд
Пол
КФУМ Осло
3-4-3
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

КФУМ Осло
Хам-Кам

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:5
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
4:4
ПД
2:0
ВД
1:3
ВД
1:0
КН
3:1

Голы

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.7
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
50

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Носа Даль Петтер 1 1
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мава Мозес 1 1
Tore Andre Soeraas 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Momodou Lion Njie 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Эдегор Никлас 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3
Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Санднес - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1
СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2

Результаты матчей

КФУМ Осло
Хам-Кам

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Будё/Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Викинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Сарпсборг-08 Мартинссон-Нгуали Серж 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Kristian Loenstad Onsrud совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 25'
      Г О О О О О Л! КФУМ Осло забивает! Simen Hestnes отличился.
    • 12'
      Tore Andre Soeraas сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Мава Мозес из команды Хам-Кам.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КФУМ Осло 1:1 Хам-Кам онлайн

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