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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 1.
Эстер
1:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
0:1
27' Гол
Абдулла Пашанг
51' Желтая карточка
Моро Насиру
58' Желтая карточка
Бузаине Элиас
0:1
60' Не забитый пенальти
Бергмарк-Виберг Адам
80' Желтая карточка
Mamadouba Diaby
1:1
90' Гол
Мёрфельт Альбин
90'+9
13
Уоллиндер
Робин
17
Adam
Herdonsson
15
Кричак
Иван
5
Адольфссон
Маттис
21
Lukas
Bergqvist
18
Люнг
Даниэль
8
Кусу
Манассе
7
Сегер
Давид
23
Родич
Владимир
20
Алиев
Алибек
19
Бергмарк-Виберг
Адам
1
Якобссон
Вилле
6
Валлин
Оскар
2
Mamadouba
Diaby
15
Моро
Насиру
20
Бузаине
Элиас
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
7
Ольссон
Себастьян
II
8
Хольмен
Кевин
16
Alper
Demirol
9
Линдгрен
Густав
13
Абдулла
Пашанг
Эстер
4-3-3
Дегерфорс
5-3-2

История личных встреч

Эстер
Дегерфорс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:1
К
1:3
С
1:3
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
0:2
С
2:2
С
0:2
С
0:1
С
3:3
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1
1.7

Среднее время на гол

90
52

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.14

Среднее время на гол

64
78

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.24
1.47

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
61

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мёрфельт Альбин 1 1
Бергмарк-Виберг Адам 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдулла Пашанг 1 1
Хольмен Кевин 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadouba Diaby 1 0
Моро Насиру 1 0
Бузаине Элиас 1 0

Результаты матчей

Эстер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Эстер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1
Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2
Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2

Результаты матчей

Эстер
Дегерфорс

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эстер
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Дегерфорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Утсиктенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Дегерфорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сундсвалль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Гефле Эдквист Адриан 2
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 1 (1)
Хельсинборг Лупер Вильгельм 1 (1)
Сундсвалль Энгблум Понтус 1
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Эстерсунд Magnus Powell 1
Гефле Ройсхенберг Мартин 1
Сандвикен Jonathan Karlsson 1
Эстерсунд Сульич Али 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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