Тур: 1.
0'
0:1
27' ГолАбдулла Пашанг
51' Желтая карточкаМоро Насиру
58' Желтая карточкаБузаине Элиас
0:1
60' Не забитый пенальтиБергмарк-Виберг Адам
80' Желтая карточкаMamadouba Diaby
1:1
90' ГолМёрфельт Альбин
90'+9
Ход матча
27'
0:1
51'
58'
60'
80'
90'
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Эстер
Дегерфорс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
1
1.7
Среднее время на гол
90
52
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.14
Среднее время на гол
64
78
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.24
1.47
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
61
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мёрфельт Альбин
|1
|1
|Бергмарк-Виберг Адам
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдулла Пашанг
|1
|1
|Хольмен Кевин
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|1
|0
|Моро Насиру
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Эстер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1
Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2
Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2
Результаты матчей
Эстер
Дегерфорс
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Эстер
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Гефле
|Эдквист Адриан
|2
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|1 (1)
|Хельсинборг
|Лупер Вильгельм
|1 (1)
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|1
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Эстерсунд
|Magnus Powell
|1
|Гефле
|Ройсхенберг Мартин
|1
|Сандвикен
|Jonathan Karlsson
|1
|Эстерсунд
|Сульич Али
|1