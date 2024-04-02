Тур: 28. Стадион: Ван Донге и Де Роо. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0:2
Конец матча
Ход матча
22'
58'
0:1
62'
0:2
73'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 11
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 12
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
307 Количество передач 716
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Siem
de
Moes
33
Бас
Юлиан
15
Науйокс
Ноа
17
Жуниор
Мауро
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Siem de MoesЗащитник
- Защитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоПолузащитник
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
ПСВ
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
3
3.22
Среднее время на гол
30
27
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
2.15
1.8
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
41
50
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7
|0.25
|Аграфиотис Николас
|5
|0.18
|Дриауех Каухайб
|4
|0.14
|Лампру Лазарос
|3
|0.11
|Хореман Сибе
|3
|0.11
|Удденес Оскар
|3
|0.11
|Бас Юлиан
|2
|0.07
|Оморова Ричи
|2
|0.07
|Дёйвестейн Лансе
|2
|0.07
|Санчес-Фернандес Деренсили
|2
|0.07
|Загре Артур
|1
|0.04
|Сандра Сиссе
|1
|0.04
|Ньивпорт Свен
|1
|0.04
|Пири Кик
|1
|0.04
|Виделль Каспер
|1
|0.04
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|22 (5)
|0.79
|Бакайоко Жоан
|8
|0.29
|Тиль Гус
|8
|0.29
|Пепи Рикардо
|7 (1)
|0.25
|Тильман Малик
|6
|0.21
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.18
|Лосано Ирвинг
|5
|0.18
|Ланг Ноа
|4
|0.14
|Веерман Йоэй
|3
|0.11
|Вертессен Йорбе
|3
|0.11
|Дест Серджиньо
|2
|0.07
|Боскальи Оливье
|2
|0.07
|Рамальо Андре
|2
|0.07
|Схаутен Йерди
|2
|0.07
|Тезе Джордан
|1
|0.04
|Жуниор Мауро
|1
|0.04
|Бабади Исаак
|1
|0.04
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юлиан
|7
|0
|Загре Артур
|5
|1
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Хореман Сибе
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Siem de Moes
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|5
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Тезе Джордан
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
ПСВ
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
13
3
Эксельсиор
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
ПСВ
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
30
0
Упущенные победы
10
36
Эксельсиор
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
ПСВ
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
14% (4)
46% (13)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
31
5
Упущенные победы
23
39
Голы по времени матча
Забито
18
47
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 30
5 Забивали первыми 13
17 Не забивали 13
0
0%
6
13%
1-15
5
28%
5
11%
16-30
2
11%
6
13%
31-45
2
11%
8
17%
46-60
5
28%
12
26%
61-75
4
22%
10
21%
76-90
Пропущено
24
10
5 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
21%
3
30%
46-60
9
38%
2
20%
61-75
5
21%
1
10%
76-90
Забито
21
36
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
17 Не забивали 15
4
19%
4
11%
1-15
4
19%
6
17%
16-30
2
10%
5
14%
31-45
2
10%
10
28%
46-60
4
19%
4
11%
61-75
5
24%
7
19%
76-90
Пропущено
38
7
17 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
5
13%
1
14%
1-15
5
13%
1
14%
16-30
7
18%
1
14%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
8
21%
1
14%
61-75
6
16%
3
43%
76-90
Забито
39
83
17 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 51
13 Забивали первыми 25
6 Не забивали 0
4
10%
10
12%
1-15
9
23%
11
13%
16-30
4
10%
11
13%
31-45
4
10%
18
22%
46-60
9
23%
16
19%
61-75
9
23%
17
20%
76-90
Пропущено
62
17
22 В 1-м тайме 7
40 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 3
24 Не пропускали 12
9
15%
1
6%
1-15
6
10%
3
18%
16-30
7
11%
3
18%
31-45
12
19%
3
18%
46-60
17
27%
3
18%
61-75
11
18%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2
Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1
ПСВ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1
ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0
Результаты матчей
Эксельсиор
ПСВ
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:4
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:4
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
4:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
7 раз 25%
3
6 раз 21%
4
6 раз 21%
1
5 раз 18%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
68
121
113
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
77
114
212
96
113
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1315
235
325
1612
127
1018
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|84 - 16
|75
|2.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|73 - 23
|65
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|50 - 25
|56
|4.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|56 - 25
|52
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|63 - 53
|44
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|41 - 35
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 39
|37
|9.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 37
|36
|10.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 49
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|43 - 50
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|27 - 44
|31
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|35 - 50
|28
|14.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 59
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 47
|23
|16.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|39 - 62
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|27 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7