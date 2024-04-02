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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Эксельсиор
0:2
Конец матча
ПСВ
0'
22' Желтая карточка
Бас Юлиан
0:1
58' Гол
Жуниор Мауро
0:2
62' Гол
Бакайоко Жоан
90'+12

Ход матча

13'
Удденес Оскар
Дриауех Каухайб
 
22'
Бас Юлиан
 
46'
Ньивпорт Свен
Виделль Каспер
 
46'
Лампру Лазарос
Дёйвестейн Лансе
 
58'
0:1
Жуниор Мауро
(Тезе Джордан)
62'
0:2
Бакайоко Жоан
(Тильман Малик)
73'
 
Бабади Исаак
Тиль Гус
83'
Оморова Ричи
Сандра Сиссе
 
83'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
88'
Jeremy Udenhout
Siem de Moes
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 11
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 12
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 307 Количество передач 716
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
32
Siem
de
Moes
22
Бенита
Мимеирхель
33
Бас
Юлиан
10
Гаудмейн
Кензо
8
Сандра
Сиссе
15
Науйокс
Ноа
14
Дриауех
Каухайб
23
Дёйвестейн
Лансе
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
17
Жуниор
Мауро
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
10
Тильман
Малик
Эксельсиор
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Эксельсиор
ПСВ

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед

История матчей

Э
3:1
Э
4:0
Э
1:6
Э
0:2
Э
6:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
ПД
1:1
Э
1:3
Э
6:1
Э
2:3
Э
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

3
3.22

Среднее время на гол

30
27

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

2.15
1.8

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

41
50

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 0.25
Аграфиотис Николас 5 0.18
Дриауех Каухайб 4 0.14
Лампру Лазарос 3 0.11
Хореман Сибе 3 0.11
Удденес Оскар 3 0.11
Бас Юлиан 2 0.07
Оморова Ричи 2 0.07
Дёйвестейн Лансе 2 0.07
Санчес-Фернандес Деренсили 2 0.07
Загре Артур 1 0.04
Сандра Сиссе 1 0.04
Ньивпорт Свен 1 0.04
Пири Кик 1 0.04
Виделль Каспер 1 0.04
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 22 (5) 0.79
Бакайоко Жоан 8 0.29
Тиль Гус 8 0.29
Пепи Рикардо 7 (1) 0.25
Тильман Малик 6 0.21
Сайбари Исмаэль 5 0.18
Лосано Ирвинг 5 0.18
Ланг Ноа 4 0.14
Веерман Йоэй 3 0.11
Вертессен Йорбе 3 0.11
Дест Серджиньо 2 0.07
Боскальи Оливье 2 0.07
Рамальо Андре 2 0.07
Схаутен Йерди 2 0.07
Тезе Джордан 1 0.04
Жуниор Мауро 1 0.04
Бабади Исаак 1 0.04
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юлиан 7 0
Загре Артур 5 1
Лампру Лазарос 3 1
Хореман Сибе 4 0
Дриауех Каухайб 3 0
Siem de Moes 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Удденес Оскар 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Оморова Ричи 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 5 0
Де Йонг Люк 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Тезе Джордан 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Лосано Ирвинг 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Тильман Малик 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
ПСВ
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

13
3
Эксельсиор
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
ПСВ
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

2
8

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

30
0

Упущенные победы

10
36
Эксельсиор
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
ПСВ
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
14% (4)
46% (13)

Сухие победы

3
8

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

31
5

Упущенные победы

23
39

Голы по времени матча

Забито

18
47
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 30
5 Забивали первыми 13
17 Не забивали 13
0
0%
6
13%
1-15
5
28%
5
11%
16-30
2
11%
6
13%
31-45
2
11%
8
17%
46-60
5
28%
12
26%
61-75
4
22%
10
21%
76-90

Пропущено

24
10
5 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
21%
3
30%
46-60
9
38%
2
20%
61-75
5
21%
1
10%
76-90

Забито

21
36
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
17 Не забивали 15
4
19%
4
11%
1-15
4
19%
6
17%
16-30
2
10%
5
14%
31-45
2
10%
10
28%
46-60
4
19%
4
11%
61-75
5
24%
7
19%
76-90

Пропущено

38
7
17 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
5
13%
1
14%
1-15
5
13%
1
14%
16-30
7
18%
1
14%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
8
21%
1
14%
61-75
6
16%
3
43%
76-90

Забито

39
83
17 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 51
13 Забивали первыми 25
6 Не забивали 0
4
10%
10
12%
1-15
9
23%
11
13%
16-30
4
10%
11
13%
31-45
4
10%
18
22%
46-60
9
23%
16
19%
61-75
9
23%
17
20%
76-90

Пропущено

62
17
22 В 1-м тайме 7
40 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 3
24 Не пропускали 12
9
15%
1
6%
1-15
6
10%
3
18%
16-30
7
11%
3
18%
31-45
12
19%
3
18%
46-60
17
27%
3
18%
61-75
11
18%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2
Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1
ПСВ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1
ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0

Результаты матчей

Эксельсиор
ПСВ

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:4
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:4
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
4:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
7 раз 25%
3
6 раз 21%
4
6 раз 21%
1
5 раз 18%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
8
1.5
12
1
1
13
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
11
4
2
12
2.5
9
6
1
13
3.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
13
15
1.5
23
5
3
25
2.5
16
12
1
27
3.5
10
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 28 24 3 1 84 - 16 75
2.
Фейеноорд
 Заявка 27 20 5 2 73 - 23 65
3.
Твенте
 Заявка 27 17 5 5 50 - 25 56
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 27 15 7 5 56 - 25 52
5.
Аякс
 Заявка 27 12 8 7 63 - 53 44
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 28 11 10 7 56 - 43 43
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 28 10 7 11 41 - 39 37
9.
Утрехт
 Заявка 27 9 9 9 33 - 37 36
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 28 9 8 11 34 - 49 35
11.
Херенвен
 Заявка 27 9 5 13 43 - 50 32
12.
Алмере Сити
 Заявка 27 7 10 10 27 - 44 31
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 27 7 7 13 35 - 50 28
14.
Хераклес
 Заявка 27 7 5 15 33 - 59 26
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 28 4 10 14 39 - 62 22
17.
Витесс
 Заявка 28 4 5 19 22 - 59 17
18.
Волендам
 Заявка 27 3 6 18 27 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Витесс
 Заявка 14 1 5 8 10 - 23 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 13 6 4 3 22 - 11 22
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
10.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 7 4 25 - 26 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 14 2 2 10 13 - 31 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Хераклес Брюнс Томас 7
Алмере Сити Якобс Йоей 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Дест Серджиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 30%, ПСВ: 70%.
  • 90'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
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