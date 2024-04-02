  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 3975
Лугано
2:0
Конец матча
Базель
0'
41' Желтая карточка
Штеффен Ренато
1:0
44' Гол
Хайдари Альбиан
52' Желтая карточка
Мацек Роман
55' Желтая карточка
Какури Дион
55' Желтая карточка
Дрэгер Мохамед
64' Желтая карточка
Огюстен Жан-Кевин
66' Желтая карточка
Кайомбо Аксель
67' Желтая карточка
Фрай Фабиан
2:0
69' Гол
Штеффен Ренато
90'+5
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
21
Киминьяни
Янис
7
Мацек
Роман
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
18
Маю
Хишам
13
Сальви
Мирко
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
28
Какури
Дион
6
Дрэгер
Мохамед
10
Огюстен
Жан-Кевин
30
Каде
Антон
11
Мэлоун
Морис
Лугано
4-3-3
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Базель

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

37 матчей

21.6%
32.4%
46%
8 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

18.9%
27%
54.1%
7 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

К
2:2
С
0:1
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:2
ТМК
1:2
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
4:4
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:4
С
1:1
С
2:2
С
4:0
С
2:2
С
4:1
С
3:0
С
1:4
С
3:1
С
1:3
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.11
1.21

Среднее время на гол

81
74

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

2
1.89

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

58
57

Голов в среднем за матч

1.57
1.54

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

57
58

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 12 (1) 0.4
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.2
Штеффен Ренато 5 0.17
Бислими Уран 5 0.17
Махмуд Хадж 5 0.17
Саббатини Хонатан 3 0.1
Киминьяни Янис 3 0.1
Хайдари Альбиан 3 0.1
Валенсуэла Мильтон 2 0.07
Крешник Хайризи 2 0.07
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Думбия Усман 1 0.03
Эспиноса Джон 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Гргич Анто 0 0
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 0.17
Каде Антон 3 0.1
Фрай Фабиан 3 (1) 0.1
Сигуа Габриэль 3 0.1
Шмидт Доминик II 2 0.07
Йованович Джордже 2 0.07
Ван Бремен Финн 2 0.07
Дубасин Жонатан 2 0.07
Вейга Ренату 2 0.07
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.07
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Авдуллаху Леон 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Дрэгер Мохамед 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 7 0
Саббатини Хонатан 6 0
Гргич Анто 4 1
Мацек Роман 5 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Штеффен Ренато 4 0
Валенсуэла Мильтон 4 0
Маю Хишам 4 0
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Эль-Вафи Айман 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 6 1
Фрай Фабиан 6 0
Джака Таулант 4 1
Барри Тьерно 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Дрэгер Мохамед 4 0
Каде Антон 4 0
Авдуллаху Леон 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Romeo Beney 1 1
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Какури Дион 1 0
Кайомбо Аксель 1 0

Результаты матчей

Лугано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Базель
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
8
Лугано
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Базель
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

25
17
Лугано
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Базель
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

32
25

Голы по времени матча

Забито

24
17
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
0
0%
2
12%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
7
29%
29%
3
18%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
4
24%
61-75
5
21%
4
24%
76-90

Пропущено

18
30
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
22%
5
17%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
3
17%
6
20%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
3
17%
6
20%
76-90

Забито

31
19
7 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
13%
2
11%
1-15
1
3%
2
11%
16-30
2
6%
3
16%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
8
26%
5
26%
61-75
11
35%
5
26%
76-90

Пропущено

25
19
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
8%
4
21%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
6
24%
5
26%
61-75
9
36%
6
32%
76-90

Забито

55
36
16 В 1-м тайме 16
39 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
4
7%
4
11%
1-15
3
5%
6
17%
16-30
9
16%
6
17%
31-45
9
16%
2
6%
46-60
14
25%
9
25%
61-75
16
29%
29%
9
25%
76-90

Пропущено

43
49
18 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
6
14%
9
18%
1-15
6
14%
5
10%
16-30
6
14%
7
14%
31-45
5
12%
6
12%
46-60
8
19%
10
20%
61-75
12
28%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1
Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0
Базель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2
Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0

Результаты матчей

Лугано
Базель

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лугано
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
4
11
6
9
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
22
8
16
14
1.5
9
21
8
22
2.5
3
27
3
27
3.5
1
29
2
28
4.5
1
29
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 29 16 7 6 56 - 27 55
2.
Серветт
 29 15 9 5 50 - 33 54
3.
Лугано
 30 16 4 10 56 - 42 52
4.
Винтертур
 29 12 8 9 51 - 52 44
5.
Цюрих
 29 11 11 7 43 - 33 44
6.
Санкт-Галлен
 29 12 6 11 42 - 38 42
7.
Люцерн
 29 11 6 12 37 - 41 39
8.
Лозанна
 29 9 8 12 39 - 43 35
9.
Ивердон
 29 9 7 13 36 - 56 34
10.
Базель
 30 9 6 15 36 - 49 33
11.
Грасcхоппер
 29 8 6 15 33 - 37 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 29 4 8 17 31 - 59 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
6.
Цюрих
 14 7 6 1 22 - 13 27
7.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
8.
Люцерн
 14 8 2 4 21 - 16 26
9.
Лозанна
 14 6 4 4 21 - 15 22
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 6 7 16 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 1 6 31 - 25 25
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 15 4 5 6 21 - 20 17
5.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
6.
Базель
 15 4 2 9 17 - 30 14
7.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
8.
Лозанна
 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 2 10 15 - 27 8
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Цюрих Окита Жонатан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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