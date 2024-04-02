Тур: 30. Стадион: Корнаредо. Зрители: 3975
0'
41' Желтая карточкаШтеффен Ренато
1:0
44' ГолХайдари Альбиан
52' Желтая карточкаМацек Роман
55' Желтая карточкаКакури Дион
55' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
64' Желтая карточкаОгюстен Жан-Кевин
66' Желтая карточкаКайомбо Аксель
67' Желтая карточкаФрай Фабиан
2:0
69' ГолШтеффен Ренато
90'+5
Ход матча
41'
44'
52'
55'
55'
66'
67'
69'
2:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
440 Количество передач 371
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
13
Сальви
Мирко
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
28
Какури
Дион
30
Каде
Антон
11
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
-
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
11 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
47 Пфайффер ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Romeo Beney
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Лугано
Базель
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
37 матчей
21.6%
32.4%
46%
8 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
18.9%
27%
54.1%
7 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.11
1.21
Среднее время на гол
81
74
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
2
1.89
Среднее время на гол
45
47
Всего голов
58
57
Голов в среднем за матч
1.57
1.54
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
57
58
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|12 (1)
|0.4
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.2
|Штеффен Ренато
|5
|0.17
|Бислими Уран
|5
|0.17
|Махмуд Хадж
|5
|0.17
|Саббатини Хонатан
|3
|0.1
|Киминьяни Янис
|3
|0.1
|Хайдари Альбиан
|3
|0.1
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.07
|Крешник Хайризи
|2
|0.07
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Мацек Роман
|1
|0.03
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.03
|Пржибылко Каспер
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Думбия Усман
|1
|0.03
|Эспиноса Джон
|1
|0.03
|Маркеш Мартим
|1
|0.03
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.03
|Гргич Анто
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5
|0.17
|Каде Антон
|3
|0.1
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.1
|Сигуа Габриэль
|3
|0.1
|Шмидт Доминик II
|2
|0.07
|Йованович Джордже
|2
|0.07
|Ван Бремен Финн
|2
|0.07
|Дубасин Жонатан
|2
|0.07
|Вейга Ренату
|2
|0.07
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.07
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Авдуллаху Леон
|1
|0.03
|Кололли Беньямин
|1
|0.03
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Комас Арнау
|1
|0.03
|Хунцикер Андрин
|1
|0.03
|Romeo Beney
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Гргич Анто
|4
|1
|Мацек Роман
|5
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Штеффен Ренато
|4
|0
|Валенсуэла Мильтон
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Эспиноса Джон
|2
|1
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Эль-Вафи Айман
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|6
|1
|Фрай Фабиан
|6
|0
|Джака Таулант
|4
|1
|Барри Тьерно
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Дрэгер Мохамед
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Авдуллаху Леон
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Romeo Beney
|1
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Кайомбо Аксель
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Базель
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
8
Лугано
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Базель
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
25
17
Лугано
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Базель
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
32
25
Голы по времени матча
Забито
24
17
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
0
0%
2
12%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
7
29%
29%
3
18%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
4
24%
61-75
5
21%
4
24%
76-90
Пропущено
18
30
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
22%
5
17%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
3
17%
6
20%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
3
17%
6
20%
76-90
Забито
31
19
7 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
13%
2
11%
1-15
1
3%
2
11%
16-30
2
6%
3
16%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
8
26%
5
26%
61-75
11
35%
5
26%
76-90
Пропущено
25
19
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
8%
4
21%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
6
24%
5
26%
61-75
9
36%
6
32%
76-90
Забито
55
36
16 В 1-м тайме 16
39 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
4
7%
4
11%
1-15
3
5%
6
17%
16-30
9
16%
6
17%
31-45
9
16%
2
6%
46-60
14
25%
9
25%
61-75
16
29%
29%
9
25%
76-90
Пропущено
43
49
18 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
6
14%
9
18%
1-15
6
14%
5
10%
16-30
6
14%
7
14%
31-45
5
12%
6
12%
46-60
8
19%
10
20%
61-75
12
28%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1
Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0
Базель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2
Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0
Результаты матчей
Лугано
Базель
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лугано
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
87
510
213
114
114
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
87
411
69
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
228
1614
921
822
327
327
129
228
129
129
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9