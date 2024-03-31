История личных встреч
Ювентус
Лацио
34 матча
88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.8%
29.4%
8.8%
21 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
22 победы 10 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
46 матчей
65.2%
15.2%
19.6%
30 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
45.7%
47.8%
6.5%
21 победа 22 ничьи 3 победы
Второй тайм
47.8%
30.4%
21.8%
22 победы 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
28
Голов в среднем за матч
2.12
1.4
Среднее время на гол
42
64
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
0.8
0.88
Среднее время на гол
112
101
Всего голов
71
51
Голов в среднем за матч
1.54
1.11
Тотал матчей
2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|3 (1)
|1.5
|Йылдыз Кенан
|2
|1
|Камбьясо Андреа
|1
|0.5
|Ругани Даниэле
|1
|0.5
|Веа Тимоти
|1
|0.5
|Миретти Фабио
|1
|0.5
|Данило Луис
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гендузи Маттео
|1
|0.5
|Дзакканьи Маттиа
|1 (1)
|0.5
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костич Филип
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Родригес
|1
|1
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Кастельянос Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
22%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1
Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1
Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0
Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0
Результаты матчей
Ювентус
Лацио
Точный счет
4:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
4:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Парма
|Бонни Анж-Йоан
|3
|Ювентус
|Милик Аркадиуш
|3
|Аталанта
|Де Кетеларе Шарль
|2 (1)
|Салернитана
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2 (1)
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Лацио
|Педро Родригес
|1 1
|Рома
|Манчини Джанлука
|1 1
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Аталанта
|Джан Пьеро Гасперини
|1 1
Прогнозы на матч Ювентус - Лацио
Исход игры
Ювентус
87.8% (36)
Ничья
9.8% (4)
Лацио
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
73.17% (30)
Нет
26.83% (11)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
61% (25)
1:0 Ювентус
14.6% (6)
2:0 Ювентус
9.8% (4)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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