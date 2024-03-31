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Ювентус
 
Позже
Лацио
Прогнозы 40
Ювентус 87.5% (35)
X 10% (4)
Лацио 2.5% (1)
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Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Лацио
3.55
3.60
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6.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Ювентус
Лацио

34 матча

88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.8%
29.4%
8.8%
21 победа 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
22 победы 10 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

46 матчей

65.2%
15.2%
19.6%
30 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

45.7%
47.8%
6.5%
21 победа 22 ничьи 3 победы

Второй тайм

47.8%
30.4%
21.8%
22 победы 14 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
К
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Голы

Всего голов

55
28

Голов в среднем за матч

2.12
1.4

Среднее время на гол

42
64

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

0.8
0.88

Среднее время на гол

112
101

Всего голов

71
51

Голов в среднем за матч

1.54
1.11

Тотал матчей

2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 3 (1) 1.5
Йылдыз Кенан 2 1
Камбьясо Андреа 1 0.5
Ругани Даниэле 1 0.5
Веа Тимоти 1 0.5
Миретти Фабио 1 0.5
Данило Луис 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гендузи Маттео 1 0.5
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.5
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костич Филип 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Гатти Федерико 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Родригес 1 1
Пеллегрини Лука 2 0
Гендузи Маттео 1 0
Кастельянос Валентин 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
22%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1
Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1
Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0
Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0

Результаты матчей

Ювентус
Лацио

Точный счет

4:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5
1/8 финала
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
1/4 финала
4 Ювентус
0 Фрозиноне
1 Лацио
0 Рома
5 Фиорентина
4 Болонья
1 Милан
2 Аталанта
1/2 финала
Ювентус
Лацио
Фиорентина
Аталанта
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Ювентус Милик Аркадиуш 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (1)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Лацио Педро Родригес 1 1
Рома Манчини Джанлука 1 1
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Аталанта Джан Пьеро Гасперини 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Ювентус 87.5% (35)
    X 10% (4)
    Лацио 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Лацио
    3.55
    3.60
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    Прогнозы на матч Ювентус - Лацио

    Исход игры
    Ювентус
    87.8% (36)
    Ничья
    9.8% (4)
    Лацио
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (30)
    Нет
    26.83% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    61% (25)
    1:0 Ювентус
    14.6% (6)
    2:0 Ювентус
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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