Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джейден Брааф нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Вердонк Калвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

87' Сиовас Димитрис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Дейкс Митчелл не смог попасть в створ ударом издали

84' Пинту Иву навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Ох, нехорошо это выглядит. Боргес Санчес Ивандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Боргес Санчес Ивандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Гонсалес Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Нюйтинк Брэм плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

75' Г О О О О Л - Сирхейс Кай забивает с левой ноги!

75' Да Крус Алессио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Петерсон Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

74' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Озьякуп Огузхан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

72' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

68' Гут Родриго пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

68' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

67' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Озьякуп Огузхан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Матч возобновится спорным мячом

62' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

59' Г О О О О Л - Гонсалес Роберто забивает с левой ноги!

59' Худемакерс Меес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

57' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Сано Кадаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Хансен Сонтье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Кордоба Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сирхейс Кай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Сегодняшная посещаемость составляет 9304 болельщиков