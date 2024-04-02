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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 9304 Главный судья: Мартенс Ричард
Фортуна Ситтард
1:1
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
37' Желтая карточка
Озьякуп Огузхан
0:1
59' Гол
Гонсалес Роберто
1:1
75' Гол
Сирхейс Кай
87' Желтая карточка
Вердонк Калвин
90' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
90'+5

Ход матча

37'
Озьякуп Огузхан
 
46'
 
Хансен Сонтье
Чери Тьяронн
46'
 
Боргес Санчес Ивандро
Перейра Брайанн
59'
0:1
Гонсалес Роберто
(Худемакерс Меес)
71'
Петерсон Кристофер
Халилович Ален
 
71'
Да Крус Алессио
Оратмангун Рагнар
 
75'
Сирхейс Кай
(Да Крус Алессио)
1:1
76'
 
Со Силла
Огава Коки
76'
 
Ларсен Ларс Олден
Хансен Сонтье
81'
Розье Лорейнц
Озьякуп Огузхан
 
83'
 
Россен Нилс
Боргес Санчес Ивандро
87'
 
Вердонк Калвин
88'
Вут Симен
Кордоба Иньиго
 
88'
Браф Джейден
Сирхейс Кай
 
90'
Сиовас Димитрис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 13 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 385 Количество передач 501
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
99
Веррипс
Михаэл
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
15
Озьякуп
Огузхан
6
Дуарте
Дерой
10
Халилович
Ален
34
Оратмангун
Рагнар
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
11
Гонсалес
Роберто
9
Чери
Тьяронн
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
4:1
Э
1:1
К
3:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:3
К
3:2
К
2:3
ТМК
0:13
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:3
ПД
5:1
К
2:2

Голы

Всего голов

5
25

Голов в среднем за матч

0.83
2.78

Среднее время на гол

108
32

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.38
2.2

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

24
36

Голов в среднем за матч

1.71
2.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
35

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 12 (1) 0.43
Халилович Ален 4 (1) 0.14
Гут Родриго 3 0.11
Нослин Тейяни 3 0.11
Кордоба Иньиго 2 0.07
Лонвейк Джастин 2 0.07
Дуарте Дерой 2 0.07
Озьякуп Огузхан 1 0.04
Да Крус Алессио 1 0.04
Розье Лорейнц 1 0.04
Бельхейр Мухамед 1 0.04
Робберехт Милан 1 0.04
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.43
Огава Коки 8 (1) 0.29
Гонсалес Роберто 5 0.18
Пропер Дирк 4 0.14
Дост Бас 4 (1) 0.14
Хансен Сонтье 3 0.11
Бас Юри 3 0.11
Ван Рой Барт 2 0.07
Вердонк Калвин 2 0.07
Тавшан Элаис 2 0.07
Сано Кадаи 2 0.07
Чери Тьяронн 2 0.07
Росс Матиас 2 0.07
Шоне Лассе 1 (1) 0.04
Ларсен Ларс Олден 1 0.04
Худемакерс Меес 0 0
Перейра Брайанн 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Сиовас Димитрис 5 0
Пинту Иву 4 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Кордоба Иньиго 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Оратмангун Рагнар 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 5 0
Бас Юри 4 0
Тавшан Элаис 2 1
Нюйтинк Брэм 3 0
Пропер Дирк 3 0
Худемакерс Меес 1 1
Гонсалес Роберто 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Сандлер Филипп 2 0
Росс Матиас 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Хансен Сонтье 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
НЕК Неймеген
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
12
Фортуна Ситтард
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

6
26
Фортуна Ситтард
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (16)
29% (8)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

34
13

Упущенные победы

11
38

Голы по времени матча

Забито

25
22
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
16%
2
9%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
4
16%
7
32%
31-45
4
16%
6
27%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
4
16%
5
23%
76-90

Пропущено

19
26
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
5%
3
12%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
4
21%
7
27%
61-75
5
26%
7
27%
76-90

Забито

9
31
0 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 14
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
0
0%
9
29%
29%
31-45
2
22%
6
19%
46-60
3
33%
7
23%
61-75
4
44%
6
19%
76-90

Пропущено

30
17
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
3%
3
18%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
6
20%
2
12%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
6
20%
2
12%
61-75
10
33%
7
41%
76-90

Забито

34
53
13 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 31
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 3
4
12%
3
6%
1-15
5
15%
3
6%
16-30
4
12%
16
30%
31-45
6
18%
12
23%
46-60
7
21%
8
15%
61-75
8
24%
11
21%
76-90

Пропущено

49
43
18 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
2
4%
6
14%
1-15
7
14%
4
9%
16-30
9
18%
5
12%
31-45
6
12%
5
12%
46-60
10
20%
9
21%
61-75
15
31%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

4:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
7 раз 25%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 32%
3
8 раз 29%
2
6 раз 21%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
9
5
6
8
2.5
7
7
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
25
3
9
19
1.5
16
12
6
22
2.5
10
18
2
26
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 28 24 3 1 84 - 16 75
2.
Фейеноорд
 Заявка 27 20 5 2 73 - 23 65
3.
Твенте
 Заявка 27 17 5 5 50 - 25 56
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 27 15 7 5 56 - 25 52
5.
Аякс
 Заявка 27 12 8 7 63 - 53 44
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 28 11 10 7 56 - 43 43
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 28 10 7 11 41 - 39 37
9.
Утрехт
 Заявка 27 9 9 9 33 - 37 36
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 28 9 8 11 34 - 49 35
11.
Херенвен
 Заявка 27 9 5 13 43 - 50 32
12.
Алмере Сити
 Заявка 27 7 10 10 27 - 44 31
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 27 7 7 13 35 - 50 28
14.
Хераклес
 Заявка 27 7 5 15 33 - 59 26
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 28 4 10 14 39 - 62 22
17.
Витесс
 Заявка 28 4 5 19 22 - 59 17
18.
Волендам
 Заявка 27 3 6 18 27 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Витесс
 Заявка 14 1 5 8 10 - 23 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 13 6 4 3 22 - 11 22
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
10.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 7 4 25 - 26 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 14 2 2 10 13 - 31 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Хераклес Брюнс Томас 7
Алмере Сити Якобс Йоей 7
Весь список
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Дейкс Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дейкс Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 92'
    НЕК Неймеген контролирует мяч.
  • 92'
    Сиовас Димитрис из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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