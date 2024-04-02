Тур: 28. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 9304 Главный судья: Мартенс Ричард
1:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаОзьякуп Огузхан
0:1
59' ГолГонсалес Роберто
1:1
75' ГолСирхейс Кай
87' Желтая карточкаВердонк Калвин
90' Желтая карточкаСиовас Димитрис
90'+5
Ход матча
37'
59'
75'
1:1
76'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
13 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
385 Количество передач 501
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
23
Сано
Кадаи
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
25
Голов в среднем за матч
0.83
2.78
Среднее время на гол
108
32
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.38
2.2
Среднее время на гол
37
40
Всего голов
24
36
Голов в среднем за матч
1.71
2.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
35
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|12 (1)
|0.43
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.14
|Гут Родриго
|3
|0.11
|Нослин Тейяни
|3
|0.11
|Кордоба Иньиго
|2
|0.07
|Лонвейк Джастин
|2
|0.07
|Дуарте Дерой
|2
|0.07
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.04
|Да Крус Алессио
|1
|0.04
|Розье Лорейнц
|1
|0.04
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.04
|Робберехт Милан
|1
|0.04
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.43
|Огава Коки
|8 (1)
|0.29
|Гонсалес Роберто
|5
|0.18
|Пропер Дирк
|4
|0.14
|Дост Бас
|4 (1)
|0.14
|Хансен Сонтье
|3
|0.11
|Бас Юри
|3
|0.11
|Ван Рой Барт
|2
|0.07
|Вердонк Калвин
|2
|0.07
|Тавшан Элаис
|2
|0.07
|Сано Кадаи
|2
|0.07
|Чери Тьяронн
|2
|0.07
|Росс Матиас
|2
|0.07
|Шоне Лассе
|1 (1)
|0.04
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.04
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Перейра Брайанн
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|Пинту Иву
|4
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Оратмангун Рагнар
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|5
|0
|Бас Юри
|4
|0
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Нюйтинк Брэм
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Гонсалес Роберто
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Сандлер Филипп
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Хансен Сонтье
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
НЕК Неймеген
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
12
Фортуна Ситтард
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
26
9
Упущенные победы
6
26
Фортуна Ситтард
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (16)
29% (8)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
34
13
Упущенные победы
11
38
Голы по времени матча
Забито
25
22
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
16%
2
9%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
4
16%
7
32%
31-45
4
16%
6
27%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
4
16%
5
23%
76-90
Пропущено
19
26
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
5%
3
12%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
4
21%
7
27%
61-75
5
26%
7
27%
76-90
Забито
9
31
0 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 14
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
0
0%
9
29%
29%
31-45
2
22%
6
19%
46-60
3
33%
7
23%
61-75
4
44%
6
19%
76-90
Пропущено
30
17
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
3%
3
18%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
6
20%
2
12%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
6
20%
2
12%
61-75
10
33%
7
41%
76-90
Забито
34
53
13 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 31
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 3
4
12%
3
6%
1-15
5
15%
3
6%
16-30
4
12%
16
30%
31-45
6
18%
12
23%
46-60
7
21%
8
15%
61-75
8
24%
11
21%
76-90
Пропущено
49
43
18 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
2
4%
6
14%
1-15
7
14%
4
9%
16-30
9
18%
5
12%
31-45
6
12%
5
12%
46-60
10
20%
9
21%
61-75
15
31%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
4:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
7 раз 25%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 32%
3
8 раз 29%
2
6 раз 21%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
95
68
77
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
113
212
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
253
919
1612
622
1018
226
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|84 - 16
|75
|2.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|73 - 23
|65
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|50 - 25
|56
|4.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|56 - 25
|52
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|63 - 53
|44
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|41 - 35
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 39
|37
|9.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 37
|36
|10.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 49
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|43 - 50
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|27 - 44
|31
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|35 - 50
|28
|14.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 59
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 47
|23
|16.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|39 - 62
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|27 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7