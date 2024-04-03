Тур: 30. Стадион: Летцигрунд.
Ход матча
71'
77'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
487 Количество передач 372
-
56 Владение мячом, % 44
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мурат Урал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
-
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Цюрих
Винтертур
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.62
1.56
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
1.22
1.46
Среднее время на гол
73
61
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.45
1.5
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
61
60
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|10 (1)
|0.33
|Окита Жонатан
|10 (2)
|0.33
|Красничи Бледиан
|5
|0.17
|Мэтью Ифиний
|3
|0.1
|Катич Никола
|3
|0.1
|Камбери Линдрит
|3
|0.1
|Африйе Дэниел
|2
|0.07
|Ронер Фабиан
|2
|0.07
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|1
|0.03
|Консейсау Родригу
|1
|0.03
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.27
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.2
|Буркарт Нишан
|6 (1)
|0.2
|Samuel Ballet
|5
|0.17
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.17
|Adrian Gantenbein
|3
|0.1
|Randy Schneider
|3
|0.1
|Стильхарт Базиль
|3
|0.1
|Фофана Бубакар II
|3
|0.1
|Дзуффи Лука
|2
|0.07
|Шеттин Тобиас
|2
|0.07
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.07
|Арнольд Ремо
|1
|0.03
|Loic Luthi
|1
|0.03
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|6
|1
|Камбери Линдрит
|7
|0
|Катич Никола
|5
|1
|Окита Жонатан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|5
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Ронер Фабиан
|3
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Randy Schneider
|5
|1
|Стильхарт Базиль
|6
|0
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Арнольд Ремо
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Adrian Gantenbein
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Винтертур
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
17
Цюрих
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
16
21
Цюрих
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Винтертур
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
23
38
Голы по времени матча
Забито
23
26
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
4
17%
6
23%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
5
22%
9
35%
76-90
Пропущено
12
32
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
1
8%
6
19%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
5
42%
5
16%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
1
8%
1
3%
61-75
4
33%
11
34%
76-90
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
2
10%
9
36%
61-75
5
25%
8
32%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
10%
4
20%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
19%
5
25%
61-75
8
38%
4
20%
76-90
Забито
43
51
20 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 18
8 Не забивали 2
8
19%
7
14%
1-15
5
12%
4
8%
16-30
7
16%
8
16%
31-45
9
21%
5
10%
46-60
4
9%
10
20%
61-75
10
23%
17
33%
76-90
Пропущено
33
52
16 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 23
3
9%
10
19%
1-15
4
12%
6
12%
16-30
9
27%
8
15%
31-45
0
0%
7
13%
46-60
5
15%
6
12%
61-75
12
36%
15
29%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3
Винтертур
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1
Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1
Результаты матчей
Цюрих
Винтертур
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
2
13 раз 43%
1
11 раз 37%
3
3 раза 10%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
78
96
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
78
87
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
282
1416
1713
624
426
129
129
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9