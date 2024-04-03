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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Цюрих
0:0
Конец матча
Винтертур
0'
71' Желтая карточка
Камбери Линдрит
77' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
90'+5

Ход матча

63'
 
Adrian Gantenbein
Буркарт Нишан
64'
 
Фофана Бубакар
Бароан Антуан
66'
Африйе Дэниел
Красничи Бледиан
 
71'
Камбери Линдрит
 
77'
Крюезиу Мирлинд
 
79'
 
Randy Schneider
Дуррер Адриан
80'
Око-Флекс Армостронг
Маркезано Антонио
 
81'
Ронер Фабиан
Окита Жонатан
 
89'
 
Кьяппетта Кармине
Лтайеф Сайфалла
89'
 
Loic Luthi
Ди Джусто Маттео

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 487 Количество передач 372
  • 56 Владение мячом, % 44
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
19
Боранияшевич
Никола
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
22
Дуррер
Адриан
4
Стильхарт
Базиль
70
Лтайеф
Сайфалла
10
Ди
Джусто
Маттео
99
Буркарт
Нишан
28
Бароан
Антуан
Цюрих
4-2-3-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Винтертур

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

К
0:2
С
2:1
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
ТМС
3:0
ТМК
2:2
ТМК
1:5
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ЧЛ
0:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ТМК
1:2
ТМС
3:3
ММ(
3:1
ТМС
1:1
ТМС
3:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
1.56

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

1.22
1.46

Среднее время на гол

73
61

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.45
1.5

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

61
60

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 10 (1) 0.33
Окита Жонатан 10 (2) 0.33
Красничи Бледиан 5 0.17
Мэтью Ифиний 3 0.1
Катич Никола 3 0.1
Камбери Линдрит 3 0.1
Африйе Дэниел 2 0.07
Ронер Фабиан 2 0.07
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Око-Флекс Армостронг 1 0.03
Герреро Адрия 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.27
Ди Джусто Маттео 6 0.2
Буркарт Нишан 6 (1) 0.2
Samuel Ballet 5 0.17
Туркес Алдин 5 (1) 0.17
Adrian Gantenbein 3 0.1
Randy Schneider 3 0.1
Стильхарт Базиль 3 0.1
Фофана Бубакар II 3 0.1
Дзуффи Лука 2 0.07
Шеттин Тобиас 2 0.07
Буэсс Роман 2 (1) 0.07
Арнольд Ремо 1 0.03
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 1
Камбери Линдрит 7 0
Катич Никола 5 1
Окита Жонатан 5 0
Африйе Дэниел 5 0
Боранияшевич Никола 3 0
Ронер Фабиан 3 0
Герреро Адрия 3 0
Крюезиу Мирлинд 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Бреше Янник 1 0
Данте Амаду 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Randy Schneider 5 1
Стильхарт Базиль 6 0
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Лтайеф Сайфалла 6 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Арнольд Ремо 3 0
Туркес Алдин 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Adrian Gantenbein 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Цюрих
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Винтертур
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
17
Цюрих
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

16
21
Цюрих
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Винтертур
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

23
38

Голы по времени матча

Забито

23
26
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
4
17%
6
23%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
5
22%
9
35%
76-90

Пропущено

12
32
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
1
8%
6
19%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
5
42%
5
16%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
1
8%
1
3%
61-75
4
33%
11
34%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
2
10%
9
36%
61-75
5
25%
8
32%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
10%
4
20%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
19%
5
25%
61-75
8
38%
4
20%
76-90

Забито

43
51
20 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 18
8 Не забивали 2
8
19%
7
14%
1-15
5
12%
4
8%
16-30
7
16%
8
16%
31-45
9
21%
5
10%
46-60
4
9%
10
20%
61-75
10
23%
17
33%
76-90

Пропущено

33
52
16 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 23
3
9%
10
19%
1-15
4
12%
6
12%
16-30
9
27%
8
15%
31-45
0
0%
7
13%
46-60
5
15%
6
12%
61-75
12
36%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3
Винтертур
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1
Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1

Результаты матчей

Цюрих
Винтертур

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
2
13 раз 43%
1
11 раз 37%
3
3 раза 10%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
9
6
3
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
8
7
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
28
2
14
16
1.5
17
13
6
24
2.5
4
26
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 29 16 7 6 56 - 27 55
2.
Серветт
 30 15 9 6 51 - 35 54
3.
Лугано
 30 16 4 10 56 - 42 52
4.
Винтертур
 30 12 9 9 51 - 52 45
5.
Цюрих
 30 11 12 7 43 - 33 45
6.
Санкт-Галлен
 29 12 6 11 42 - 38 42
7.
Люцерн
 29 11 6 12 37 - 41 39
8.
Лозанна
 29 9 8 12 39 - 43 35
9.
Ивердон
 29 9 7 13 36 - 56 34
10.
Базель
 30 9 6 15 36 - 49 33
11.
Грасcхоппер
 29 8 6 15 33 - 37 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 30 5 8 17 33 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 15 9 4 2 31 - 17 31
4.
Винтертур
 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
6.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
7.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
8.
Люцерн
 14 8 2 4 21 - 16 26
9.
Лозанна
 14 6 4 4 21 - 15 22
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 6 7 16 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 1 6 31 - 25 25
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 15 4 5 6 21 - 20 17
5.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
6.
Базель
 15 4 2 9 17 - 30 14
7.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
8.
Лозанна
 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
11.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Цюрих Окита Жонатан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Цюрих 0:0 Винтертур онлайн

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