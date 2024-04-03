Тур: 30. Стадион: Стад де Женев.
1:2
Конец матча
0'
0:1
27' ГолАйдини Альбан
35' Желтая карточкаКадима Райан
75' Желтая карточкаБарон Энтони
1:1
78' ГолГийемено Джереми
83' Желтая карточкаДомашкан Виталий
1:2
84' ГолДомашкан Виталий
90' Вторая желтая карточкаБарон Энтони
90'+7
Ход матча
27'
0:1
35'
75'
78'
83'
84'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 0
-
12 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
501 Количество передач 351
-
59 Владение мячом, % 41
20
Маньен
Тео
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
28
Дулин
Давид
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
25 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
История личных встреч
Серветт
Стад Лозанна-Уши
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Среднее время на гол
72
360
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.75
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
144
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.33
|Кривелли Энцо
|7 (3)
|0.23
|Гийемено Джереми
|6
|0.2
|Кутеса Дерек
|4
|0.13
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.13
|Антунес Алексис
|4
|0.13
|Конья Тимоте
|3
|0.1
|Стеванович Мирослав
|3
|0.1
|Нисимура Такума
|3 (2)
|0.1
|Мазику Брэдли
|1
|0.03
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Флюке Патрик
|1
|0.03
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|8 (2)
|0.27
|Гарби Исмаэль
|6
|0.2
|Mergim Qarri
|3
|0.1
|Liridon Mulaj
|3
|0.1
|Махмуд Элиес
|2
|0.07
|Данхо Флориан
|2
|0.07
|Домашкан Виталий
|2 (1)
|0.07
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.03
|Lucas Pos
|1
|0.03
|Mischa Eberhard
|1
|0.03
|Giovani Bamba
|1
|0.03
|Диаките Ибрахим
|1
|0.03
|Sahmkou Camara
|1
|0.03
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|4
|0
|Цунэмото Кэйго
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бронн Дилан
|2
|1
|Барон Энтони
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Конья Тимоте
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Руй Стив
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|9
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Махмуд Элиес
|5
|1
|Данхо Флориан
|3
|2
|Кадима Райан
|5
|0
|Али Мохамед Абдалла
|5
|0
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Lucas Pos
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Вашу Жереми
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Стад Лозанна-Уши
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
9
Серветт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Стад Лозанна-Уши
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
8
22
Упущенные победы
17
10
Серветт
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
27% (8)
17% (5)
Стад Лозанна-Уши
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
15
25
Упущенные победы
26
19
Голы по времени матча
Забито
32
17
10 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
5
16%
3
18%
1-15
2
6%
4
24%
16-30
3
9%
3
18%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
3
9%
3
18%
61-75
14
44%
4
24%
76-90
Пропущено
16
28
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
19%
4
14%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
6
21%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
3
19%
8
29%
76-90
Забито
20
16
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
6
30%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
3
15%
5
31%
76-90
Пропущено
18
32
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
2
11%
5
16%
1-15
4
22%
6
19%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
5
28%
4
13%
46-60
4
22%
4
13%
61-75
3
17%
9
28%
76-90
Забито
52
33
23 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
11
21%
3
9%
1-15
6
12%
4
12%
16-30
6
12%
7
21%
31-45
5
10%
3
9%
46-60
7
13%
7
21%
61-75
17
33%
9
27%
76-90
Пропущено
34
60
15 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 29
5
15%
9
15%
1-15
7
21%
9
15%
16-30
3
9%
10
17%
31-45
7
21%
7
12%
46-60
6
18%
8
13%
61-75
6
18%
17
28%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1
Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1
Результаты матчей
Серветт
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
2:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:3
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Серветт
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
114
411
411
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
510
510
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
228
1614
921
624
228
228
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9