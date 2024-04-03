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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Серветт
1:2
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
0:1
27' Гол
Айдини Альбан
35' Желтая карточка
Кадима Райан
75' Желтая карточка
Барон Энтони
1:1
78' Гол
Гийемено Джереми
83' Желтая карточка
Домашкан Виталий
1:2
84' Гол
Домашкан Виталий
90' Вторая желтая карточка
Барон Энтони
90'+7

Ход матча

27'
0:1
Айдини Альбан
(Гарби Исмаэль)
35'
 
Кадима Райан
46'
Антунес Алексис
Маньен Тео
 
66'
Барон Энтони
Дулин Давид
 
66'
Гийемено Джереми
Нисимура Такума
 
75'
Барон Энтони
 
76'
 
Домашкан Виталий
Айдини Альбан
78'
Гийемено Джереми
(Стеванович Мирослав)
1:1
83'
 
Домашкан Виталий
84'
1:2
Домашкан Виталий
(Гарби Исмаэль)
85'
 
Michael Heule
Махмуд Элиес
85'
 
Lucas Pos
Кадима Райан
89'
 
Liridon Mulaj
Mergim Qarri
90'
Барон Энтони
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 0
  • 12 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 501 Количество передач 351
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Малл
Джоэл
20
Маньен
Тео
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
77
Болла
Бендегуз
7
Нисимура
Такума
27
Кривелли
Энцо
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
49
Sahmkou
Camara
29
Али
Мохамед
Абдалла
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
Серветт
4-4-1-1
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Серветт
Стад Лозанна-Уши

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:1
К
1:1
С
1:1
ТМК
0:0
ТМК
0:1
ТМК
6:0
ТМК
1:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Среднее время на гол

72
360

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
144

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.33
Кривелли Энцо 7 (3) 0.23
Гийемено Джереми 6 0.2
Кутеса Дерек 4 0.13
Болла Бендегуз 4 (1) 0.13
Антунес Алексис 4 0.13
Конья Тимоте 3 0.1
Стеванович Мирослав 3 0.1
Нисимура Такума 3 (2) 0.1
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 8 (2) 0.27
Гарби Исмаэль 6 0.2
Mergim Qarri 3 0.1
Liridon Mulaj 3 0.1
Махмуд Элиес 2 0.07
Данхо Флориан 2 0.07
Домашкан Виталий 2 (1) 0.07
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Lucas Pos 1 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 4 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Барон Энтони 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Маньен Тео 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 9 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Махмуд Элиес 5 1
Данхо Флориан 3 2
Кадима Райан 5 0
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Гарби Исмаэль 3 1
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Гассама Ламин 1 0
Вашу Жереми 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Серветт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Стад Лозанна-Уши
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
9
Серветт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Стад Лозанна-Уши
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

8
22

Упущенные победы

17
10
Серветт
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
27% (8)
17% (5)
Стад Лозанна-Уши
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

15
25

Упущенные победы

26
19

Голы по времени матча

Забито

32
17
10 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
5
16%
3
18%
1-15
2
6%
4
24%
16-30
3
9%
3
18%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
3
9%
3
18%
61-75
14
44%
4
24%
76-90

Пропущено

16
28
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
19%
4
14%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
6
21%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
3
19%
8
29%
76-90

Забито

20
16
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
6
30%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
3
15%
5
31%
76-90

Пропущено

18
32
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
2
11%
5
16%
1-15
4
22%
6
19%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
5
28%
4
13%
46-60
4
22%
4
13%
61-75
3
17%
9
28%
76-90

Забито

52
33
23 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
11
21%
3
9%
1-15
6
12%
4
12%
16-30
6
12%
7
21%
31-45
5
10%
3
9%
46-60
7
13%
7
21%
61-75
17
33%
9
27%
76-90

Пропущено

34
60
15 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 29
5
15%
9
15%
1-15
7
21%
9
15%
16-30
3
9%
10
17%
31-45
7
21%
7
12%
46-60
6
18%
8
13%
61-75
6
18%
17
28%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1
Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1

Результаты матчей

Серветт
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

2:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:3
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Серветт
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
11
4
1.5
4
11
4
11
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
22
8
16
14
1.5
9
21
6
24
2.5
2
28
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 29 16 7 6 56 - 27 55
2.
Серветт
 30 15 9 6 51 - 35 54
3.
Лугано
 30 16 4 10 56 - 42 52
4.
Винтертур
 30 12 9 9 51 - 52 45
5.
Цюрих
 30 11 12 7 43 - 33 45
6.
Санкт-Галлен
 29 12 6 11 42 - 38 42
7.
Люцерн
 29 11 6 12 37 - 41 39
8.
Лозанна
 29 9 8 12 39 - 43 35
9.
Ивердон
 29 9 7 13 36 - 56 34
10.
Базель
 30 9 6 15 36 - 49 33
11.
Грасcхоппер
 29 8 6 15 33 - 37 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 30 5 8 17 33 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 15 9 4 2 31 - 17 31
4.
Винтертур
 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
6.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
7.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
8.
Люцерн
 14 8 2 4 21 - 16 26
9.
Лозанна
 14 6 4 4 21 - 15 22
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 6 7 16 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 1 6 31 - 25 25
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 15 4 5 6 21 - 20 17
5.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
6.
Базель
 15 4 2 9 17 - 30 14
7.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
8.
Лозанна
 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
11.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Цюрих Окита Жонатан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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    • 46'
      Маньен Тео уходит с поля. Антунес Алексис выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Кадима Райан получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Гарби Исмаэль сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Айдини Альбан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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