Стадион: БайАрена. Главный судья: Дингерт Кристиан
0'
1:0
7' ГолФримпонг Жереми
2:0
20' ГолАдли Амин
3:0
35' ГолВирц Флориан
37' Желтая карточкаЦолис Христос
Ход матча
7'
1:0
20'
2:0
35'
3:0
37'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
432 Количество передач 154
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.00 Точный счёт 2:1
-
-
-
-
17
Коварж
Матей
34
Джака
Гранит
14
Шик
Патрик
21
Адли
Амин
10
Вирц
Флориан
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
14 Шик ПатрикПолузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
10 Вирц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Обердорф ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Фортуна
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.8
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Среднее время на гол
75
225
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адли Амин
|5 (1)
|1
|Гложек Адам
|3
|0.6
|Вирц Флориан
|2
|0.4
|Фримпонг Жереми
|2
|0.4
|Та Джонатан
|2
|0.4
|Бонифасе Виктор
|2
|0.4
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.4
|Хофманн Йонас
|1
|0.2
|Андрих Роберт
|1
|0.2
|Шик Патрик
|1
|0.2
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.2
|Амири Надим
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.6
|Цолис Христос
|2
|0.4
|Нимиц Йона
|2
|0.4
|Вермейж Винсент
|2 (1)
|0.4
|Клаус Феликс
|1
|0.2
|Ястржембски Деннис
|1
|0.2
|Танака Ао
|1
|0.2
|Зоботка Марсель
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиберт Джамиль
|2
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Учино Такаси
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
0
0
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фортуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
0
Байер Л
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фортуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
13
0
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
0
0%
4
33%
91-120
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Забито
13
0
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
12
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
7
37%
4
33%
76-90
0
0%
4
33%
91-120
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
60%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0
Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Мольде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0
Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3
Результаты матчей
Байер Л
Фортуна
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
Точный счет
0:8
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%
Точное количество голов
5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:8
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
8
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
13
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Байер Л
|Адли Амин
|5 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|4 (2)
|Герта
|Резе Фабиан
|4 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Санкт-Паули
|Fabian Huerzeler
|1 2
|Саарбрюккен
|Зонтаймер Патрик
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.00 Точный счёт 2:1
-
-
-
-
Прогнозы на матч Байер Л 3:0 Фортуна
Исход игры
Байер Л
97.7% (130)
Ничья
1.5% (2)
Фортуна
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (69)
Меньше
42.5% (51)
Обе команды забьют
Да
35% (42)
Нет
65% (78)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
33.8% (45)
3:0 Байер Л
18.8% (25)
2:1 Байер Л
15% (20)
3:1 Байер Л
11.3% (15)
1:0 Байер Л
3.8% (5)
4:1 Байер Л
3% (4)
4:0 Байер Л
1.5% (2)
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