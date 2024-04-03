Подаёт угловой Гранит Джака прямо в руки Кастенмайеру, тому даже не пришлось выпрыгивать. Мяч словно намагниченный прилетел прямо к голкиперу.

В редкую по этому тайму выходит "Фортуна". Сиберт Джамиль подключился к атаке из глубины и нанёс удар метров с двадцати, но сильно мимо.

Штрафной в пользу "Фортуны" и это может быть шанс отыграть хотя бы один гол.

Защита "Байера" выиграла верх, но подбор остался за Энгельхардтом и полузащитник пробил по воротам, но попал в скопление игроков.

Две минуты добавляет арбитр к первой половине встречи.

"Байер" поддавил в концовке и Вирц обыграл двоих соперников чужой штрафной, хорошо пробил и мог быть дубль, но дотягивается Кастенмайер, отбивая мяч перед собой. А на добивании не точен Андрих, он бьёт выше.

Первый тайм завершён! "Байер" уверенно переигрывает соперника со счётом 3:0.

Снова достаётся Фримпонгу. На этот раз наступили шипами ему прямо на ногу и очередной стандарт у ворот "Фортуны", теперь уже штрафной.

Собирает "Байер" угловые сегодня и будет подавать уже пятый за эти минуты.

Хороший удар с линии штрафной наносит Флориан Вирц! По силе было очень прилично, но точности не хватило, пробил по центру.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Вирц!!! 3:0!! А вот здесь уже Флориан не промахивается и кладёт мяч точно в угол мимо Кастенмайер, у того снова не было шансов спасти свою команду, Вирц расстреливал его прямо в упор, выйдя один на один.

Джереми Фримпонгу уже третий раз заехали по ногам за сегодня и арбитр выписывает заслуженную жёлтую карточку.

Покидает поле Джереми Фримпонг, но врачи оказывают нападающему помощь и должен он вернуться в ближайшее время.

Джака и Адли с правого фланга атаки через короткий пас предпринимают попытку пройти защитников, но в этот раз "Фортуна" плотно обороняется и отбила атаку.

Сбивают Фримпонга у лицевой линии, но здесь фола нет. Нужно подниматься.

"Фортуна" отбивается от атак "Байера". Хоффманн сейчас прервал передачу и отправил мяч в аут.

Заброс правого фланга от Амина Адли никто не откликнулся и Флориан Кастенмайер в падении мяч к себе прижимает и не торопится его вводить в игру.

Перепасовка Хоффманна и Циммермана в центре поля, "Фортуна" пытается найти свою игру.

Фримпонгу достаётся по ногам от соперника на своей половине поля, но травмы здесь нет, тридцатка "Байера" поднимается и продолжает играть.

Игроки "Байера" сигнализируют арбитру о том, что мяч попал в руку защитнику соперника, но главный судья непреклонен и показывает продолжать матч.

Глубоко к своим защитникам опускается Джака для развития атаки и это приносит плоды, теперь "Байер" в позиционной атаке.

Угловой у ворот "Фортуны" подаёт Адли, мяч прилетает в руки Кастенмайеру, ничего опасного здесь.

Джонатан Та выцеливал дальнуюю передачу, но в итоге не стал рисковать и начинается перепасовка между защитниками и Коваржем.

Мяч в руку Клаусу попадает в центральном круге и арбитр даёт свисток.

Очередной угловой зарабатывает "Байер". Это Патрик Шик пошёл на нескольких соперников около угла штрафной и зарабатывает стандарт для своей команды.

22' Жереми Фримпонг не находит продолжения атаки на правом фланге и откатывает мяч назад на Станишича.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Адли!!! 2:0!! Флориан Фирц отлично разогнал атаку своей команды по центру, прошёл с мячом метров 30 и покатил на правый фланг, где Амин Адли принял мяч и неотразимо пробил в правый нижний угол, сделав преимущество "Байера" солиднее.



19' Прессинг "Байера" привёл к фолу на чужой половине поля. Гримальдо заезжает сопернику по ногам.

18' "Фортуна" разыгрывает мяч от ворот и тут же нападающие хозяев бросаются в прессинг, тяжело гостевой команде пока что.

17' Аут вблизи чужих ворот вбрасывает Жереми Фримпонг, но мелкий пас не приводит к продвижению к воротам.

16' Угловой подаёт "Байер", но защитники хорошо расположились и Кастенмайер в прыжке спокойно забирает мяч в руки.

15' Быстрая атака "Байера" по правому флангу приводит к опасному моменту. Фримпонг катил с лицевой линии в штрафную, но у партнёра поехала нога, и удара по воротам не случилось.

14' Цолис Христос прошёл двоих соперников, затем получил по ногам, но арбитр фола здесь не увидел, "Байер" начинает свою атаку.

13' Ошибается у своих ворот Матей Коварж, отдавая передачу на партнёра и "Фортуна" будет бросать аут.

11' Гранит Джака и Андрих Роберт пасуются перед штрафной соперника, пытаясь найти проникающий пас внутри этой самой штрафной, но "Фортуна" на этот раз отбивается.

10' Патрик Шик хорошо прошёл по центральной зоне, отдал на край, но подача Адли не достигла цели.

9' Была проверка на легитимность этого гола, но всё хорошо для хозяев. Мяч засчитан!

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Фримпонг!!! 1:0!! Получил нападающий передачу в штрафной соперника после удачного отскока и неотразимо пробил сильно прямо под перекладину, у Кастенмайера не было шансов спасти команду, хоть он и успел вскинуть руки.

7' Правым флангом развивают атаку леверкузенцы, и пас на Фримпонга немного не достиг цели.

6' Угловой "Байера" успеха не принёс, ведь мяч вышел за пределы поля ещё в полёте.

5' Прострел на Фримпонга едва не увенчался успехом. Чуть побыстрее среагируй Жереми, и счёт мог бы быть открыт.

4' Футболисты "Фортуны" нарушили правила в центральной зоне. Шик разыграл штрафной.

3' Гранит Джака раскидывает передачи в центре поля, но продвижения вперёд пока нет.

2' Защитники "Байера" пока спокойно перекатывают мяч по своей половине поля.

1' "Фортуна" играет белой форме, "Байер" выступает в красно-чёрных майках.