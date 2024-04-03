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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Байер Л
3:0
Перерыв
Фортуна
0'
1:0
7' Гол
Фримпонг Жереми
2:0
20' Гол
Адли Амин
3:0
35' Гол
Вирц Флориан
37' Желтая карточка
Цолис Христос

Ход матча

7'
Фримпонг Жереми
1:0
20'
Адли Амин
(Вирц Флориан)
2:0
35'
Вирц Флориан
(Адли Амин)
3:0
37'
 
Цолис Христос

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 432 Количество передач 154
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 133
Байер Л 97.7% (130)
X 1.5% (2)
Фортуна 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Коварж
Матей
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
14
Шик
Патрик
21
Адли
Амин
10
Вирц
Флориан
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
20
Сиберт
Джамиль
19
Ийоха
Эммануэль
11
Клаус
Феликс
6
Энгельхардт
Янник
15
Обердорф
Тим
7
Цолис
Христос
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
36
Мустафа
Сулиман
Байер Л
3-4-2-1
Фортуна
4-4-2

История личных встреч

Байер Л
Фортуна

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
3:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:2
ТМС
4:0
ТМС
2:0
Б
1:4
Б
3:2
ТМС
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.8
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Среднее время на гол

75
225

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адли Амин 5 (1) 1
Гложек Адам 3 0.6
Вирц Флориан 2 0.4
Фримпонг Жереми 2 0.4
Та Джонатан 2 0.4
Бонифасе Виктор 2 0.4
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.4
Хофманн Йонас 1 0.2
Андрих Роберт 1 0.2
Шик Патрик 1 0.2
Тапсоба Эдмон 1 0.2
Амири Надим 0 0
Станишич Йосип 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.6
Цолис Христос 2 0.4
Нимиц Йона 2 0.4
Вермейж Винсент 2 (1) 0.4
Клаус Феликс 1 0.2
Ястржембски Деннис 1 0.2
Танака Ао 1 0.2
Зоботка Марсель 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Гложек Адам 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиберт Джамиль 2 0
Хоффманн Андре 1 0
Учино Такаси 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Танака Ао 1 0
Цолис Христос 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Энгельхардт Янник 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

0
0
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фортуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
0
Байер Л
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фортуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

13
0

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
0
0%
4
33%
91-120

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Забито

13
0
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
12
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
7
37%
4
33%
76-90
0
0%
4
33%
91-120

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
60%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0
Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Мольде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0
Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3

Результаты матчей

Байер Л
Фортуна

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

0:8
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%

Точное количество голов

5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:8
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
8
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
5.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
3
2
2
4.5
1
3
1
3
5.5
1
3
1/8 финала
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
8 Герта
6 Гамбург
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
3 Байер Л
1 Падерборн
2 Штутгарт
0 Боруссия Д
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Магдебург
2 Фортуна
1/4 финала
2 Саарбрюккен
1 Боруссия М
1 Герта
3 Кайзерслаутерн
3 Байер Л
2 Штутгарт
5 Санкт-Паули
6 Фортуна
1/2 финала
0 Саарбрюккен
2 Кайзерслаутерн
Байер Л
Фортуна
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Байер Л Адли Амин 5 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 4 (2)
Герта Резе Фабиан 4 (1)
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Fabian Huerzeler 1 2
Саарбрюккен Зонтаймер Патрик 3
Кайзерслаутерн Томяк Борис 3
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён! "Байер" уверенно переигрывает соперника со счётом 3:0.
  • 45'
    "Байер" поддавил в концовке и Вирц обыграл двоих соперников чужой штрафной, хорошо пробил и мог быть дубль, но дотягивается Кастенмайер, отбивая мяч перед собой. А на добивании не точен Андрих, он бьёт выше.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавляет арбитр к первой половине встречи.
  • 45'
    Защита "Байера" выиграла верх, но подбор остался за Энгельхардтом и полузащитник пробил по воротам, но попал в скопление игроков.
  • Фол, нарушение
    44'
    Штрафной в пользу "Фортуны" и это может быть шанс отыграть хотя бы один гол.
  • 43'
    В редкую по этому тайму выходит "Фортуна". Сиберт Джамиль подключился к атаке из глубины и нанёс удар метров с двадцати, но сильно мимо.
  • Угловой
    42'
    Подаёт угловой Гранит Джака прямо в руки Кастенмайеру, тому даже не пришлось выпрыгивать. Мяч словно намагниченный прилетел прямо к голкиперу.
  • 41'
    Сбивают Фримпонга у лицевой линии, но здесь фола нет. Нужно подниматься.
  • 40'
    Джака и Адли с правого фланга атаки через короткий пас предпринимают попытку пройти защитников, но в этот раз "Фортуна" плотно обороняется и отбила атаку.
  • Травма, повреждение
    39'
    Покидает поле Джереми Фримпонг, но врачи оказывают нападающему помощь и должен он вернуться в ближайшее время.
  • Желтая карточка
    38'
    Джереми Фримпонгу уже третий раз заехали по ногам за сегодня и арбитр выписывает заслуженную жёлтую карточку.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Вирц!!! 3:0!! А вот здесь уже Флориан не промахивается и кладёт мяч точно в угол мимо Кастенмайер, у того снова не было шансов спасти свою команду, Вирц расстреливал его прямо в упор, выйдя один на один.
     
  • Опасный момент
    36'
    Хороший удар с линии штрафной наносит Флориан Вирц! По силе было очень прилично, но точности не хватило, пробил по центру.
  • Угловой
    35'
    Собирает "Байер" угловые сегодня и будет подавать уже пятый за эти минуты.
  • Фол, нарушение
    34'
    Снова достаётся Фримпонгу. На этот раз наступили шипами ему прямо на ногу и очередной стандарт у ворот "Фортуны", теперь уже штрафной.
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    • Угловой
      32'
      Очередной угловой зарабатывает "Байер". Это Патрик Шик пошёл на нескольких соперников около угла штрафной и зарабатывает стандарт для своей команды.
    • Судья
      31'
      Мяч в руку  Клаусу попадает в центральном круге и арбитр даёт свисток.
    • 30'
      Джонатан Та выцеливал дальнуюю передачу, но в итоге не стал рисковать и начинается перепасовка между защитниками и  Коваржем.
    • Угловой
      29'
      Угловой у ворот "Фортуны" подаёт Адли, мяч прилетает в руки Кастенмайеру, ничего опасного здесь.
    • 28'
      Глубоко к своим защитникам опускается Джака для развития атаки и это приносит плоды, теперь "Байер" в позиционной атаке.
    • Судья
      27'
      Игроки "Байера" сигнализируют арбитру о том, что мяч попал в руку защитнику соперника, но главный судья непреклонен и показывает продолжать матч.
    • Фол, нарушение
      26'
      Фримпонгу достаётся по ногам от соперника на своей половине поля, но травмы здесь нет, тридцатка "Байера" поднимается и продолжает играть.
    • 25'
      Перепасовка Хоффманна и Циммермана в центре поля, "Фортуна" пытается найти свою игру.
    • 24'
      Заброс правого фланга от Амина Адли никто не откликнулся и Флориан Кастенмайер в падении мяч к себе прижимает и не торопится его вводить в игру.
    • 23'
      "Фортуна" отбивается от атак "Байера". Хоффманн сейчас прервал передачу и отправил мяч в аут.
    • 22'
      Жереми Фримпонг не находит продолжения атаки на правом фланге и откатывает мяч назад на Станишича.
    • 20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Адли!!! 2:0!! Флориан Фирц отлично разогнал атаку своей команды по центру, прошёл с мячом метров 30 и покатил на правый фланг, где Амин Адли принял мяч и неотразимо пробил в правый нижний угол, сделав преимущество "Байера" солиднее.
       
    • Фол, нарушение
      19'
      Прессинг "Байера" привёл к фолу на чужой половине поля. Гримальдо заезжает сопернику по ногам.
    • 18'
      "Фортуна" разыгрывает мяч от ворот и тут же нападающие хозяев бросаются в прессинг, тяжело гостевой команде пока что.
    • 17'
      Аут вблизи чужих ворот вбрасывает Жереми Фримпонг, но мелкий пас не приводит к продвижению к воротам.
    • Угловой
      16'
      Угловой подаёт "Байер", но защитники хорошо расположились и Кастенмайер в прыжке спокойно забирает мяч в руки.
    • 15'
      Быстрая атака "Байера" по правому флангу приводит к опасному моменту. Фримпонг катил с лицевой линии в штрафную, но у партнёра поехала нога, и удара по воротам не случилось.
    • 14'
       Цолис Христос прошёл двоих соперников, затем получил по ногам, но арбитр фола здесь не увидел, "Байер" начинает свою атаку.
    • 13'
      Ошибается у своих ворот Матей Коварж, отдавая передачу на партнёра и "Фортуна" будет бросать аут.
    • 11'
      Гранит Джака и Андрих Роберт пасуются перед штрафной соперника, пытаясь найти проникающий пас внутри этой самой штрафной, но "Фортуна" на этот раз отбивается.
    • 10'
      Патрик Шик хорошо прошёл по центральной зоне, отдал на край, но подача Адли не достигла цели.
    • Видеоповтор
      9'
      Была проверка на легитимность этого гола, но всё хорошо для хозяев. Мяч засчитан!
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Фримпонг!!! 1:0!! Получил нападающий передачу в штрафной соперника после удачного отскока и неотразимо пробил сильно прямо под перекладину, у Кастенмайера не было шансов спасти команду, хоть он и успел вскинуть руки.
    • 7'
      Правым флангом развивают атаку леверкузенцы, и пас на Фримпонга немного не достиг цели.
    • Угловой
      6'
      Угловой "Байера" успеха не принёс, ведь мяч вышел за пределы поля ещё в полёте.
    • 5'
      Прострел на Фримпонга едва не увенчался успехом. Чуть побыстрее среагируй Жереми, и счёт мог бы быть открыт.
    • Фол, нарушение
      4'
      Футболисты "Фортуны" нарушили правила в центральной зоне. Шик разыграл штрафной.
    • 3'
      Гранит Джака раскидывает передачи в центре поля, но продвижения вперёд пока нет.
    • 2'
      Защитники "Байера" пока спокойно перекатывают мяч по своей половине поля.
    • 1'
      "Фортуна" играет белой форме, "Байер"  выступает в красно-чёрных майках.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч полуфинала Кубка Германии стартовал!
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 3:0 Фортуна

    Исход игры
    Байер Л
    97.7% (130)
    Ничья
    1.5% (2)
    Фортуна
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (69)
    Меньше
    42.5% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    35% (42)
    Нет
    65% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    33.8% (45)
    3:0 Байер Л
    18.8% (25)
    2:1 Байер Л
    15% (20)
    3:1 Байер Л
    11.3% (15)
    1:0 Байер Л
    3.8% (5)
    4:1 Байер Л
    3% (4)
    4:0 Байер Л
    1.5% (2)
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