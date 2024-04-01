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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Фортуна
Прогнозы 41
Байер Л 95.1% (39)
X 2.4% (1)
Фортуна 2.4% (1)
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Байер Л
Ничья
Фортуна
1.15
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9.93
18.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Байер Л
Фортуна

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
3:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:2
ТМС
4:0
ТМС
2:0
Б
1:4
Б
3:2
ТМС
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.8
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Среднее время на гол

75
225

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адли Амин 4 (1) 1
Гложек Адам 3 0.75
Та Джонатан 2 0.5
Бонифасе Виктор 2 0.5
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.5
Фримпонг Жереми 1 0.25
Вирц Флориан 1 0.25
Хофманн Йонас 1 0.25
Андрих Роберт 1 0.25
Шик Патрик 1 0.25
Тапсоба Эдмон 1 0.25
Амири Надим 0 0
Станишич Йосип 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.75
Цолис Христос 2 0.5
Нимиц Йона 2 0.5
Вермейж Винсент 2 (1) 0.5
Клаус Феликс 1 0.25
Ястржембски Деннис 1 0.25
Танака Ао 1 0.25
Зоботка Марсель 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Гложек Адам 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиберт Джамиль 2 0
Хоффманн Андре 1 0
Учино Такаси 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Танака Ао 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Энгельхардт Янник 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

0
0
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фортуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
0
Байер Л
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фортуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

13
0

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
0
0%
4
33%
91-120

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Забито

13
0
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
12
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
7
37%
4
33%
76-90
0
0%
4
33%
91-120

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
60%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0
Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Мольде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0
Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3

Результаты матчей

Байер Л
Фортуна

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

0:8
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%

Точное количество голов

5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:8
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
8
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
5.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
3
2
2
4.5
1
3
1
3
5.5
1
3
1/8 финала
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
8 Герта
6 Гамбург
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
3 Байер Л
1 Падерборн
2 Штутгарт
0 Боруссия Д
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Магдебург
2 Фортуна
1/4 финала
2 Саарбрюккен
1 Боруссия М
1 Герта
3 Кайзерслаутерн
3 Байер Л
2 Штутгарт
5 Санкт-Паули
6 Фортуна
1/2 финала
Саарбрюккен
Кайзерслаутерн
Байер Л
Фортуна
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Санкт-Паули Хартель Марсель 4 (2)
Герта Резе Фабиан 4 (1)
Падерборн Бильбия Филип 4
Байер Л Адли Амин 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Fabian Huerzeler 1 2
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Гамбург Глацель Роберт 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Фортуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 41
    Байер Л 95.1% (39)
    X 2.4% (1)
    Фортуна 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Фортуна
    1.15
    Реклама, pari.ru
    9.93
    18.00
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    Прогнозы на матч Байер Л - Фортуна

    Исход игры
    Байер Л
    95.1% (39)
    Ничья
    2.4% (1)
    Фортуна
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    41.46% (17)
    Нет
    58.54% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    31.7% (13)
    2:1 Байер Л
    24.4% (10)
    1:0 Байер Л
    12.2% (5)
    3:0 Байер Л
    12.2% (5)
    3:1 Байер Л
    9.8% (4)
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