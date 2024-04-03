Де Рон в борьбе за верховой мяч на правом углу штрафной площади "Фиорентины" нарушил правила против Бонавентуры.

Теперь уже Бонавентура в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против де Рона.

Скамакка с левой половины поля из-за пределов штрафной площади из-под Миленковича пробил в дальний угол ворот на исполнение, Терраччиано в прыжке перевёл мяч на угловой.

Копмейнерс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Скамакка под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Полузащитник "Фиорентины" Кристиан Куаме получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч против Хина.

Поднялся Белотти после паузы, Андреа конечно же показал, что он готов продолжать матч.

Баккер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Скамакка забрался в явным офсайд.

В очередной раз "Фиорентина" упирается в проблемы этого сезона, моментов "лилии" создали немало, а вот забили пока что только один мяч.

Хольм на левом фланге нарушил правила против Белотти. "Фиорентина" тщательно готовится к стандарту.

Мандрагора со стандарта покатил мяч на Паризи, Фабьяно выполнил подачу в центр штрафной площади с левой половины поля, где уже очень внимательно сыграли защитники "Аталанты", гости спокойно перехватили мяч.

Паризи попытался совершить проход в штрафную площадь с левого фланга, Хольм накрыл Фабьяно и выбил мяч на угловой.

Мандрагора с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Мандрагора со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Аталанты" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

Паризи по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Гонсалес зацепился за мяч и пробил под правый угол ворот, Карнесекки в прыжке перевёл мяч на угловой.

Бонавентура с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бельтран под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел выше цели.

Белотти разогнал атаку по центру, а затем Андреа выполнил передачу на ход Куаме по левой половине поля, Кристиан пробил по воротам от линии штрафной площади, Джимсити грамотно блокировал попытку.

Лукман получил скидку на ход по правой половине поля от Скамакки, Адемола продвинулся вперёд и выполнил хорошую передачу на дальний угол штрафной площади, Баккер в свою очередь пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Бонавентура со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч пришёл на левый угол штрафной площади, Белотти подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Эдерсон успел подставить ногу и отправил мяч на угловой.

Мандрагора с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Белотти головой сбросил мяч к линии вратарской, Раньери в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Эдерсон в борьбе за мяч в центре поля падая попал по лицу Белотти. В итоге у Андреа оказалась разбита губа. Вышли на поле врачи "Фиорентины", пауза в игре.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Аталанта", чтобы попытаться вернуться в игру во Флоренции и сыграть сегодня хотя бы вничью, чтобы в середине апреля не пытаться героически спасать противостояние на домашнем поле в Бергамо.

В составе "Аталанты" после перерыва произошла замена. Вместо Алексея Миранчука на поле вышел Джанлука Скамакка.

Хольм с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр к линии вратарской, Скамакка оказался в офсайде.

Куаме в центре поля нарушил правила против Скамакки. Игроки "Аталанты" не смогли быстро разыграть стандарт.

Угловой у ворот "Фиорентины". Копмейнерс выполнил подачу в центр штрафной площади, Хин в касание пробил под правый угол ворот, Терраччиано в прыжке перевёл мяч на угловой.

Копмейнерс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз игроки "Фиорентины" сыграли внимательно и сразу же выбили мяч подальше от своих владений.

Лукман попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, но обыграть Раньери у Адемола не получилось.

Куаме в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Джимсити.

Кайоде перехватил мяч в центре поля у Руджери, далее Майкл отыгрался с Бонавентурой при развитии атаки по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч от игрока "Аталанты" ушёл на угловой.

Бонавентура с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Миленкович под давлением Хина не смог головой пробить по воротам.

Полузащитник "Фиорентины" Роландо Мандрагора получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Мандрагора нарушил правила против Хольма.

Раньери с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Гонсалес головой пробил в левый угол ворот, Карнесекки в красивом прыжке перевёл тяжёлый мяч на угловой.

Мандрагора с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Хольм грамотно сыграл по позиции и спокойно головой выбил мяч на левый фланг.

Бельтран в центре поля нарушил правила против Хольма. Игроки "Аталанты" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Фиорентина" на домашнем поле во Флоренции обыгрывает "Аталанту" со счётом 1:0. Команда Винченцо Итальяно в этот вечер пока что смотрится куда более интересно, но конечно же во втором тайме нужно попытаться забить ещё, чтобы создать себе уже хорошее преимущество.

45' Одну минуту добавил Маурицио Мариани к основному времени первого тайма.

44' Из центра поля последовал заброс на ход Белотти к левому углу штрафной площади, Хин оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Карнесекки.

43' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Хольму по правому флангу, мяч улетел в аут.

42' "Аталанта" теперь уже катает мяч на своей половине поля, с атаками у команды из Бергамо сегодня очень большие проблемы.

41' Гонсалес по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и затем Николас под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

40' Игроки "Аталанты" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у гостей пройти никак не получается.

39' Заканчивается постепенно первый тайм, "Фиорентина" сейчас уже к перерыву перестроилась на игру по счёту.

38' Миранчук при развитии атаки по центру головой сбросил мяч к радиусу штрафной площади на Лукмана, Адемола вновь забрался в офсайд.

37' Миранчук из центра поля выполнил передачу на ход Лукману по левой половине поля, Адемола забрался в небольшой офсайд.

36' Гонсалес с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в де Рона и полетел на правый угол вратарской, далее после отскока мяч пришёл к линии штрафной площади, Гонсалес в касание пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Мандрагора!!! Терраччиано спокойно вышел к центру своей половины поля и сильно выбил мяч к правому углу штрафной площади на своего партнёра по команде, Белотти головой сбросил мяч чуть назад, далее уже Гонсалес выполнил передачу с правой половины поля ближе к центру на свободного Мандрагору, Роландо спокойно подработал мяч и затем великолепно пробил под левую штангу из-за пределов штрафной площади.

34' Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Паризи.

33' Белотти перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Хольма.

32' Копмейнерс подкараулил отскок мяча на правой половине поля у линии штрафной площади и затем пробил в касание по воротам, Мандрагора бросился под мяч и блокировал попытку.

31' Мандрагора с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Аталанты" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

30' Гонсалес с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Белотти не смог головой пробить по воротам, но мяч и без этого шёл в левый угол ворот, Карнесекки пришлось реагировать и в прыжке Марко отбил мяч в сторону от своих владений.

29' Угловой у ворот "Аталанты". Мандрагора выполнил подачу в центр к линии вратарской, Миленкович под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, далее последовал отскок к линии штрафной площади на правую половину поля, Бонавентура и Бельтран пару раз пытались пробить по воротам, попытки Джакомо были блокированы, а второй удар от Лукаса в ближний угол ворот ногой отбил Карнесекки на Колашинаца.

28' Бонавентура со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Копмейнерс неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

27' Пашалич на правой половине поля нарушил правила против активного Бонавентуры. Вновь "Фиорентина" тщательно готовится к стандарту.

26' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Аталанты" на ход Бонавентуре, Карнесекки вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

25' Мандрагора вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, Хольм хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

24' Мандрагора с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Куаме под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, но при этом хозяева поля смогли заработать повторный корнер.

23' Бельтран неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади "Аталанты" и заработал угловой для своей команды под давлением де Рона.

22' Хольм в центре поля нарушил правила против Паризи. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

21' Карнесекки попал под прессинг Бонавентуры в центре штрафной площади, но Марко сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг своему партнёру по команде.

20' Терраччиано вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч к радиусу штрафной площади соперника, но мяч полетел даже для Белотти высоковато, Карнесекки в итоге размялся при игре на выходе.

19' Из глубины поля последовал заброс на ход Бонавентуре по центру, Джакомо забрался в небольшой офсайд.

18' Де Рон в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Бельтрана, который отрабатывал в обороне.

17' Мандрагора со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Миленкович в борьбе за мяч нарушил правила против Копмейнерса.

16' Копмейнерс на правой половине поля нарушил правила против Мандрагоры. "Фиорентина" тщательно готовится к стандарту.

15' Мандрагора со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Бельтран сбросил мяч на Бонавентуру, Джакомо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Аталанты".

14' Колашинац на своей половине поля потерял мяч на ровном месте и затем Сеад пытаясь исправить оплошность нарушил правила против Бонавентуры.

13' Копмейнерс в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Мандрагоры.

12' Кайоде из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Бельтран зацепился за мяч и сделал скидку на Гонсалеса, Николас вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, мяч после рикошета полетел во вратарскую, где его спокойно выловил Карнесекки.

11' Из глубины поля последовал неудачный заброс на ход Хольму по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

10' С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади "Аталанты", Белотти забрался в офсайд.

9' Колашинац теперь уже в центре поля нарушил правила против Гонсалеса. Достаточно много мелких фолов на старте матча у нас.

8' Лукман в центре поля нарушил правила против Кайоде. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Достаточно спокойно действуют команды на первых минутах матча, никто не хочет форсировать события в самом начале встречи.

6' "Аталанта" попыталась сейчас провести атаку по левому флангу, но Руджери при передаче на ход забрался в небольшой офсайд.

5' Напомним, что Джан Пьеро Гасперини сегодня отсутствует на скамейке запасных по причине дисквалификации, а поэтому у бровки командой руководить будет Тулио Гритти.

4' Лукман теперь уже отправился прессинговать Терраччиано к левому углу вратарской, Пьетро сыграл без ошибок и выбил мяч на правый фланг на своего партнёра по команде.

3' Из центра поля последовал заброс на ход Лукману по левой половине поля, Кайоде оказался в более выгодной позиции и в итоге без особого труда перехватил мяч.

2' Белотти в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Колашинаца. Игроки "Аталанты" не стали торопиться при розыгрыше мяча.