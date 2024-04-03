  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2023-2024
Фиорентина
1:0
Второй тайм: 82'
Аталанта
0'
28' Желтая карточка
Миранчук Алексей
1:0
31' Гол
Мандрагора Роландо
55' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
79' Желтая карточка
Де Рон Мартен
81' Желтая карточка
Куаме Кристиан

Ход матча

28'
 
Миранчук Алексей
31'
Мандрагора Роландо
(Гонсалес Николас)
1:0
46'
 
Эдерсон Хонорато
Пашалич Марио
46'
 
Скамакка Джанлука
Миранчук Алексей
55'
Мандрагора Роландо
 
60'
 
Баккер Митчел
Руджери Маттео
78'
 
Туре Эль Билал
Лукман Адемола
78'
Мело Артур
Бельтран Лукас
 
79'
 
Де Рон Мартен
81'
Куаме Кристиан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 135
Фиорентина 26.7% (36)
X 38.5% (52)
Аталанта 34.8% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Аталанта
3.40
4.80
Реклама, betcity.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
65
Паризи
Фабьяно
38
Мандрагора
Роландо
5
Бонавентура
Джакомо
10
Гонсалес
Николас
9
Бельтран
Лукас
99
Куаме
Кристиан
20
Белотти
Андреа
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
22
Руджери
Маттео
8
Пашалич
Марио
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
59
Миранчук
Алексей
11
Лукман
Адемола
Фиорентина
4-2-3-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Фиорентина
Аталанта

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

35 матчей

51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
45.7%
14.3%
14 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
К
2:3
СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.35

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.11

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

1.74
1.23

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соттиль Риккардо 1 (1) 0.33
Мандрагора Роландо 1 0.33
Нзола М'Бала 1 0.33
Гонсалес Николас 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 2 0.67
Копмейнерс Тëн 2 (1) 0.67
Миранчук Алексей 1 0.33
Пашалич Марио 0 0
Хольм Эмиль 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 1 0
Мина Йерри 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Инфантино Джино 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Пьеро Гасперини 1 1
Эдерсон Хонорато 1 0
Миранчук Алексей 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4
Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1
Аталанта
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1
Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4

Результаты матчей

Фиорентина
Аталанта

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1/8 финала
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
1/4 финала
4 Ювентус
0 Фрозиноне
1 Лацио
0 Рома
5 Фиорентина
4 Болонья
1 Милан
2 Аталанта
1/2 финала
2 Ювентус
0 Лацио
Фиорентина
Аталанта
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Ювентус Милик Аркадиуш 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (1)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Лацио Педро Родригес 1 1
Рома Манчини Джанлука 1 1
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Аталанта Джан Пьеро Гасперини 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    86'
    Полузащитник "Фиорентины" Кристиан Куаме получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч против Хина. 
  • Угловой
    85'
    Копмейнерс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Скамакка под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    84'
    Скамакка с левой половины поля из-за пределов штрафной площади из-под Миленковича пробил в дальний угол ворот на исполнение, Терраччиано в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    83'
    Теперь уже Бонавентура в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против де Рона. 
  • Желтая карточка
    82'
    Капитан "Аталанты" Мартен де Рон получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    81'
    Де Рон в борьбе за верховой мяч на правом углу штрафной площади "Фиорентины" нарушил правила против Бонавентуры. 
  • Замена
    80'
    В составе "Фиорентины" произошла замена. Вместо Лукаса Бельтрана на поле вышел Артур Мело. 
  • Замена
    79'
    В составе "Аталанты" произошла замена. Вместо Адемолы Лукмана на поле вышел Эль Билал Туре. 
  • Угловой
    78'
    Мандрагора с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 77'
    Паризи попытался совершить проход в штрафную площадь с левого фланга, Хольм накрыл Фабьяно и выбил мяч на угловой. 
  • 76'
    Мандрагора со стандарта покатил мяч на Паризи, Фабьяно выполнил подачу в центр штрафной площади с левой половины поля, где уже очень внимательно сыграли защитники "Аталанты", гости спокойно перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    75'
    Хольм на левом фланге нарушил правила против Белотти. "Фиорентина" тщательно готовится к стандарту. 
  • 74'
    В очередной раз "Фиорентина" упирается в проблемы этого сезона, моментов "лилии" создали немало, а вот забили пока что только один мяч. 
  • Офсайд
    73'
    Баккер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Скамакка забрался в явным офсайд. 
  • 72'
    Поднялся Белотти после паузы, Андреа конечно же показал, что он готов продолжать матч. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      71'
      Эдерсон в борьбе за мяч в центре поля падая попал по лицу Белотти. В итоге у Андреа оказалась разбита губа. Вышли на поле врачи "Фиорентины", пауза в игре. 
    • Угловой
      70'
      Мандрагора с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Белотти головой сбросил мяч к линии вратарской, Раньери в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 69'
      Бонавентура со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч пришёл на левый угол штрафной площади, Белотти подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Эдерсон успел подставить ногу и отправил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      68'
      Хин на правом фланге нарушил правила против Белотти. "Фиорентина" заработала неплохой стандарт. 
    • Опасный момент
      67'
      Лукман получил скидку на ход по правой половине поля от Скамакки, Адемола продвинулся вперёд и выполнил хорошую передачу на дальний угол штрафной площади, Баккер в свою очередь пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 66'
      Белотти разогнал атаку по центру, а затем Андреа выполнил передачу на ход Куаме по левой половине поля, Кристиан пробил по воротам от линии штрафной площади, Джимсити грамотно блокировал попытку. 
    • Угловой
      65'
      Бонавентура с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бельтран под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • Опасный момент
      64'
      Паризи по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Гонсалес зацепился за мяч и пробил под правый угол ворот, Карнесекки в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 63'
      Мандрагора со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Аталанты" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      62'
      Хольм на левом фланге нарушил правила против Куаме. Игроки "Фиорентины" заработали достаточно неплохой стандарт. 
    • Замена
      61'
      В составе "Аталанты" произошла замена. Вместо Маттео Руджери на поле вышел Митчел Баккер. 
    • Фол, нарушение
      60'
      Бельтран в центре поля нарушил правила против Хольма. Игроки "Аталанты" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      59'
      Мандрагора с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Хольм грамотно сыграл по позиции и спокойно головой выбил мяч на левый фланг. 
    • Опасный момент
      58'
      Раньери с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Гонсалес головой пробил в левый угол ворот, Карнесекки в красивом прыжке перевёл тяжёлый мяч на угловой. 
    • Желтая карточка
      57'
      Полузащитник "Фиорентины" Роландо Мандрагора получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Мандрагора нарушил правила против Хольма. 
    • Угловой
      56'
      Бонавентура с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Миленкович под давлением Хина не смог головой пробить по воротам. 
    • 55'
      Кайоде перехватил мяч в центре поля у Руджери, далее Майкл отыгрался с Бонавентурой при развитии атаки по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч от игрока "Аталанты" ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      54'
      Куаме в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Джимсити. 
    • 53'
      Лукман попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, но обыграть Раньери у Адемола не получилось. 
    • Угловой
      52'
      Копмейнерс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз игроки "Фиорентины" сыграли внимательно и сразу же выбили мяч подальше от своих владений. 
    • Угловой
      51'
      Угловой у ворот "Фиорентины". Копмейнерс выполнил подачу в центр штрафной площади, Хин в касание пробил под правый угол ворот, Терраччиано в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Куаме в центре поля нарушил правила против Скамакки. Игроки "Аталанты" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • Офсайд
      49'
      Хольм с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр к линии вратарской, Скамакка оказался в офсайде. 
    • Замена
      48'
      Вторую подряд замену провели гости после перерыва. Вместо Марио Пашалича на поле вышел Эдерсон. 
    • Замена
      47'
      В составе "Аталанты" после перерыва произошла замена. Вместо Алексея Миранчука на поле вышел Джанлука Скамакка. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Аталанта", чтобы попытаться вернуться в игру во Флоренции и сыграть сегодня хотя бы вничью, чтобы в середине апреля не пытаться героически спасать противостояние на домашнем поле в Бергамо. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Фиорентина" на домашнем поле во Флоренции обыгрывает "Аталанту" со счётом 1:0. Команда Винченцо Итальяно в этот вечер пока что смотрится куда более интересно, но конечно же во втором тайме нужно попытаться забить ещё, чтобы создать себе уже хорошее преимущество. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Маурицио Мариани к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Из центра поля последовал заброс на ход Белотти к левому углу штрафной площади, Хин оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Карнесекки. 
    • 43'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Хольму по правому флангу, мяч улетел в аут. 
    • 42'
      "Аталанта" теперь уже катает мяч на своей половине поля, с атаками у команды из Бергамо сегодня очень большие проблемы. 
    • 41'
      Гонсалес по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и затем Николас под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 40'
      Игроки "Аталанты" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у гостей пройти никак не получается. 
    • 39'
      Заканчивается постепенно первый тайм, "Фиорентина" сейчас уже к перерыву перестроилась на игру по счёту. 
    • Офсайд
      38'
      Миранчук при развитии атаки по центру головой сбросил мяч к радиусу штрафной площади на Лукмана, Адемола вновь забрался в офсайд. 
    • Офсайд
      37'
      Миранчук из центра поля выполнил передачу на ход Лукману по левой половине поля, Адемола забрался в небольшой офсайд. 
    • 36'
      Гонсалес с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в де Рона и полетел на правый угол вратарской, далее после отскока мяч пришёл к линии штрафной площади, Гонсалес в касание пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Мандрагора!!! Терраччиано спокойно вышел к центру своей половины поля и сильно выбил мяч к правому углу штрафной площади на своего партнёра по команде, Белотти головой сбросил мяч чуть назад, далее уже Гонсалес выполнил передачу с правой половины поля ближе к центру на свободного Мандрагору, Роландо спокойно подработал мяч и затем великолепно пробил под левую штангу из-за пределов штрафной площади. 
    • Желтая карточка
      34'
      Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Паризи. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Белотти перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Хольма. 
    • 32'
      Копмейнерс подкараулил отскок мяча на правой половине поля у линии штрафной площади и затем пробил в касание по воротам, Мандрагора бросился под мяч и блокировал попытку. 
    • Угловой
      31'
      Мандрагора с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Аталанты" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • Опасный момент
      30'
      Гонсалес с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Белотти не смог головой пробить по воротам, но мяч и без этого шёл в левый угол ворот, Карнесекки пришлось реагировать и в прыжке Марко отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Угловой
      29'
      Угловой у ворот "Аталанты". Мандрагора выполнил подачу в центр к линии вратарской, Миленкович под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, далее последовал отскок к линии штрафной площади на правую половину поля, Бонавентура и Бельтран пару раз пытались пробить по воротам, попытки Джакомо были блокированы, а второй удар от Лукаса в ближний угол ворот ногой отбил Карнесекки на Колашинаца. 
    • 28'
      Бонавентура со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Копмейнерс неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Пашалич на правой половине поля нарушил правила против активного Бонавентуры. Вновь "Фиорентина" тщательно готовится к стандарту. 
    • 26'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Аталанты" на ход Бонавентуре, Карнесекки вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • Угловой
      25'
      Мандрагора вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, Хольм хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Угловой
      24'
      Мандрагора с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Куаме под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, но при этом хозяева поля смогли заработать повторный корнер. 
    • 23'
      Бельтран неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади "Аталанты" и заработал угловой для своей команды под давлением де Рона. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Хольм в центре поля нарушил правила против Паризи. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 21'
      Карнесекки попал под прессинг Бонавентуры в центре штрафной площади, но Марко сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг своему партнёру по команде. 
    • 20'
      Терраччиано вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч к радиусу штрафной площади соперника, но мяч полетел даже для Белотти высоковато, Карнесекки в итоге размялся при игре на выходе. 
    • Офсайд
      19'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Бонавентуре по центру, Джакомо забрался в небольшой офсайд. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Де Рон в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Бельтрана, который отрабатывал в обороне. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Мандрагора со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Миленкович в борьбе за мяч нарушил правила против Копмейнерса. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Копмейнерс на правой половине поля нарушил правила против Мандрагоры. "Фиорентина" тщательно готовится к стандарту. 
    • 15'
      Мандрагора со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Бельтран сбросил мяч на Бонавентуру, Джакомо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Аталанты". 
    • Фол, нарушение
      14'
      Колашинац на своей половине поля потерял мяч на ровном месте и затем Сеад пытаясь исправить оплошность нарушил правила против Бонавентуры. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Копмейнерс в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Мандрагоры. 
    • 12'
      Кайоде из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Бельтран зацепился за мяч и сделал скидку на Гонсалеса, Николас вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, мяч после рикошета полетел во вратарскую, где его спокойно выловил Карнесекки. 
    • 11'
      Из глубины поля последовал неудачный заброс на ход Хольму по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Офсайд
      10'
      С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади "Аталанты", Белотти забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Колашинац теперь уже в центре поля нарушил правила против Гонсалеса. Достаточно много мелких фолов на старте матча у нас. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Лукман в центре поля нарушил правила против Кайоде. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 7'
      Достаточно спокойно действуют команды на первых минутах матча, никто не хочет форсировать события в самом начале встречи. 
    • Офсайд
      6'
      "Аталанта" попыталась сейчас провести атаку по левому флангу, но Руджери при передаче на ход забрался в небольшой офсайд. 
    • 5'
      Напомним, что Джан Пьеро Гасперини сегодня отсутствует на скамейке запасных по причине дисквалификации, а поэтому у бровки командой руководить будет Тулио Гритти. 
    • 4'
      Лукман теперь уже отправился прессинговать Терраччиано к левому углу вратарской, Пьетро сыграл без ошибок и выбил мяч на правый фланг на своего партнёра по команде. 
    • 3'
      Из центра поля последовал заброс на ход Лукману по левой половине поля, Кайоде оказался в более выгодной позиции и в итоге без особого труда перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Белотти в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Колашинаца. Игроки "Аталанты" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва во Флоренции. "Фиорентина" и "Аталанта" выставили довольно боевые составы, а поэтому сегодня оба коллектива должны сыграть на победу, чтобы создать себе задел перед ответным матчем в Бергамо. 
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Гонсалес Николас сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Мандрагора Роландо бьет в цель!
    • 28'
      Миранчук Алексей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.6% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Фиорентина 1:0 Аталанта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Аталанта

    Исход игры
    Фиорентина
    26.7% (36)
    Ничья
    38.5% (52)
    Аталанта
    34.8% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.56% (69)
    Меньше
    43.44% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    88.52% (108)
    Нет
    11.48% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.6% (40)
    1:2 Аталанта
    25.2% (34)
    2:1 Фиорентина
    15.6% (21)
    2:2 Ничья
    7.4% (10)
    1:0 Фиорентина
    5.2% (7)
    0:1 Аталанта
    1.5% (2)
    0:2 Аталанта
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фиорентина
    Аталанта
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный