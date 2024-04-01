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  4. Кубок 2023-2024
Фиорентина
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 39
Фиорентина 35.9% (14)
X 38.5% (15)
Аталанта 25.6% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Аталанта
3.35
3.50
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2.95
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Фиорентина
Аталанта

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

35 матчей

51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
45.7%
14.3%
14 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
К
2:3
СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.35

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.11

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

1.74
1.23

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соттиль Риккардо 1 (1) 0.5
Нзола М'Бала 1 0.5
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 2 1
Копмейнерс Тëн 2 (1) 1
Миранчук Алексей 1 0.5
Пашалич Марио 0 0
Хольм Эмиль 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 1 0
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Инфантино Джино 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Пьеро Гасперини 1 1
Эдерсон Хонорато 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4
Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1
Аталанта
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1
Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4

Результаты матчей

Фиорентина
Аталанта

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1/8 финала
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
1/4 финала
4 Ювентус
0 Фрозиноне
1 Лацио
0 Рома
5 Фиорентина
4 Болонья
1 Милан
2 Аталанта
1/2 финала
Ювентус
Лацио
Фиорентина
Аталанта
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Ювентус Милик Аркадиуш 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (1)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Лацио Педро Родригес 1 1
Рома Манчини Джанлука 1 1
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Аталанта Джан Пьеро Гасперини 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 39
    Фиорентина 35.9% (14)
    X 38.5% (15)
    Аталанта 25.6% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Аталанта
    3.35
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    Прогнозы на матч Фиорентина - Аталанта

    Исход игры
    Фиорентина
    35.9% (14)
    Ничья
    38.5% (15)
    Аталанта
    25.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (11)
    1:2 Аталанта
    20.5% (8)
    2:1 Фиорентина
    20.5% (8)
    2:2 Ничья
    10.3% (4)
    1:0 Фиорентина
    10.3% (4)
    0:2 Аталанта
    5.1% (2)
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