Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаBikash Yumnam
0:1
22' ГолRei Tachikawa
45' Желтая карточкаProvat Lakra
1:1
53' ГолКривелларо Рафаэл
2:1
59' ГолRahim Ali
61' Желтая карточкаAakash Sangwan
90' Желтая карточкаNikhil Barla
90' Желтая карточкаNinthoinganba Meetei
90'+5
Ход матча
22'
0:1
45'
53'
59'
2:1
61'
72'
90'
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
91
Элсинью
17
Imran
Khan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
22 Sachu Siby
-
-
-
-
-
11 Rahim Ali
-
29 Irfan Yadwad
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
-
12 Provat LakraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 ЭлсиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Imran KhanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
31 Vishal Yadav
-
-
77 Nikhil Barla
-
-
11 Komal Thatal
-
Главный тренер: Khalid Jamil
История личных встреч
Ченнаин
Джамшедпур
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.33
Среднее время на гол
70
67
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюррей Джордан
|5 (2)
|0.25
|Кривелларо Рафаэл
|4 (2)
|0.2
|Connor Shields
|3
|0.15
|Rahim Ali
|2
|0.1
|Эдвардз Райан
|2
|0.1
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.1
|Чоудхари Фарух
|1
|0.05
|Ankit Mukherjee
|1
|0.05
|Vincy Barretto
|1
|0.05
|Aakash Sangwan
|1
|0.05
|Irfan Yadwad
|1
|0.05
|Ayush Adhikari
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|6
|0.29
|Манзорро Жереми
|5 (1)
|0.24
|Rei Tachikawa
|4
|0.19
|Сиверио Хавьер
|3
|0.14
|Imran Khan
|2
|0.1
|Sanan Mohammed
|2
|0.1
|Доунгел Семинлен
|1
|0.05
|Laldinpuia Pc
|1
|0.05
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.05
|Nikhil Barla
|0
|0
|Muhammed Uvais
|0
|0
|Элсинью
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ankit Mukherjee
|4
|1
|Эдвардз Райан
|3
|1
|Bikash Yumnam
|4
|0
|Irfan Yadwad
|4
|0
|Чоудхари Фарух
|3
|0
|Голуи Сартхак
|3
|0
|Vincy Barretto
|3
|0
|Aakash Sangwan
|3
|0
|Кривелларо Рафаэл
|2
|0
|Connor Shields
|2
|0
|Debjit Majumder
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|2
|0
|Батоккьо Кристиан
|1
|0
|Мюррей Джордан
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pratik Chowdhary
|6
|0
|Provat Lakra
|5
|0
|Чима Даниэль
|3
|1
|Стеванович Ален
|4
|0
|Jitendra Singh
|4
|0
|Манзорро Жереми
|3
|0
|Доунгел Семинлен
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Rehenesh TP
|1
|1
|Imran Khan
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rei Tachikawa
|2
|0
|Элсинью
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Wungngayam Muirang
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
|Muhammed Uvais
|1
|0
|Sanan Mohammed
|1
|0
|Scott Cooper
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Джамшедпур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
2
Ченнаин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Джамшедпур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
9
9
Ченнаин
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
Джамшедпур
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
5
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
4
36%
4
27%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
4
44%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
5
45%
76-90
Пропущено
18
11
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
5
28%
1
9%
76-90
Забито
22
24
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
6
27%
3
13%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
5
23%
9
38%
76-90
Пропущено
29
26
10 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
2
7%
4
15%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
5
17%
7
27%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
9
31%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0
Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Джамшедпур - Керала Бластерс 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1
Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0
Результаты матчей
Ченнаин
Джамшедпур
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
36
37
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
55
37
37
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
137
613
614
316
317
118
218
118
119
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|9 (3)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|9 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|9 (1)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 7
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|8
|АТК
|Тангри Дипак
|8
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|7