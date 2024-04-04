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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ченнаин
2:1
Конец матча
Джамшедпур
0'
5' Желтая карточка
Bikash Yumnam
0:1
22' Гол
Rei Tachikawa
45' Желтая карточка
Provat Lakra
1:1
53' Гол
Кривелларо Рафаэл
2:1
59' Гол
Rahim Ali
61' Желтая карточка
Aakash Sangwan
90' Желтая карточка
Nikhil Barla
90' Желтая карточка
Ninthoinganba Meetei
90'+5
24
Debjit
Majumder
6
Ankit
Mukherjee
33
Bikash
Yumnam
3
Эдвардз
Райан
27
Aakash
Sangwan
10
Connor
Shields
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
47
Vincy
Barretto
50
Кривелларо
Рафаэл
71
Чоудхари
Фарух
17
Мюррей
Джордан
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
24
Pratik
Chowdhary
4
Laldinpuia
Pc
16
Muhammed
Uvais
91
Элсинью
10
Манзорро
Жереми
17
Imran
Khan
8
Rei
Tachikawa
15
Sanan
Mohammed
9
Сиверио
Хавьер
Ченнаин
Джамшедпур

История личных встреч

Ченнаин
Джамшедпур

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СИ
2:2
СИ
2:2
СИ
3:1
СИ
1:4
СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
4:1
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
3:1
СИ
1:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюррей Джордан 5 (2) 0.25
Кривелларо Рафаэл 4 (2) 0.2
Connor Shields 3 0.15
Rahim Ali 2 0.1
Эдвардз Райан 2 0.1
Ninthoinganba Meetei 2 0.1
Чоудхари Фарух 1 0.05
Ankit Mukherjee 1 0.05
Vincy Barretto 1 0.05
Aakash Sangwan 1 0.05
Irfan Yadwad 1 0.05
Ayush Adhikari 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 6 0.29
Манзорро Жереми 5 (1) 0.24
Rei Tachikawa 4 0.19
Сиверио Хавьер 3 0.14
Imran Khan 2 0.1
Sanan Mohammed 2 0.1
Доунгел Семинлен 1 0.05
Laldinpuia Pc 1 0.05
Амбри Стив 1 (1) 0.05
Nikhil Barla 0 0
Muhammed Uvais 0 0
Элсинью 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ankit Mukherjee 4 1
Эдвардз Райан 3 1
Bikash Yumnam 4 0
Irfan Yadwad 4 0
Чоудхари Фарух 3 0
Голуи Сартхак 3 0
Vincy Barretto 3 0
Aakash Sangwan 3 0
Кривелларо Рафаэл 2 0
Connor Shields 2 0
Debjit Majumder 2 0
Rahim Ali 2 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 2 0
Батоккьо Кристиан 1 0
Мюррей Джордан 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pratik Chowdhary 6 0
Provat Lakra 5 0
Чима Даниэль 3 1
Стеванович Ален 4 0
Jitendra Singh 4 0
Манзорро Жереми 3 0
Доунгел Семинлен 3 0
Халдер Пронай 3 0
Nikhil Barla 3 0
Rehenesh TP 1 1
Imran Khan 2 0
Emil Benny 2 0
Rei Tachikawa 2 0
Элсинью 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Wungngayam Muirang 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Muhammed Uvais 1 0
Sanan Mohammed 1 0
Scott Cooper 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Джамшедпур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
2
Ченнаин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Джамшедпур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

9
9
Ченнаин
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
Джамшедпур
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
5
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
4
36%
4
27%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
4
44%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
5
45%
76-90

Пропущено

18
11
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
5
28%
1
9%
76-90

Забито

22
24
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
6
27%
3
13%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
5
23%
9
38%
76-90

Пропущено

29
26
10 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
2
7%
4
15%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
5
17%
7
27%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
9
31%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0
Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Джамшедпур - Керала Бластерс 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1
Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0

Результаты матчей

Ченнаин
Джамшедпур

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
3
7
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
3
7
2
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
13
7
6
13
1.5
6
14
3
16
2.5
3
17
1
18
3.5
2
18
1
18
4.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 20 12 6 2 37 - 17 42
2.
АТК
 19 12 3 4 40 - 25 39
3.
Дели Динамос
 20 11 6 3 34 - 18 39
4.
Гоа
 19 10 6 3 28 - 18 36
5.
Керала Бластерс
 20 9 3 8 29 - 28 30
6.
Ченнаин
 20 7 3 10 23 - 31 24
7.
Бенгалуру
 20 5 7 8 19 - 28 22
8.
Джамшедпур
 21 5 7 9 26 - 27 22
9.
Ист Бенгал
 20 5 6 9 24 - 24 21
10.
Пенджаб
 20 5 6 9 24 - 33 21
11.
Нортист Юнайтед
 19 4 8 7 24 - 32 20
12.
Хайдарабад
 20 1 5 14 9 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 11 8 3 0 23 - 9 27
2.
Мумбаи Сити
 10 6 3 1 19 - 9 21
3.
Керала Бластерс
 11 6 2 3 22 - 19 20
4.
Гоа
 9 6 1 2 9 - 6 19
5.
Бенгалуру
 10 5 4 1 11 - 10 19
6.
АТК
 10 5 2 3 20 - 15 17
7.
Ченнаин
 10 5 1 4 14 - 13 16
8.
Нортист Юнайтед
 9 3 3 3 13 - 12 12
9.
Ист Бенгал
 10 3 3 4 11 - 9 12
10.
Джамшедпур
 10 2 6 2 11 - 11 12
11.
Пенджаб
 9 2 3 4 11 - 15 9
12.
Хайдарабад
 10 0 2 8 3 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 9 7 1 1 20 - 10 22
2.
Мумбаи Сити
 10 6 3 1 18 - 8 21
3.
Гоа
 10 4 5 1 19 - 12 17
4.
Дели Динамос
 9 3 3 3 11 - 9 12
5.
Пенджаб
 11 3 3 5 13 - 18 12
6.
Керала Бластерс
 9 3 1 5 7 - 9 10
7.
Джамшедпур
 11 3 1 7 15 - 16 10
8.
Ист Бенгал
 10 2 3 5 13 - 15 9
9.
Ченнаин
 10 2 2 6 9 - 18 8
10.
Нортист Юнайтед
 10 1 5 4 11 - 20 8
11.
Хайдарабад
 10 1 3 6 6 - 14 6
12.
Бенгалуру
 10 0 3 7 8 - 18 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
АТК Петратос Димитри 9 (3)
АТК Каммингс Джейсон 9 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 7
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 8
АТК Тангри Дипак 8
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    • 53'
      Г О О О О Л - Кривелларо Рафаэл бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Provat Lakra получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Muhammed Uvais сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Rei Tachikawa бьет в цель!
    • 5'
      Bikash Yumnam получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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