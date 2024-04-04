Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [14] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Ниукоп Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет Волендам

95' Сейер Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Удар от ворот произведет Волендам

93' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

93' Ле Ру Люк тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

92' Удар от ворот произведет Волендам

92' Лингр Ондржей пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем

92' Ниукоп Барт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Ох, нехорошо это выглядит. Ганцко Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Рефери не любит споров - именно за это Велленройтер Тимон сейчас получил желтую

88' Ганцко Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Волендам

86' Хорошую попытку сделал Ниукоп Барт . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Волендам

84' Гертрейда Лютсхарел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Ганцко Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Гертрейда Лютсхарел пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем

82' Хорошую попытку сделал Ганцко Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Судье надоело, что Кокс Джордж тянет время и он наказал его горчичником

75' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Safouane Karim выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

72' Матч возобновлен

71' Джонсон Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Волендам

69' Пайшао Игор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Матч возобновлен

67' Джонсон Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

63' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

63' Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Хуве Квинси получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Джош Флинт наказан за толчок Гертрейда Лютсхарел

61' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Удар от ворот произведет Волендам

55' Пайшао Игор не смог попасть в створ ударом издали

54' Удар от ворот произведет Волендам

53' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Волендам

50' Оооо... вот это был удар! Минте Янкуба должен был забить с этой позиции.

50' Минте Янкуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Хорошую попытку сделал Пайшао Игор . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Лопес Маркос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Джонсон Дариус завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

46' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника