Тур: 28. Стадион: Крас. Главный судья: Оострём Ингмар
0'
39' Желтая карточкаБенамар Бенаисса
41' Желтая карточкаФлинт Джош
41' Желтая карточкаГанцко Давид
45' Желтая карточкаБуур Оскар
61' Желтая карточкаХуве Квинси
76' Желтая карточкаКокс Джордж
88' Желтая карточкаВелленройтер Тимон
90' Желтая карточкаЛе Ру Люк
90'+15
Ход матча
39'
41'
41'
45'
59'
61'
76'
80'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 10
-
0 Угловые 6
-
7 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 5
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
182 Количество передач 591
-
23 Владение мячом, % 77
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Флинт
Джош
7
Бут
Зак
10
Маулун
Робин
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бут ЗакПолузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Хуве КвинсиПолузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
-
14 Куол ГарангНападающий
-
16 Imran Nazih
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
Фейеноорд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
1.5
Среднее время на гол
27
60
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|6
|0.21
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.11
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.11
|Milan de Haan
|3
|0.11
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.07
|Бут Зак
|2
|0.07
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.07
|Мирани Деймон
|1
|0.04
|Флинт Джош
|1
|0.04
|Куол Гаранг
|1
|0.04
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.04
|Соуса Вивальдо
|1
|0.04
|Маулун Робин
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Пайн Дерон
|0
|0
|Хуве Квинси
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (1)
|0.82
|Пайшао Игор
|8
|0.29
|Минте Янкуба
|7
|0.25
|Тимбер Квинтен
|6
|0.21
|Гертрейда Лютсхарел
|6
|0.21
|Стенгс Келвин
|5
|0.18
|Виффер Матс
|5
|0.18
|Сейер Лео
|2
|0.07
|Ганцко Давид
|2 (1)
|0.07
|Лингр Ондржей
|2
|0.07
|Уэда Аясэ
|2
|0.07
|Иванушец Лука
|1
|0.04
|Дилросун Джавайро
|1
|0.04
|Миламбо Антони
|1
|0.04
|Ниукоп Барт
|1
|0.04
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенамар Бенаисса
|3
|1
|Флинт Джош
|4
|0
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мирани Деймон
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Хуве Квинси
|3
|0
|Буур Оскар
|2
|0
|Кокс Джордж
|2
|0
|Джонсон Дариус
|2
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Ле Ру Люк
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Соуса Вивальдо
|1
|0
|Safouane Karim
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ниукоп Барт
|2
|1
|Пайшао Игор
|3
|0
|Хартман Квилиндси
|3
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Фейеноорд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
6
5
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Фейеноорд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
24
2
Упущенные победы
9
34
Волендам
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Фейеноорд
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
15
39
Голы по времени матча
Забито
10
34
2 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 8
22 Не забивали 15
2
20%
5
15%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
4
40%
5
15%
46-60
2
20%
7
21%
61-75
2
20%
8
24%
76-90
Пропущено
37
13
13 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
6
16%
2
15%
1-15
2
5%
4
31%
16-30
5
14%
1
8%
31-45
6
16%
1
8%
46-60
6
16%
3
23%
61-75
12
32%
2
15%
76-90
Забито
16
35
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
3
19%
5
14%
1-15
1
6%
7
20%
16-30
3
19%
4
11%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
2
13%
6
17%
61-75
5
31%
8
23%
76-90
Пропущено
32
11
11 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
6
19%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
16%
3
27%
31-45
7
22%
1
9%
46-60
4
13%
3
27%
61-75
10
31%
2
18%
76-90
Забито
26
69
9 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 39
7 Забивали первыми 18
10 Не забивали 3
5
19%
10
14%
1-15
1
4%
13
19%
16-30
3
12%
7
10%
31-45
6
23%
10
14%
46-60
4
15%
13
19%
61-75
7
27%
16
23%
76-90
Пропущено
69
24
24 В 1-м тайме 12
45 Во 2-м тайме 12
20 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 15
12
17%
3
13%
1-15
2
3%
5
21%
16-30
10
14%
4
17%
31-45
13
19%
2
8%
46-60
10
14%
6
25%
61-75
22
32%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1
Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2
Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1
Результаты матчей
Волендам
Фейеноорд
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
6:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
6:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
2
8 раз 29%
1
5 раз 18%
4
5 раз 18%
3
4 раза 14%
0
3 раза 11%
6
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волендам
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
122
311
95
113
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
311
113
113
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
253
622
208
226
1216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|84 - 16
|75
|2.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 23
|66
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|53 - 28
|57
|4.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 30
|52
|5.
|1:0 Заявка
|28
|13
|8
|7
|64 - 53
|47
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|0:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 36
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 39
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 49
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|0:0 Заявка
|28
|7
|11
|10
|27 - 44
|32
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 59
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 55
|28
|15.
|0:0 Заявка
|28
|6
|6
|16
|27 - 47
|24
|16.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|39 - 62
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|1:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 22
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|10.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7