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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Волендам
0:0
Конец матча
Фейеноорд
0'
39' Желтая карточка
Бенамар Бенаисса
41' Желтая карточка
Флинт Джош
41' Желтая карточка
Ганцко Давид
45' Желтая карточка
Буур Оскар
61' Желтая карточка
Хуве Квинси
76' Желтая карточка
Кокс Джордж
88' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
90' Желтая карточка
Ле Ру Люк
90'+15

Ход матча

39'
Бенамар Бенаисса
 
41'
Флинт Джош
 
41'
 
Ганцко Давид
45'
Буур Оскар
 
46'
Мюрен Роберт
Соуса Вивальдо
 
56'
 
Ниукоп Барт
Лопес Маркос
56'
 
Лингр Ондржей
Минте Янкуба
59'
Хуве Квинси
Бут Зак
 
61'
Хуве Квинси
 
65'
Ле Ру Люк
Маулун Робин
 
65'
 
Сейер Лео
Стенгс Келвин
73'
Safouane Karim
Джонсон Дариус
 
73'
Твигт Калвин
Буур Оскар
 
76'
Кокс Джордж
 
80'
 
Зерруки Рамиз
Белен Томас
80'
 
Уэда Аясэ
Пайшао Игор
88'
 
Велленройтер Тимон
90'
Ле Ру Люк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 10
  • 0 Угловые 6
  • 7 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 5
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 182 Количество передач 591
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
5
Кокс
Джордж
7
Бут
Зак
10
Маулун
Робин
38
Джонсон
Дариус
9
Соуса
Вивальдо
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Волендам
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
Фейеноорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
Э
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1.5

Среднее время на гол

27
60

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 6 0.21
Зеефейк Ликвинсио 3 0.11
Бенамар Бенаисса 3 0.11
Milan de Haan 3 0.11
Улд-Ших Биляль 2 0.07
Бут Зак 2 0.07
Твигт Калвин 2 (1) 0.07
Мирани Деймон 1 0.04
Флинт Джош 1 0.04
Куол Гаранг 1 0.04
Ван Мигем Дарил 1 0.04
Соуса Вивальдо 1 0.04
Маулун Робин 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Дуири Ашраф 0 0
Пайн Дерон 0 0
Хуве Квинси 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 23 (1) 0.82
Пайшао Игор 8 0.29
Минте Янкуба 7 0.25
Тимбер Квинтен 6 0.21
Гертрейда Лютсхарел 6 0.21
Стенгс Келвин 5 0.18
Виффер Матс 5 0.18
Сейер Лео 2 0.07
Ганцко Давид 2 (1) 0.07
Лингр Ондржей 2 0.07
Уэда Аясэ 2 0.07
Иванушец Лука 1 0.04
Дилросун Джавайро 1 0.04
Миламбо Антони 1 0.04
Ниукоп Барт 1 0.04
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенамар Бенаисса 3 1
Флинт Джош 4 0
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мирани Деймон 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Хуве Квинси 3 0
Буур Оскар 2 0
Кокс Джордж 2 0
Джонсон Дариус 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Ле Ру Люк 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0
Safouane Karim 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 4 0
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ниукоп Барт 2 1
Пайшао Игор 3 0
Хартман Квилиндси 3 0
Ганцко Давид 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Виффер Матс 2 0
Зерруки Рамиз 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0

Результаты матчей

Волендам
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Фейеноорд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
5
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Фейеноорд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

24
2

Упущенные победы

9
34
Волендам
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Фейеноорд
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

15
39

Голы по времени матча

Забито

10
34
2 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 8
22 Не забивали 15
2
20%
5
15%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
4
40%
5
15%
46-60
2
20%
7
21%
61-75
2
20%
8
24%
76-90

Пропущено

37
13
13 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
6
16%
2
15%
1-15
2
5%
4
31%
16-30
5
14%
1
8%
31-45
6
16%
1
8%
46-60
6
16%
3
23%
61-75
12
32%
2
15%
76-90

Забито

16
35
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
3
19%
5
14%
1-15
1
6%
7
20%
16-30
3
19%
4
11%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
2
13%
6
17%
61-75
5
31%
8
23%
76-90

Пропущено

32
11
11 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
6
19%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
16%
3
27%
31-45
7
22%
1
9%
46-60
4
13%
3
27%
61-75
10
31%
2
18%
76-90

Забито

26
69
9 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 39
7 Забивали первыми 18
10 Не забивали 3
5
19%
10
14%
1-15
1
4%
13
19%
16-30
3
12%
7
10%
31-45
6
23%
10
14%
46-60
4
15%
13
19%
61-75
7
27%
16
23%
76-90

Пропущено

69
24
24 В 1-м тайме 12
45 Во 2-м тайме 12
20 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 15
12
17%
3
13%
1-15
2
3%
5
21%
16-30
10
14%
4
17%
31-45
13
19%
2
8%
46-60
10
14%
6
25%
61-75
22
32%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1
Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2
Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1

Результаты матчей

Волендам
Фейеноорд

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
6:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
6:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
2
8 раз 29%
1
5 раз 18%
4
5 раз 18%
3
4 раза 14%
0
3 раза 11%
6
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волендам
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
9
5
1
13
2.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
11
3
1
13
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
25
3
6
22
1.5
20
8
2
26
2.5
12
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 28 24 3 1 84 - 16 75
2.
Фейеноорд
 Заявка 28 20 6 2 73 - 23 66
3.
Твенте
 Заявка 28 17 6 5 53 - 28 57
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 28 15 7 6 56 - 30 52
5.
Аякс
 1:0 Заявка 28 13 8 7 64 - 53 47
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 28 11 10 7 56 - 43 43
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 28 11 7 10 41 - 36 40
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 28 10 7 11 41 - 39 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 28 9 8 11 34 - 49 35
11.
Херенвен
 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 28 7 11 10 27 - 44 32
13.
Хераклес
 Заявка 28 8 5 15 38 - 59 29
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 28 7 7 14 36 - 55 28
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 28 6 6 16 27 - 47 24
16.
Эксельсиор
 Заявка 28 4 10 14 39 - 62 22
17.
Витесс
 Заявка 28 4 5 19 22 - 59 17
18.
Волендам
 Заявка 28 3 7 18 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
Аякс
 1:0 Заявка 14 8 4 2 32 - 20 28
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 0:0 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 11 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 1 5 8 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 1:0 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 14 4 5 5 13 - 22 17
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
9.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 7 4 25 - 26 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 14 2 2 10 13 - 31 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Хераклес Брюнс Томас 7
Алмере Сити Якобс Йоей 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 105'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 105'
    Контроль мяча: Волендам: 23%, Фейеноорд: 77%.
  • 105'
    Удар от ворот произведет Волендам
  • 105'
    Контроль мяча: Волендам: 23%, Фейеноорд: 77%.
  • 105'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 105'
    Сейер Лео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 104'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [14] минут(а)
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