Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Валвейк

84' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Валвейк

81' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

80' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

79' ШТАНГА! Пробил головой Робине Тома прямо в каркас ворот!

79' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

79' Матч возобновлен

78' Ван ла Парра Райив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Валвейк

75' Радлингер Самуэль взял и забрал мяч на выходе

75' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

75' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Мин Давид нанес удар головой, но Самуэль Радлингер спокойно отбил мяч.

70' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч возобновлен

70' Катлайн Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Тактическая замена. Йоей Якобс уходит с поля и его заменяет Ван ла Парра Райив

67' Йоей Якобс успешно блокирует удар.

67' Удар от ворот произведет Валвейк

66' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

62' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

60' Сёнтьенс Матс получил желтую карточку от судьи

59' Матч возобновится спорным мячом

58' Ох, нехорошо это выглядит. Пенья Альваро получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Пенья Альваро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Ван ден Бёйс Дарио пробует нанести удар издали, но Самуэль Радлингер держит все под контролем

53' Сёнтьенс Матс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Маргарет Рихонелл из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

50' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Мин Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Барбе Тео совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Радлингер Самуэль взял и забрал мяч на выходе