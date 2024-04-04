Тур: 28. Стадион: Мандемейкерс. Зрители: 6173 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
0:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаРумерату Годфрид
48' Желтая карточкаБарбе Тео
60' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
90'+7
Ход матча
39'
48'
60'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
390 Количество передач 332
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гаари
Жюрьен
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
22
Барбе
Тео
28
Ресинк
Стейе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Этемади АгилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Маттуар ФезНападающий
-
16 Налич АдиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Алмере Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1
1.57
Среднее время на гол
90
57
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
3
2.2
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
2.17
1.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
41
49
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|8 (4)
|0.29
|Укили Яссин
|6
|0.21
|Мин Давид
|4 (1)
|0.14
|Стеванович Филип
|2
|0.07
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.04
|Клеонизе Денильо
|1
|0.04
|Локеза Крис
|1
|0.04
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.04
|Нимейер Рёвен
|1
|0.04
|Фелида Кевин
|1
|0.04
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|9 (3)
|0.32
|Катлайн Йоанн
|3
|0.11
|Хансен Корнелиус
|2
|0.07
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.07
|Якобс Йоей
|2
|0.07
|Китала Янн
|2
|0.07
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.04
|Мбе Со Лоик
|1
|0.04
|Ресинк Стейе
|1
|0.04
|Пост Данни
|1
|0.04
|Пенья Альваро
|1
|0.04
|Налич Ади
|1
|0.04
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|8
|0
|Румерату Годфрид
|5
|1
|Укили Яссин
|5
|0
|Крамер Михил
|4
|0
|Вассен Этьенн
|2
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Леливелд Юлиан
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Локеза Крис
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|6
|1
|Якобс Йоей
|7
|0
|Копмейнерс Пер
|6
|0
|Робине Тома
|4
|1
|Флоранюс Шерел
|5
|0
|Ресинк Стейе
|5
|0
|Барбе Тео
|4
|0
|Пенья Альваро
|3
|0
|Китала Янн
|3
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Ван Дайвен Джейсон
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
8
Валвейк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Алмере Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
6
11
Валвейк
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Алмере Сити
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
21
18
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
6%
3
21%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Пропущено
22
21
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
8
36%
2
10%
46-60
2
9%
6
29%
61-75
6
27%
5
24%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Пропущено
22
23
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
5%
3
13%
1-15
7
32%
2
9%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
3
14%
7
30%
61-75
7
32%
9
39%
76-90
Забито
25
27
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 10
3
12%
4
15%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
5
20%
6
22%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
5
20%
9
33%
76-90
Пропущено
44
44
17 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
1
2%
7
16%
1-15
9
20%
4
9%
16-30
7
16%
3
7%
31-45
9
20%
3
7%
46-60
5
11%
13
30%
30%
61-75
13
30%
30%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0
Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2
Алмере Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1
Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2
Результаты матчей
Валвейк
Алмере Сити
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
86
510
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
104
211
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1810
721
622
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|84 - 16
|75
|2.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 23
|66
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|53 - 28
|57
|4.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 30
|52
|5.
|1:0 Заявка
|28
|13
|8
|7
|64 - 53
|47
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|0:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 36
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 39
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 49
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|27 - 44
|32
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 59
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 55
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|27 - 47
|24
|16.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|39 - 62
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|1:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 22
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|10.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7