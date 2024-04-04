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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 6173 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Валвейк
0:0
Конец матча
Алмере Сити
0'
39' Желтая карточка
Румерату Годфрид
48' Желтая карточка
Барбе Тео
60' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
90'+7

Ход матча

19'
Лутонда Тьерри
Мейерс Арон
 
39'
Румерату Годфрид
 
48'
 
Барбе Тео
53'
 
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
Барбе Тео
53'
 
Пенья Альваро
Хансен Корнелиус
60'
Сёнтьенс Матс
 
68'
 
Ван ла Парра Райив
Якобс Йоей
72'
Клеонизе Денильо
Маргарет Рихонелл
 
81'
Крамер Михил
Мин Давид
 
81'
Нимейер Рёвен
Локеза Крис
 
81'
Баккали Закария
Сёнтьенс Матс
 
88'
 
Налич Ади
Катлайн Йоанн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 390 Количество передач 332
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
19
Маргарет
Рихонелл
20
Сёнтьенс
Матс
14
Локеза
Крис
9
Мин
Давид
18
Радлингер
Самуэль
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
20
Акуджоби
Хамди
15
Копмейнерс
Пер
28
Ресинк
Стейе
19
Катлайн
Йоанн
17
Хансен
Корнелиус
9
Робине
Тома
Валвейк
4-2-3-1
Алмере Сити
4-4-2

История личных встреч

Валвейк
Алмере Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
ТМС
4:2
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
6:2
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
1:4

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
1.57

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

3
2.2

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

2.17
1.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

41
49

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 8 (4) 0.29
Укили Яссин 6 0.21
Мин Давид 4 (1) 0.14
Стеванович Филип 2 0.07
Маргарет Рихонелл 1 0.04
Клеонизе Денильо 1 0.04
Локеза Крис 1 0.04
Сёнтьенс Матс 1 0.04
Нимейер Рёвен 1 0.04
Фелида Кевин 1 0.04
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Ван ден Бёйс Дарио 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 9 (3) 0.32
Катлайн Йоанн 3 0.11
Хансен Корнелиус 2 0.07
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.07
Якобс Йоей 2 0.07
Китала Янн 2 0.07
Ван ла Парра Райив 1 0.04
Мбе Со Лоик 1 0.04
Ресинк Стейе 1 0.04
Пост Данни 1 0.04
Пенья Альваро 1 0.04
Налич Ади 1 0.04
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 8 0
Румерату Годфрид 5 1
Укили Яссин 5 0
Крамер Михил 4 0
Вассен Этьенн 2 1
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Леливелд Юлиан 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Локеза Крис 2 0
Нимейер Рёвен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 6 1
Якобс Йоей 7 0
Копмейнерс Пер 6 0
Робине Тома 4 1
Флоранюс Шерел 5 0
Ресинк Стейе 5 0
Барбе Тео 4 0
Пенья Альваро 3 0
Китала Янн 3 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Налич Ади 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Ван Дайвен Джейсон 1 0

Результаты матчей

Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
8
Валвейк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Алмере Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

6
11
Валвейк
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Алмере Сити
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

21
18

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
6%
3
21%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Пропущено

22
21
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
8
36%
2
10%
46-60
2
9%
6
29%
61-75
6
27%
5
24%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Пропущено

22
23
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
5%
3
13%
1-15
7
32%
2
9%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
3
14%
7
30%
61-75
7
32%
9
39%
76-90

Забито

25
27
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 10
3
12%
4
15%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
5
20%
6
22%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
5
20%
9
33%
76-90

Пропущено

44
44
17 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
1
2%
7
16%
1-15
9
20%
4
9%
16-30
7
16%
3
7%
31-45
9
20%
3
7%
46-60
5
11%
13
30%
30%
61-75
13
30%
30%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0
Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2
Алмере Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1
Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2

Результаты матчей

Валвейк
Алмере Сити

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
6
5
10
1.5
3
11
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
18
10
7
21
1.5
6
22
1
27
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 28 24 3 1 84 - 16 75
2.
Фейеноорд
 Заявка 28 20 6 2 73 - 23 66
3.
Твенте
 Заявка 28 17 6 5 53 - 28 57
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 28 15 7 6 56 - 30 52
5.
Аякс
 1:0 Заявка 28 13 8 7 64 - 53 47
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 28 11 10 7 56 - 43 43
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 28 11 7 10 41 - 36 40
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 28 10 7 11 41 - 39 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 28 9 8 11 34 - 49 35
11.
Херенвен
 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 28 7 11 10 27 - 44 32
13.
Хераклес
 Заявка 28 8 5 15 38 - 59 29
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 28 7 7 14 36 - 55 28
15.
Валвейк
 Заявка 28 6 6 16 27 - 47 24
16.
Эксельсиор
 Заявка 28 4 10 14 39 - 62 22
17.
Витесс
 Заявка 28 4 5 19 22 - 59 17
18.
Волендам
 Заявка 28 3 7 18 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
Аякс
 1:0 Заявка 14 8 4 2 32 - 20 28
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 11 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 1 5 8 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 1:0 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
Алмере Сити
 Заявка 14 4 5 5 13 - 22 17
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
9.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 7 4 25 - 26 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 14 2 2 10 13 - 31 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Хераклес Брюнс Томас 7
Алмере Сити Якобс Йоей 7
Весь список
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