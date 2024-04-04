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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Люцерн
1:0
Конец матча
Ивердон
0'
1:0
2' Гол
Lars Villiger
16' Желтая карточка
Lars Villiger
48' Желтая карточка
Lizeiro
66' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
68' Желтая карточка
Лёфгрен Йеспер
76' Желтая карточка
Родригес Мауро
90'+5

Ход матча

2'
Lars Villiger
(Грбич Адриан)
1:0
16'
Lars Villiger
 
48'
 
Lizeiro
62'
 
Лунгой Кристофер
Маркеш Криштиан
66'
 
Дель Фабро Дарио
68'
Лёфгрен Йеспер
 
76'
 
Родригес Мауро
76'
Хаас Николас
Майер Макс
 
76'
Клиджэ Тибо
Lars Villiger
 
77'
Severin Ottiger
Leny Meyer
 
77'
 
Олесен Матиас
Каменович Димитрие
85'
 
Гуннарссон Никлас
Дель Фабро Дарио
85'
 
Оморуйи Кевин
Махиус Аймен
85'
 
Breston Malula
Nehemie Lucuena
90'
Luca Jaquez
Levin Winkler
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 381 Количество передач 422
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Pascal
Loretz
22
Ульрих
Дарио
3
Лёфгрен
Йеспер
5
Симани
Денис
33
Leny
Meyer
6
Яшари
Ардон
29
Levin
Winkler
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
27
Lars
Villiger
9
Грбич
Адриан
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
7
Родригес
Мауро
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
18
Nehemie
Lucuena
3
Каменович
Димитрие
17
Азеведо
Рикардо
81
Махиус
Аймен
Люцерн
4-1-2-1-2
Ивердон
3-5-1-1

История личных встреч

Люцерн
Ивердон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.2
Яшари Ардон 5 0.17
Майер Макс 5 (3) 0.17
Дорн Пиус 4 0.13
Шадер Софьян 4 0.13
Клиджэ Тибо 3 0.1
Teddy Okou 2 0.07
Грбич Адриан 2 (1) 0.07
Severin Ottiger 2 0.07
Кадак Якуб 2 (1) 0.07
Симани Денис 1 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 8 0.27
Ташар Варол 6 0.2
Махиус Аймен 6 (1) 0.2
Сеспедес Борис 4 (1) 0.13
Evans Maurin 3 0.1
Сотье Антони 2 0.07
Лунгой Кристофер 2 0.07
William Le Pogam 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Тижани Мохамед 1 0.03
Аке Марли 1 0.03
Клепач Михаель 1 0.03
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Каменович Димитрие 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 6 2
Фрыдек Мартин 7 0
Severin Ottiger 4 1
Симани Денис 5 0
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Дорн Пиус 4 0
Яшари Ардон 4 0
Майер Макс 3 0
Хаас Николас 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Leny Meyer 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 7 1
Тижани Мохамед 6 1
Дель Фабро Дарио 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 4 1
Гуннарссон Никлас 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Lizeiro 4 0
Сотье Антони 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Родригес Мауро 3 0
Аке Марли 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
Каменович Димитрие 1 1
William Le Pogam 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ивердон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
10
Люцерн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Ивердон
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (3)
80% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

8
25
Люцерн
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Ивердон
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
13% (4)
30% (9)
57% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

29
11

Упущенные победы

12
35

Голы по времени матча

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
3
14%
2
17%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
3
14%
4
33%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Пропущено

17
33
7 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
24%
3
9%
1-15
1
6%
11
33%
16-30
2
12%
6
18%
31-45
1
6%
2
6%
46-60
4
24%
4
12%
61-75
5
29%
29%
7
21%
76-90

Забито

16
25
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
0
0%
6
24%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
4
25%
2
8%
61-75
4
25%
8
32%
76-90

Пропущено

25
23
6 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
12%
2
9%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
10
40%
4
17%
61-75
5
20%
6
26%
76-90

Забито

37
37
15 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 9
3
8%
8
22%
1-15
8
22%
3
8%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
5
14%
8
22%
46-60
8
22%
4
11%
61-75
9
24%
10
27%
76-90

Пропущено

42
56
13 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 27
7
17%
5
9%
1-15
2
5%
15
27%
16-30
4
10%
10
18%
31-45
5
12%
5
9%
46-60
14
33%
8
14%
61-75
10
24%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1
Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1
Ивердон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1
Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1

Результаты матчей

Люцерн
Ивердон

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
7 раз 23%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
9
6
2
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
1
14
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
21
9
10
20
1.5
10
20
3
27
2.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 7 6 59 - 27 58
2.
Серветт
 30 15 9 6 51 - 35 54
3.
Лугано
 30 16 4 10 56 - 42 52
4.
Винтертур
 30 12 9 9 51 - 52 45
5.
Цюрих
 30 11 12 7 43 - 33 45
6.
Санкт-Галлен
 30 12 7 11 45 - 41 43
7.
Люцерн
 30 12 6 12 38 - 41 42
8.
Лозанна
 30 9 9 12 42 - 46 36
9.
Ивердон
 30 9 7 14 36 - 57 34
10.
Базель
 30 9 6 15 36 - 49 33
11.
Грасcхоппер
 30 8 6 16 33 - 40 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 30 5 8 17 33 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 15 9 4 2 31 - 17 31
4.
Винтертур
 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Люцерн
 15 9 2 4 22 - 16 29
6.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 15 6 5 4 24 - 18 23
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 6 7 16 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 1 6 31 - 25 25
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 15 4 5 6 21 - 20 17
5.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
6.
Базель
 15 4 2 9 17 - 30 14
7.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
8.
Лозанна
 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 15 2 3 10 10 - 23 9
12.
Ивердон
 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 16'
      Lars Villiger получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Грбич Адриан сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Lars Villiger бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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