Тур: 30. Стадион: Свисспорарена.
0'
1:0
2' ГолLars Villiger
16' Желтая карточкаLars Villiger
48' Желтая карточкаLizeiro
66' Желтая карточкаДель Фабро Дарио
68' Желтая карточкаЛёфгрен Йеспер
76' Желтая карточкаРодригес Мауро
90'+5
Ход матча
2'
1:0
16'
48'
66'
68'
76'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
381 Количество передач 422
-
48 Владение мячом, % 52
22
Ульрих
Дарио
33
Leny
Meyer
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
11 Teddy Okou
-
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Махиус АйменНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Люцерн
Ивердон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|6
|0.2
|Яшари Ардон
|5
|0.17
|Майер Макс
|5 (3)
|0.17
|Дорн Пиус
|4
|0.13
|Шадер Софьян
|4
|0.13
|Клиджэ Тибо
|3
|0.1
|Teddy Okou
|2
|0.07
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.07
|Severin Ottiger
|2
|0.07
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.07
|Симани Денис
|1
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|8
|0.27
|Ташар Варол
|6
|0.2
|Махиус Аймен
|6 (1)
|0.2
|Сеспедес Борис
|4 (1)
|0.13
|Evans Maurin
|3
|0.1
|Сотье Антони
|2
|0.07
|Лунгой Кристофер
|2
|0.07
|William Le Pogam
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Тижани Мохамед
|1
|0.03
|Аке Марли
|1
|0.03
|Клепач Михаель
|1
|0.03
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Каменович Димитрие
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|6
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Симани Денис
|5
|0
|Кадак Якуб
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Дорн Пиус
|4
|0
|Яшари Ардон
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Клиджэ Тибо
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Тижани Мохамед
|6
|1
|Дель Фабро Дарио
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|4
|1
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Lizeiro
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Родригес Мауро
|3
|0
|Аке Марли
|3
|0
|Оморуйи Кевин
|3
|0
|Каменович Димитрие
|1
|1
|William Le Pogam
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ивердон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
10
Люцерн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Ивердон
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (3)
80% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
8
25
Люцерн
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Ивердон
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
13% (4)
30% (9)
57% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
29
11
Упущенные победы
12
35
Голы по времени матча
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
3
14%
2
17%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
3
14%
4
33%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
5
24%
2
17%
76-90
Пропущено
17
33
7 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
24%
3
9%
1-15
1
6%
11
33%
16-30
2
12%
6
18%
31-45
1
6%
2
6%
46-60
4
24%
4
12%
61-75
5
29%
29%
7
21%
76-90
Забито
16
25
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
0
0%
6
24%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
4
25%
2
8%
61-75
4
25%
8
32%
76-90
Пропущено
25
23
6 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
12%
2
9%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
10
40%
4
17%
61-75
5
20%
6
26%
76-90
Забито
37
37
15 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 9
3
8%
8
22%
1-15
8
22%
3
8%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
5
14%
8
22%
46-60
8
22%
4
11%
61-75
9
24%
10
27%
76-90
Пропущено
42
56
13 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 27
7
17%
5
9%
1-15
2
5%
15
27%
16-30
4
10%
10
18%
31-45
5
12%
5
9%
46-60
14
33%
8
14%
61-75
10
24%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1
Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1
Ивердон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1
Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1
Результаты матчей
Люцерн
Ивердон
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
7 раз 23%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
87
96
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
219
1020
1020
327
426
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9